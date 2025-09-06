magazin
Ο Πολ Μέσκαλ αναλαμβάνει ρόλους «ανεξάρτητα από τη σεξουαλικότητα»
06 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Πολ Μέσκαλ αναλαμβάνει ρόλους «ανεξάρτητα από τη σεξουαλικότητα»

«Αγαπώ τον Λάιονελ», είπε ο Πολ Μέσκαλ σε πρόσφατη συνέντευξη του, αναφερόμενος στον χαρακτήρα του στην ταινία «The History of Sound». 

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Spotlight

Σε συνέντευξη του στο περιοδικό People, ο ηθοποιός Πολ Μέσκαλ δήλωσε ότι επιλέγει ρόλους «ανεξάρτητα από τη σεξουαλικότητα», καθώς μοιράστηκε τις αρετές που του φάνηκαν γοητευτικές στον τελευταίο του χαρακτήρα στην ταινία «The History of Sound».

«Νομίζω ότι με ελκύουν οι χαρακτήρες ανεξάρτητα από τη σεξουαλικότητά τους», δήλωσε Μεκάλ. «Νομίζω ότι, καθώς κάνω αυτή τη δουλειά, μαθαίνω όλο και περισσότερα, ας πούμε, αν δεν έχω κάτι να πω για το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν τους γνωρίζω ουσιαστικά ή δεν έχω μια ξεκάθαρη άποψη για αυτούς, δεν θα το κάνω».

«Αγαπώ τον Λάιονελ», ανέφερε ο Πολ Μέσκαλ για τον χαρακτήρα του στην ταινία.

«Είναι ο χαρακτήρας με τον οποίο έχω ζήσει περισσότερο. Περίμενα πέντε χρόνια για να τον υποδυθώ και είμαι πολύ ευγνώμων που το έκανα. Νομίζω ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος», πρόσθεσε.

YouTube thumbnail

«Σαν καλοκαιρινή κατασκήνωση»

Στην ταινία «The History of Sound», ο Μεσκάλ υποδύεται τον Λάιονελ Γουόρθινγκ, έναν ταλαντούχο τραγουδιστή από την επαρχία του Κεντάκι, ο οποίος αφήνει το οικογενειακό αγρόκτημα για να σπουδάσει στο Μουσικό Κονσερβατόριο της Βοστώνης. Εκεί γνωρίζει τον φοιτητή Ντέιβιντ Γουάιτ (τον οποίο υποδύεται ο Τζος Ο’Κόνορ) και οι δύο αναπτύσσουν μια στενή σχέση, σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας.

Ο Πολ Μεσκάλ δήλωσε στο περιοδικό People ότι η συνεργασία του με τον στενό του φίλο Ο’Κόνορ, ως εραστές στην ταινία «δεν έκανε τα πράγματα αμήχανα» και περιέγραψε τα γυρίσματα ως μια «διασκεδαστική» εμπειρία, σαν καλοκαιρινή κατασκήνωση.

«Όταν συνεργάζεσαι με έναν φίλο σου που θαυμάζεις τόσο πολύ… είναι σαν να είσαι σε καλοκαιρινή κατασκήνωση, να περνάς χρόνο με τον φίλο σου… Οπότε ήταν διασκεδαστικό», είπε.

Ο Μεσκάλ συνέχισε λέγοντας ότι η στενή φιλία του με τον Ο’Κόνορ έκανε το ταξίδι των χαρακτήρων τους στο The History of Sound ακόμα πιο συναισθηματικό.

«Ξεκινήσαμε τα γυρίσματα, γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον πολύ καλά, και στο τέλος αποδείχθηκε ότι ήταν η τέλεια στιγμή για να [συνεργαστούμε], γιατί είχαμε πολύ δρόμο μπροστά μας και μετά γίναμε πραγματικά πολύ στενοί φίλοι», αποκάλυψε στο People.

*Με πληροφορίες από: People

Από την Ύδρα στην Αρκτική: Ο Μιχάλης Τσαμαδός μελετά το πολικό κλίμα και χαρτογραφεί το λιώσιμο των πάγων
Περιβάλλον 06.09.25

Από την Ύδρα στην Αρκτική: Ο Μιχάλης Τσαμαδός μελετά το πολικό κλίμα και χαρτογραφεί το λιώσιμο των πάγων

Έχοντας φύγει από την Ελλάδα από επτά ετών, ο κ. Τσαμαδός, είναι ένας από τους λίγους Έλληνες επιστήμονες που μελετά το πολικό κλίμα ταξιδεύοντας κάθε χρόνο στην Αρκτική

Σύνταξη
Τραμπ: «Σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς» – Ορισμένοι όμηροι ίσως να έχουν «πεθάνει πρόσφατα»
Νέα δήλωση 06.09.25

Τραμπ: «Σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς» – Ορισμένοι όμηροι ίσως να έχουν «πεθάνει πρόσφατα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις που γίνονται στο Ισραήλ για τη σύναψη συμφωνίας με τη Χαμάς, δυσκολεύουν τη διεξαγωγή του πολέμου στη Γάζα

Σύνταξη
Σύσσωμος ο Άρης στην κλινική όπου νοσηλεύεται ο τραυματίας Τανούλης: Το συγκινητικό βίντεο
Μπάσκετ 06.09.25

Σύσσωμος ο Άρης στην κλινική όπου νοσηλεύεται ο τραυματίας Τανούλης: Το συγκινητικό βίντεο

Ολόκληρη η ομάδα του Άρη επισκέφθηκε τον Γιώργο Τανούλη στην κλινική όπου νοσηλεύεται. μετά τη ρήξη χιαστού και μηνίσκου που υπέστη, στο πρόσφατο φιλικό των «κιτρινόμαυρων».

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΑΑΔΕ: Παγίδευσε γνωστό τράπερ που αγόρασε πολυτελή ΙΧ και ρολόγια μέσω ΜΚΟ
Ελλάδα 06.09.25

ΑΑΔΕ: Παγίδευσε γνωστό τράπερ που αγόρασε πολυτελή ΙΧ και ρολόγια μέσω ΜΚΟ

Ύστερα από έλεγχο σε γνωστό τράπερ, διαπιστώθηκε ότι ο καλλιτέχνης είχε ιδρύσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του μεταβίβαζε όλα τα δικαιώματά του

Σύνταξη
Μονή Σινά: Ζητείται συμφωνία για τους όρους αποχώρησης του Δαμιανού
Προσπάθειες για ενότητα 06.09.25

Διαδοχή Δαμιανού στη Μονή Σινά - Ζητείται συμφωνία για τους όρους αποχώρησης

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δρομολογεί τη διαδοχή του στη Μονή Σινά και προδιαγράφει τις εξελίξεις - «Έωλη και ανεπέρειστη» χαρακτηρίζει την παρέμβαση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Παγκόσμιοι πρωταθλητές στο οικονομικό άγχος τα ελληνικά νοικοκυριά – Χειρότερα και από την Κολομβία
Χώρες ΟΟΣΑ 06.09.25

Παγκόσμιοι πρωταθλητές στο οικονομικό άγχος τα ελληνικά νοικοκυριά – Χειρότερα και από την Κολομβία

Το μεγαλύτερο οικονομικό άγχος ανάμεσα σε 35 χώρες του ΟΟΣΑ βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, σύμφωνα με την πλατφόρμα Compare the Price. Πηγή στρες το υψηλό κόστος στέγασης και οι χαμηλοί μισθοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ουσία της πρότασης Τσίπρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού
Πολιτική 06.09.25

Η ουσία της πρότασης Τσίπρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού

Η Ελλάδα πεθαίνει σαν χώρα, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον. Η πρόταση Τσίπρα που συνέδεσε το δημογραφικό με το μεταναστευτικό ζήτημα ως λύση για το μέλλον.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Νορβηγία και το δίλημμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τα τρία σενάρια 06.09.25

Η Νορβηγία και το δίλημμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Νορβηγία καλείται να επιλέξει ανάμεσα στη βελτίωση του ΕΟΧ, την πλήρη ένταξη στην ΕΕ ή έναν δύσκολο «ελβετικό δρόμο», με το κόστος της αποχής από τα κέντρα αποφάσεων να αυξάνεται συνεχώς.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μέγαρο Μαξίμου: Με φλερτ στην εσωκομματική αντιπολίτευση ψάχνει τη νηνεμία εν όψει ΔΕΘ
Πολιτική 06.09.25

Μέγαρο Μαξίμου: Με φλερτ στην εσωκομματική αντιπολίτευση ψάχνει τη νηνεμία εν όψει ΔΕΘ

Να ρίξει γέφυρες προς βουλευτές που κατατάσσονται στην εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθεί το μέγαρο Μαξίμου, επιχειρώντας να αμβλύνει το μέτωπο στο εσωτερικό της ΝΔ, εν μέσω ΔΕΘ.

Σύνταξη
Απαγωγές, αναγκαστικοί γάμοι, εκβιασμοί, εκδίκηση – Οι «εξαφανισμένες» γυναίκες στη Συρία
Ένοχη σιωπή 06.09.25

Απαγωγές, αναγκαστικοί γάμοι, εκβιασμοί, εκδίκηση – Οι «εξαφανισμένες» γυναίκες στη Συρία

Εν μέσω κλιμάκωσης της θρησκευτικής βίας και υπό ένα βαρύ πέπλο σιωπής, οι απαγωγές γυναικών και κοριτσιών που ανήκουν στις μειονότητες Αλαουϊτών και Δρούζων αυξάνονται στη Συρία της μετά Άσαντ εποχής

Σύνταξη
Γάζα: 700ή μέρα πολέμου, 700 μπαλόνια στον ουρανό του Τελ Αβίβ, 64.300 νεκροί Παλαιστίνιοι
Κόσμος 06.09.25

700ή μέρα πολέμου, 700 μπαλόνια στο Τελ Αβίβ, 64.300 νεκροί Παλαιστίνιοι στη Γάζα

700ή μέρα του πολέμου - χθες, 5 Σεπτεμβρίου 2025 - στη Γάζα, με τη σφαγή των Παλαιστινίων από το Ισραήλ να συνεχίζεται, όπως και η αγωνία των συγγενών και των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Σύνταξη
Αυστραλία: Αμοιβή άνευ προηγουμένου για τον εντοπισμό φερόμενου δολοφόνου 2 αστυνομικών
Αυστραλία 06.09.25

Δίνουν «χρυσάφι» για τον εντοπισμό φερόμενου δολοφόνου 2 αστυνομικών

Καταζητείται στην Αυστραλία άντρας 56 ετών ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε δυο αστυνομικούς, και για τον εντοπισμό του οι Αρχές προσφέρουν αμοιβή άνευ προηγουμένου που ξεπερνά τα 500.000 δολάρια.

Σύνταξη
