Ο Πολ Μέσκαλ αναλαμβάνει ρόλους «ανεξάρτητα από τη σεξουαλικότητα»

Σε συνέντευξη του στο περιοδικό People, ο ηθοποιός Πολ Μέσκαλ δήλωσε ότι επιλέγει ρόλους «ανεξάρτητα από τη σεξουαλικότητα», καθώς μοιράστηκε τις αρετές που του φάνηκαν γοητευτικές στον τελευταίο του χαρακτήρα στην ταινία «The History of Sound».

«Νομίζω ότι με ελκύουν οι χαρακτήρες ανεξάρτητα από τη σεξουαλικότητά τους», δήλωσε Μεκάλ. «Νομίζω ότι, καθώς κάνω αυτή τη δουλειά, μαθαίνω όλο και περισσότερα, ας πούμε, αν δεν έχω κάτι να πω για το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν τους γνωρίζω ουσιαστικά ή δεν έχω μια ξεκάθαρη άποψη για αυτούς, δεν θα το κάνω».

«Αγαπώ τον Λάιονελ», ανέφερε ο Πολ Μέσκαλ για τον χαρακτήρα του στην ταινία.

«Είναι ο χαρακτήρας με τον οποίο έχω ζήσει περισσότερο. Περίμενα πέντε χρόνια για να τον υποδυθώ και είμαι πολύ ευγνώμων που το έκανα. Νομίζω ότι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος», πρόσθεσε.

«Σαν καλοκαιρινή κατασκήνωση»

Στην ταινία «The History of Sound», ο Μεσκάλ υποδύεται τον Λάιονελ Γουόρθινγκ, έναν ταλαντούχο τραγουδιστή από την επαρχία του Κεντάκι, ο οποίος αφήνει το οικογενειακό αγρόκτημα για να σπουδάσει στο Μουσικό Κονσερβατόριο της Βοστώνης. Εκεί γνωρίζει τον φοιτητή Ντέιβιντ Γουάιτ (τον οποίο υποδύεται ο Τζος Ο’Κόνορ) και οι δύο αναπτύσσουν μια στενή σχέση, σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας.

Ο Πολ Μεσκάλ δήλωσε στο περιοδικό People ότι η συνεργασία του με τον στενό του φίλο Ο’Κόνορ, ως εραστές στην ταινία «δεν έκανε τα πράγματα αμήχανα» και περιέγραψε τα γυρίσματα ως μια «διασκεδαστική» εμπειρία, σαν καλοκαιρινή κατασκήνωση.

«Όταν συνεργάζεσαι με έναν φίλο σου που θαυμάζεις τόσο πολύ… είναι σαν να είσαι σε καλοκαιρινή κατασκήνωση, να περνάς χρόνο με τον φίλο σου… Οπότε ήταν διασκεδαστικό», είπε.

Ο Μεσκάλ συνέχισε λέγοντας ότι η στενή φιλία του με τον Ο’Κόνορ έκανε το ταξίδι των χαρακτήρων τους στο The History of Sound ακόμα πιο συναισθηματικό.

«Ξεκινήσαμε τα γυρίσματα, γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον πολύ καλά, και στο τέλος αποδείχθηκε ότι ήταν η τέλεια στιγμή για να [συνεργαστούμε], γιατί είχαμε πολύ δρόμο μπροστά μας και μετά γίναμε πραγματικά πολύ στενοί φίλοι», αποκάλυψε στο People.

*Με πληροφορίες από: People