«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής
Go Fun 19 Μαρτίου 2026, 22:30

«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής

Ο θρύλος της ροκ, Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σε μια σπάνια και συγκινητική εξομολόγηση, ανοίγει την καρδιά του για την πολυαγαπημένη του σύζυγο και γυναίκα που τον «ξεκλείδωσε», τη Λίντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η κοσμοθεωρία του Πολ ΜακΚάρτνεϊ δεν ήταν πάντα τόσο «ξεκλειδωμένη». Μιλώντας στο νέο επεισόδιο της σειράς Words + Music του Audible, ο 83χρονος πρώην Beatle περιγράφει τη σύζυγό του Λίντα ως μια «απελευθερωτική επιρροή».

Εκείνη ήταν που τον βοήθησε να αποτινάξει τις εσωτερικές του αναστολές και να αγκαλιάσει τον αυθορμητισμό σε μια περίοδο που η πίεση της δημοσιότητας ήταν ασφυκτική. Εκείνη ήταν που του έμαθε να είναι ο δημιουργικός, ορμητικά λυρικός, εαυτός του.

Ο ΜακΚάρτνεϊ θυμάται με νοσταλγία μια συγκεκριμένη λέξη της Λίντα, μια λέξη που λειτουργούσε ως βαλβίδα αποσυμπίεσης στις δύσκολες στιγμές.

«Ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές, η φωνή της μου θυμίζει πως όλα επιτρέπονται»

«Μια από τις αγαπημένες μου εκφράσεις της ήταν όταν έλεγες, «Ω, θα ήθελα πολύ να κάνω αυτό κι εκείνο, αλλά δεν μπορώ». Κι εκείνη απαντούσε: «Επιτρέπεται» [It’s allowed]», αναφέρει ο μουσικός.

Ο ΜακΚάρτνεϊ εξήγησε πως αυτή η απλή παραδοχή είχε άμεση επίδραση πάνω του. «Ήταν σαν να έφευγε όλο το βάρος από πάνω μου. «Επιτρέπεται». Ναι, φυσικά και επιτρέπεται!» είπε, σχεδόν ενθουσιασμένος.

Αυτή η φιλοσοφία της Λίντα λειτούργησε και ως ξεκλείδωμα του ίδιου. Η Λίντα και η στωική παραδοχή της ώθησε τον ΜακΚάρτνεϊ να βγει έξω από τη ζώνη ασφαλείας του και να πάρει ρίσκα που παλιότερα θα θεωρούσε αδιανόητα.

Η Λίντα, αν και μεγάλωσε σε μια προνομιούχα περιοχή της Νέας Υόρκης και προοριζόταν να γίνει μια τυπική σύζυγος στελέχους επιχειρήσεων, επέλεξε έναν τελείως διαφορετικό δρόμο. Έγινε φωτογράφος, παντρεύτηκε, χώρισε, έγινε μητέρα πριν γνωρίσει τον ΜακΚάρτνεϊ. Για εκείνη ήταν το εισιτήριο της για ένα άλλο κόσμο, μακριά από τη ματαιοδοξία και το μεγαλοαστισμό που την είχε κουράσει.

Σε έναν κόσμο γεμάτο «πρέπει», η Λίντα έμαθε στον Πολ τη μαγεία του «θέλω»

«Η Λίντα ήταν ροκ εν ρολ», εξηγεί ο Πολ. «Έκανε πράγματα όπως το να ξεγλιστράει από το σπίτι αργά τη νύχτα και να οδηγεί στη Νέα Υόρκη με έναν φίλο της. Υπήρχε πολλή ελευθερία στον τρόπο σκέψης της και νομίζω ότι αυτό έκανε πραγματικά καλό σε μένα».

Το πνεύμα ανεξαρτησίας της Λίντα ήταν που τους οδήγησε στην απόφαση να εγκαταλείψουν τη λάμψη και να ζήσουν μια πιο απλή ζωή στη Σκωτία, μεγαλώνοντας οι ίδιοι τα παιδιά τους χωρίς στρατιές από γκουβερνάντες.

Η συμμετοχή της Λίντα στο συγκρότημα Wings, μετά τη διάλυση των Beatles, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς πολλοί αμφισβητούσαν τις μουσικές της ικανότητες.

«Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να παίξει πιάνο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ω, είναι τρελοί, γιατί έβαλε τη γυναίκα του στο συγκρότημα; Ποια είναι αυτή τέλος πάντων;» λέει καθώς θυμάται τα επικριτικά σχόλια της εποχής.

Η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ, αυτό το αλλόκοτο και ροκ εν ρολ πλουσιοκόριτσο από τo Mανχάταν, ήταν ήδη διαζευγμένη και μητέρα της 7χρονης Χέδερ πριν συναντήσει το αιώνια άλλο της μισό

Παρά την κριτική, ο Πολ επέμεινε, καθώς λάτρευε τον τρόπο που η φωνή της έδινε στα τραγούδια έναν «ειδικό ήχο».

Κοιτάζοντας πίσω, παραδέχεται πως «το πρώτο διάστημα των Wings ήταν αρκετά σκληρή δουλειά και όχι πολύ ανταποδοτικό», αλλά η παρουσία της Λίντα ήταν το στήριγμα που χρειαζόταν για να δημιουργήσει ξανά επιτυχίες που θα έμεναν στην ιστορία.

Όταν η Λίντα και ο Πολ γνωρίστηκαν, εκείνη ήταν διαζευγμένη και είχε μια 7χρονη κόρη, την Χέδερ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1969 και απέκτησε μαζί τρία ακόμη παιδιά: τη Μαίρη, 56 ετών, τη Στέλλα, 54 ετών, και τον Τζέιμς, 54 ετών.

Παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατο της Λίντα από καρκίνο του μαστού το 1998 σε ηλικία 56 ετών.

Κεντρικές τράπεζες: Έτοιμες να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»
Συντετριμμένη 19.03.26

Ένα από τα πιο γνωστά «κορίτσια του Τζέιμς Μποντ», η Ούρσουλα Άντρες, γιορτάζει σήμερα το 90ό έτος της ηλικίας της - αλλά μόνο ήρεμη και χαρούμενη δεν είναι.

Βρετανία: Δεν θα δικαστεί ξανά ο Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική κακοποίηση – Ηρθε σε συμφωνία με τους ενάγοντες
Αποφεύγει τη δίκη 19.03.26

Σε συμφωνία ήρθε ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση, και δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε να ανασταλούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες σε βάρος του.

Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ
«Ύβρις» 18.03.26

Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος εξακολουθεί να βράζει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για τις «νεκρές τέχνες» ένα βίντεο από τα παιδικά του χρόνια έρχεται ως ειρωνική υπενθύμιση και απάντηση στην ύβρη

Ρίτα Γουίλσον: Μιλά με άπταιστα ελληνικά on camera και δηλώνει την αγάπη της για την Ελλάδα
H Ρίτα Γουίλσον δηλώνει «όταν είμαι στην Ελλάδα νιώθω σαν το σπίτι μου». Δεν έκρυψε τη χαρά της όταν άκουσε ερώτηση στα ελληνικά, απαντώντας με φυσικότητα και άνεση στη γλώσσα της καταγωγής της.

Τζένιφερ Λόπεζ: Είναι «εξαδάχτυλη»; Μια φωτογραφία προκάλεσε πανικό
Η Τζένιφερ Λόπεζ για μια ακόμη φορά αναστατώνει τους followers της. Η επίμαχη ανάρτηση που προκάλεσε σάλο στα social media. «Όταν το σόου τελειώνει αλλά η μουσική συνεχίζεται».

«Θύμα, όχι συνεργός, όχι κατάσκοπος της Ρωσίας»: Η βοηθός του Έπσταϊν Σβετλάνα Ποζιντάεβα σπάει τη σιωπή της
Αντιμέτωπη με εκβιασμούς από μπλόγκερ και ανακριβείς θεωρίες συνωμοσίας, η ακτιβίστρια πλέον Σβετλάνα Ποζιντάεβα επέλεξε να πάρει τον έλεγχο της ιστορίας της, μιλώντας ανοιχτά για την παγίδα του να είσαι βοηθός του Τζέφρι Έπσταϊν

Ο Μπάρι Κίογκαν δεν θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ
Ο 33χρονος ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν έβαλε ένα τέλος στις φήμες που τον ήθελαν να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Και ένας αναστεναγμός ανακούφισης ακούστηκε από τους θαυμαστές των ταινιών του 007.

Άπαιχτος με την μπάλα στο «πέντε»
Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Conference League: Ήττα… πρόκρισης για τη Ράγιο Βαγιεκάνο (0-1) – Με εμφατικό τρόπο η AZ (4-0)
Με παρακαταθήκη το 3-1 του πρώτου αγώνα, η Ράγιο Βαγιεκάνο πέρασε στους «8» του Conference, παρά την εντός έδρας ήττα με 1-0 από τη Σαμσουνπόρ στην Ισπανία. Προκρίσεις και για Στρασμπούρ, Σαχτάρ και Άλκμααρ

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε με μουστάκι για χάρη του Σκορσέζε;
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στο επερχόμενο γοτθικό θρίλερ «What Happens at Night» σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε. Μήπως τώρα καταλάβατε γιατί τον είδαμε με μουστάκι;

Ολυμπιακός – Μπασκόνια 90-80: Νέα νίκη οι Πειραιώτες, έτοιμοι να «σφραγίσουν» θέση στην 4άδα
Μετά τη Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός νίκησε και τη Μπασκόνια στο ΣΕΦ και πλέον είναι πολύ κοντά στο να «καπαρώσει» θέση στην 4άδα και να εξασφαλίσει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroleague.

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων
Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού λόγω των στρατιωτικών χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά στις κεντρικές τράπεζες του κόσμου

Ακρίβεια: Μετά το Πάσχα αρχίζουν τα Πάθη για την κυβέρνηση
Φοβούνται τα νέα σφοδρά κύματα ακρίβειας και περιμένουν την Ευρώπη στην κυβέρνηση. Τι μέτρα ρίχνουν στο τραπέζι σε εθνικό επίπεδο εν όψει Πάσχα, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την εμβάθυνση των οικονομικών επιπτώσεων. Τι θα πει ο πρωθυπουργός στο ευρωπαϊκό συμβούλιο.

Ουκρανία: Αντιμέτωπη με οικονομική κατάρρευση – Αδειάζει η κλεψύδρα για το Κίεβο
Το εγκεκριμένο δάνειο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία «πάγωσε» και το Κίεβο κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήματα τον Απρίλιο. Κραυγή αγωνίας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Conference League: Πρόκριση στην παράταση η Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (2-1)
Την παράταση χρειάστηκε η Κρίσταλ Πάλας προκειμένου να νικήσει με 2-1 την μαχητική ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (τελείωσε με 9) και να προκριθεί στους «8» του Conference Leaue. Προκρίσεις και για Φιορεντίνα, Μάιντς.

Οικονομική ανισότητα: Η ακτινογραφία της άνισης κατανομής του εισοδήματος στην Ελλάδα
Τάσεις οριακής αποκλιμάκωσης παρουσιάζει η οικονομική ανισότητα στην Ελλάδα. Όμως, παρά τη μικρή πτώση παραμένει σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Νετανιάχου: Οι ΗΠΑ εργάζονται σκληρά για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ – Και εμείς βοηθάμε
Ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε τον πόλεμο κατά του Ιράν, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έδρασαν «για να προλάβουν χειρότερες εξελίξεις». Και υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και οι τιμές πετρελαίου θα πέσουν.

«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό βάζουν οι τιμές στα καύσιμα – Σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Μαρινάκη
«Βολές» κατά του Παύλου Μαρινάκη εξαπολύει ο Κώστας Τσουκαλάς μετά τη δήλωση του του πρώτου στο αίτημα της αντιπολίτευσης για προσωρινή μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα. «Διαστρέβλωση» των λεγομένων του καταλογίζει στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προβλέπει πως η «βελόνα… θα παραμείνει κολλημένη».

LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ
LIVE: Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

