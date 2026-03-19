«Η Λίντα με απελευθέρωσε» – Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη γυναίκα που του έμαθε το τραγούδι της ζωής

Η κοσμοθεωρία του Πολ ΜακΚάρτνεϊ δεν ήταν πάντα τόσο «ξεκλειδωμένη». Μιλώντας στο νέο επεισόδιο της σειράς Words + Music του Audible, ο 83χρονος πρώην Beatle περιγράφει τη σύζυγό του Λίντα ως μια «απελευθερωτική επιρροή».

Εκείνη ήταν που τον βοήθησε να αποτινάξει τις εσωτερικές του αναστολές και να αγκαλιάσει τον αυθορμητισμό σε μια περίοδο που η πίεση της δημοσιότητας ήταν ασφυκτική. Εκείνη ήταν που του έμαθε να είναι ο δημιουργικός, ορμητικά λυρικός, εαυτός του.

Ο ΜακΚάρτνεϊ θυμάται με νοσταλγία μια συγκεκριμένη λέξη της Λίντα, μια λέξη που λειτουργούσε ως βαλβίδα αποσυμπίεσης στις δύσκολες στιγμές.

«Ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές, η φωνή της μου θυμίζει πως όλα επιτρέπονται»

«Μια από τις αγαπημένες μου εκφράσεις της ήταν όταν έλεγες, «Ω, θα ήθελα πολύ να κάνω αυτό κι εκείνο, αλλά δεν μπορώ». Κι εκείνη απαντούσε: «Επιτρέπεται» [It’s allowed]», αναφέρει ο μουσικός.

Ο ΜακΚάρτνεϊ εξήγησε πως αυτή η απλή παραδοχή είχε άμεση επίδραση πάνω του. «Ήταν σαν να έφευγε όλο το βάρος από πάνω μου. «Επιτρέπεται». Ναι, φυσικά και επιτρέπεται!» είπε, σχεδόν ενθουσιασμένος.

Αυτή η φιλοσοφία της Λίντα λειτούργησε και ως ξεκλείδωμα του ίδιου. Η Λίντα και η στωική παραδοχή της ώθησε τον ΜακΚάρτνεϊ να βγει έξω από τη ζώνη ασφαλείας του και να πάρει ρίσκα που παλιότερα θα θεωρούσε αδιανόητα.

Η Λίντα, αν και μεγάλωσε σε μια προνομιούχα περιοχή της Νέας Υόρκης και προοριζόταν να γίνει μια τυπική σύζυγος στελέχους επιχειρήσεων, επέλεξε έναν τελείως διαφορετικό δρόμο. Έγινε φωτογράφος, παντρεύτηκε, χώρισε, έγινε μητέρα πριν γνωρίσει τον ΜακΚάρτνεϊ. Για εκείνη ήταν το εισιτήριο της για ένα άλλο κόσμο, μακριά από τη ματαιοδοξία και το μεγαλοαστισμό που την είχε κουράσει.

Σε έναν κόσμο γεμάτο «πρέπει», η Λίντα έμαθε στον Πολ τη μαγεία του «θέλω»

«Η Λίντα ήταν ροκ εν ρολ», εξηγεί ο Πολ. «Έκανε πράγματα όπως το να ξεγλιστράει από το σπίτι αργά τη νύχτα και να οδηγεί στη Νέα Υόρκη με έναν φίλο της. Υπήρχε πολλή ελευθερία στον τρόπο σκέψης της και νομίζω ότι αυτό έκανε πραγματικά καλό σε μένα».

Το πνεύμα ανεξαρτησίας της Λίντα ήταν που τους οδήγησε στην απόφαση να εγκαταλείψουν τη λάμψη και να ζήσουν μια πιο απλή ζωή στη Σκωτία, μεγαλώνοντας οι ίδιοι τα παιδιά τους χωρίς στρατιές από γκουβερνάντες.

Η συμμετοχή της Λίντα στο συγκρότημα Wings, μετά τη διάλυση των Beatles, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς πολλοί αμφισβητούσαν τις μουσικές της ικανότητες.

«Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να παίξει πιάνο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ω, είναι τρελοί, γιατί έβαλε τη γυναίκα του στο συγκρότημα; Ποια είναι αυτή τέλος πάντων;» λέει καθώς θυμάται τα επικριτικά σχόλια της εποχής.

Η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ, αυτό το αλλόκοτο και ροκ εν ρολ πλουσιοκόριτσο από τo Mανχάταν, ήταν ήδη διαζευγμένη και μητέρα της 7χρονης Χέδερ πριν συναντήσει το αιώνια άλλο της μισό

Παρά την κριτική, ο Πολ επέμεινε, καθώς λάτρευε τον τρόπο που η φωνή της έδινε στα τραγούδια έναν «ειδικό ήχο».

Κοιτάζοντας πίσω, παραδέχεται πως «το πρώτο διάστημα των Wings ήταν αρκετά σκληρή δουλειά και όχι πολύ ανταποδοτικό», αλλά η παρουσία της Λίντα ήταν το στήριγμα που χρειαζόταν για να δημιουργήσει ξανά επιτυχίες που θα έμεναν στην ιστορία.

Όταν η Λίντα και ο Πολ γνωρίστηκαν, εκείνη ήταν διαζευγμένη και είχε μια 7χρονη κόρη, την Χέδερ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1969 και απέκτησε μαζί τρία ακόμη παιδιά: τη Μαίρη, 56 ετών, τη Στέλλα, 54 ετών, και τον Τζέιμς, 54 ετών.

Παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατο της Λίντα από καρκίνο του μαστού το 1998 σε ηλικία 56 ετών.