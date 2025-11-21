Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»
Μετά τον σάλο γύρω από την ψηφιακή ηθοποιό Τίλι Νόργουντ , η δημιουργός της τονίζει ότι η AI δεν έρχεται να αντικαταστήσει ηθοποιούς, αλλά να μειώσει κόστος και να ανοίξει νέους τρόπους παραγωγής
Η εμφάνιση της Τίλι Νόργουντ, της 24χρονης «ηθοποιού» που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από αλγορίθμους, προκάλεσε πανικό στο Χόλιγουντ. Η σύγκρουση κορυφώθηκε όταν η SAG-AFTRA κατηγόρησε την περσόνα ότι δεν διαθέτει «βίωμα, συναίσθημα ή σχέση με την ανθρώπινη εμπειρία». Για πολλούς, η Νόργουντ έγινε σύμβολο ενός δυστοπικού μέλλοντος όπου οι υπολογιστές αντικαθιστούν ηθοποιούς.
Η δημιουργός της, όμως, η Ελίν βαν ντερ Φέλντεν, μιλώντας στο Hollywood Reporter, δίνει διαφορετική εικόνα. Μιλώντας για το πώς η AI επηρεάζει την αγορά εργασίας, αναγνωρίζει ότι η βιομηχανία βρίσκεται σε κρίση — αλλά όχι λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. «Οι δουλειές χάνονται εξαιτίας της κατάστασης του κλάδου, όχι επειδή η AI αντικαθιστά ανθρώπους», υποστηρίζει, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία ακόμη δεν έχει φτάσει στο σημείο όπου «τα στούντιο θα απολύουν κόσμο επειδή τους αντικαθιστά ένα μοντέλο».
Αντίθετα, η Particle6 (η εταιρεία παραγωγής που δημιούργησε, διαχειρίζεται και «σκηνοθετεί» την Τίλι Νόργουντ) βλέπει την AI ως οικονομικό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει παραγωγές να ολοκληρωθούν όταν λείπει χρηματοδότηση — π.χ. στα ακριβά establishing shots, τα εφέ, τις σκηνές επικινδυνότητας ή τις παιδικές/ζωικές συμμετοχές όπου απαιτούνται ειδικά πρωτόκολλα. Η Ελίν βαν ντερ Φέλντεν μιλά για «τρίτο είδος παραγωγής», πέρα από live action και animation: ένα αυτόνομο AI genre, με δικούς του χαρακτήρες και σύμπαντα, όπου η Τίλι προορίζεται να πρωταγωνιστεί — όχι να μπαίνει σε ανθρώπινες παραγωγές.
«Θέλω να βλέπω πραγματικούς ηθοποιούς. Είμαι ηθοποιός», ξεκαθαρίζει. «Αν δημιουργήσουμε ψηφιακά δίδυμα πραγματικών ηθοποιών, θα γίνει μόνο με συναίνεση και αποζημίωση.» Μάλιστα, η εταιρεία αρνήθηκε προτάσεις όπου η Τίλι Νόργουντ θα αντικαθιστούσε ανθρώπους σε υπάρχοντες ρόλους.
Στον αντίποδα του φόβου για απώλειες, η Ελίν βαν ντερ Φέλντεν προβλέπει νέα επαγγέλματα: AI σκηνοθέτες, AI DPs, AI production managers — όχι λιγότερες δουλειές, αλλά διαφορετικές δεξιότητες. «Πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε με τα εργαλεία. Χρειαζόμαστε ανθρώπους — αλλιώς το τελικό προϊόν είναι κακό,» λέει.
Η συζήτηση που άνοιξε η Τίλι ίσως αποδειχθεί πιο σημαντική από την ίδια. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν οι AI χαρακτήρες μπορούν να υπάρξουν, αλλά πώς θα ενταχθούν σε μια βιομηχανία που αλλάζει χωρίς να ακυρώνει τους ανθρώπους που τη στελεχώνουν.
*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @tillynorwood
