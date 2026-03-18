Το «χτίσιμο» του trailer του Spider-Man: Brand New Day είναι ένα μικρό έργο τέχνης

Για τους περισσότερους από εμάς η δημιουργία ενός trailer δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο: παίρνεις μερικές από τις καλύτερες στιγμές της ταινίας και η δουλειά τελείωσε. Για τους ανθρώπους, όμως, που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πάνω-κάτω 120 δευτερόλεπτα του βίντεο.

Είναι ο χρόνος εκείνος που θα εντυπωσιάσει το κοινό, προτού καν το φιλμ βγει στις σκοτεινές αίθουσες. Ή θα το απογοητεύσει. Και για τους δημιουργούς υπερπαραγωγών, η απογοήτευση είναι ανεπίτρεπτη. Άλλωστε, είναι πολλά τα λεφτά που επενδύονται στην ταινία.

Κάπως έτσι σκέφτηκαν και τα «κεφάλια» πίσω από το Spider-Man: Brand New Day, που αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες στις 31 Ιουλίου. Μετά από πέντε χρόνια, ο Τομ Χόλαντ φοράει ξανά τη στολή του υπερήρωα και οι προσδοκίες του στούντιο είναι πολύ υψηλές.

Και χωρίς αμφιβολία το πρώτο βίντεο από τον επερχόμενο Spider-Man, που μίλις κυκλοφόρησε, είναι απλά εντυπωσιακό. Μέσα σε 160 δευτερόλεπτα έχουμε δράση, αστείες στιγμές, εντυπωσιακές σκηνές και έναν στεναχωρημένο υπερήρωα, που βλέπει να έχουν αλλάξει όλα στη ζωή του.

Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό πίσω από το trailer του νέου Spider-Man, είναι το πως «χτίστηκε» η προώθησή του. Λίγες ημέρες πριν την κυκλοφορία του, είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους διάφορα αποσπάσματά του στα social media, με τη βοήθεια των φανατικών θαυμαστών του franshine.

Άνθρωποι από όλο τον κόσμο -από τις ΗΠΑ και το Περού έως την Ιαπωνία και την Αυστραλία- φόρεσαν τη στολή του Ανθρώπου Αράχνη, εξήγησαν γιατί είναι ο αγαπημένος τους υπερήρωας και αποκάλυψαν 2 με 3 δευτερόλεπτα από το trailer.

Από τα πιο ωραία promo που έχουμε δει έως τώρα.