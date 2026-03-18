Το «χτίσιμο» του trailer του Spider-Man: Brand New Day είναι ένα μικρό έργο τέχνης
18 Μαρτίου 2026, 14:40

Η κυκλοφορία του πρώτου trailer μιας νέας ταινίας είναι σημαντική, γιατί βάζει τους fans στο κλίμα. Ωστόσο, οι δημιουργοί του νέου Spider-Man το πήγαν σε άλλο επίπεδο.

Φροίξος Φυντανίδης
Για τους περισσότερους από εμάς η δημιουργία ενός trailer δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο: παίρνεις μερικές από τις καλύτερες στιγμές της ταινίας και η δουλειά τελείωσε. Για τους ανθρώπους, όμως, που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πάνω-κάτω 120 δευτερόλεπτα του βίντεο.

Είναι ο χρόνος εκείνος που θα εντυπωσιάσει το κοινό, προτού καν το φιλμ βγει στις σκοτεινές αίθουσες. Ή θα το απογοητεύσει. Και για τους δημιουργούς υπερπαραγωγών, η απογοήτευση είναι ανεπίτρεπτη. Άλλωστε, είναι πολλά τα λεφτά που επενδύονται στην ταινία.

Κάπως έτσι σκέφτηκαν και τα «κεφάλια» πίσω από το Spider-Man: Brand New Day, που αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες στις 31 Ιουλίου. Μετά από πέντε χρόνια, ο Τομ Χόλαντ φοράει ξανά τη στολή του υπερήρωα και οι προσδοκίες του στούντιο είναι πολύ υψηλές.

Και χωρίς αμφιβολία το πρώτο βίντεο από τον επερχόμενο Spider-Man, που μίλις κυκλοφόρησε, είναι απλά εντυπωσιακό. Μέσα σε 160 δευτερόλεπτα έχουμε δράση, αστείες στιγμές, εντυπωσιακές σκηνές και έναν στεναχωρημένο υπερήρωα, που βλέπει να έχουν αλλάξει όλα στη ζωή του.

Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό πίσω από το trailer του νέου Spider-Man, είναι το πως «χτίστηκε» η προώθησή του. Λίγες ημέρες πριν την κυκλοφορία του, είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους διάφορα αποσπάσματά του στα social media, με τη βοήθεια των φανατικών θαυμαστών του franshine.

Άνθρωποι από όλο τον κόσμο -από τις ΗΠΑ και το Περού έως την Ιαπωνία και την Αυστραλία- φόρεσαν τη στολή του Ανθρώπου Αράχνη, εξήγησαν γιατί είναι ο αγαπημένος τους υπερήρωας και αποκάλυψαν 2 με 3 δευτερόλεπτα από το trailer.

Από τα πιο ωραία promo που έχουμε δει έως τώρα.

Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Νέα «καρφιά» Τραμπ στους «συμμάχους» για τα Στενά του Ορμούζ

Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας
Stories 18.03.26

Στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας οι αρχαίοι λόγιοι προσπαθούσαν να εντοπίσουν στον πραγματικό χάρτη τους τόπους των μυθικών ταξιδιών του Οδυσσέα και των Αργοναυτών

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Γιατί αυτή και όχι εγώ;» Η Τζέιν Φόντα αμφισβητεί τη Στρέιζαντ στα Όσκαρ, διεκδικεί τον Ρέντφορντ
Απρόσμενη κόντρα ξέσπασε στον απόηχο της 98ης τελετής των βραβείων Όσκαρ, με την Τζέιν Φόντα να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά της για την επιλογή της Μπάρμπρα Στρέιζαντ να ηγηθεί του αφιερώματος στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Λουκάς Καρνής
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «χάρισε» μια πρώτη γεύση από τον Dune: Part Three
Λίγες ώρες μετά το δύσκολο βράδυ που είχε στην τελετή των 98ων βραβείων Όσκαρ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ έδωσε στην δημοσιότητα μια πρώτη εικόνα από το έπος του Ντενί Βιλνέβ Dune: Part Three.

Φροίξος Φυντανίδης
Σκάνδαλο στα Όσκαρ: Γιατί η Μπριζίτ Μπαρντό «αγνοήθηκε» επιδεικτικά;
Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ τίμησε όσους έφυγαν από τη ζωή, όχι όμως και την αμφιλεγόμενη ντίβα της Γαλλίας Μπριζίτ Μπαρντό που αγνοήθηκε στο In Memoriam -δεν ήταν η μόνη

Λουκάς Καρνής
Ο Πολ Τόμας Άντερσον κερδίζει επιτέλους Όσκαρ μετά από 11 ήττες
«Μας κάνετε να δουλεύουμε σκληρά για να κερδίσουμε ένα τέτοιο βραβείο», είπε ο Πολ Τόμας Άντερσον κατά τη διάρκεια της απονομής του Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέος ευτελισμός του κοινουβουλίου με πρωταγωνιστές Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου
Διεκόπη η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής από την ένταση της νέας μετωπικής σύγκρουσης επιπέδου καφενείου μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου που επιμένουν να κάνουν σόου σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη
Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχθηκε από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης - Είχε στείλει επιστολή ζητώντας ακρόαση από τον πρωθυπουργό για να τον ενημερώσει

Μίνα Μουστάκα
Νέα εποχή στο ελληνικό βόλεϊ: Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League έως το 2028
Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Novibet για την ενίσχυση του αθλητισμού και τη στήριξη διοργανώσεων με ισχυρό φίλαθλο αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της δέσμευση για την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητικού οικοσυστήματος

Ανοιχτά ενδεχόμενα για το πολιτικό του μέλλον άφησε ο Κωνσταντινόπουλος – «Νιώθω σίγουρος για αυτό που έκανα»
Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αποχαιρετώντας τους πολιτικούς συντάκτες αναφέρθηκε στα σενάρια για το πολιτικό του μέλλον, μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Παραλήρημα Θεοχάρη στη Βουλή: «Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί είστε βουλευτής», είπε στον Καζαμία – Χαμός στην Ολομέλεια
Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την ατάκα του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη προς τον βουλευτή Αλέξανδρο Καζαμία

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Νέα Αριστερά: Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο
«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την ευαλωτότητα της χώρας απέναντι σε ζωονόσους δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Συγκίνησε μιλώντας στον πατέρα του ο Κάσπερ Σμάιχελ: «Ίσως τελείωσε η καριέρα μου…» (vid)
Μιλώντας στον πατέρα του Πέτερ, σε ζωντανή μετάδοση, ο Κάσπερ Σμάιχελ αποκάλυψε ότι δεν αποκλείεται να έχει τελειώσει η ποδοσφαιρική καριέρα του, αφού θα χρειαστεί δύο χειρουργεία στον ώμο…

Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος
«Θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την αποστολή, γιατί πιστεύω βαθιά ότι η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων, η καλύτερη εγγύηση ανάπτυξης και ευημερίας», τόνισε ο Πάρις Κουκουλόπουλος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αραγτσί: Οι ΗΠΑ παρασύρθηκαν στον πόλεμο από τον Νετανιάχου και τώρα παρακαλάνε για βοήθεια
«Πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο τελικός τους στόχος. Κάθε μέρα λένε κάτι διαφορετικό: αλλαγή καθεστώτος, διαίρεση του Ιράν, κατάρρευση της κυβέρνησης ή άνευ όρων παράδοση». τόνισε ο ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί

Προσφέρει ασφάλεια η αστυνομία;
Ένα πρόσφατο βιβλίο υποστηρίζει ότι η διαρκής επένδυση στην αστυνομία και τη δράση της δεν σημαίνει και περισσότερη ασφάλεια

Παναγιώτης Σωτήρης
Τσουκαλάς: Δεν ενδιαφέρει τον Γεωργιάδη αν κάποιοι επιβουλεύονται τη χώρα και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά μυστικά;
«Είναι πατριωτισμός να λέει υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν τον πειράζει αν τον παρακολουθούσαν κάποιοι που πιθανώς έκαναν κατασκοπεία;», αναρωτιέται ο Κώστας Τσουκαλάς για τον Άδωνη Γεωργιάδη

Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;
Τα fake news θεωρούνται ένας είδος «υβριδικής απειλής». Μπορεί η ΕΕ να βρει ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της καταπολέμησης του νέου ψηφιακού κινδύνου;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;
Ο ΣΥΡΙΖΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς την κυβέρνηση, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη χώρα μας, σε μια περίοδο που η κτηνοτροφία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ασφυξίας

Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη
Στα έδρανα υποστήριξης π της κατηγορίας βρέθηκαν δικηγόροι που εκπροσωπούν δύο φιλοξενούμενους την επίδικη περίοδο στην Κιβωτό του Κόσμου οι οποίοι έχουν καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο

Μίνα Μουστάκα
Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…
Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρμπαχτσε έχει μπει στο παιχνίδι της κορυφής στη regular season - Τι χρειάζεται και πώς μπορεί να ξεπεράσει τους Τούρκους - Όλα τα δεδομένα.

Γιώργος Πανταζόγλου
«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»: Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μιλούν για τον πατέρα τους
Οι Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μοιραστούν με το κοινό, ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους, σμιλεύοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτραίτο του Ανδρέα

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

