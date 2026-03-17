Ζεντάγια: Απαντάει στις φήμες για το γάμο της με τον Τομ Χόλαντ – «Αυτό είναι αλήθεια»

Η Ζεντάγια αποφάσισε να αντιμετωπίσει με το γνώριμο χιούμορ της τον «πυρετό» των δημοσιευμάτων που την θέλουν να έχει ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Τομ Χόλαντ.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live! τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, η πρωταγωνίστρια του Euphoria μοιράστηκε ένα «αποκλειστικό» βίντεο που υποτίθεται ότι ξεκαθαρίζει την κατάσταση, αφήνοντας το κοινό να αναρωτιέται πού τελειώνει η πραγματικότητα και πού αρχίζει το κινηματογραφικό μάρκετινγκ.

Οι φήμες για τον κρυφό γάμο του πιο αγαπημένου ζευγαριού του Χόλιγουντ ξεκίνησαν την 1η Μαρτίου, όταν ο επί χρόνια στιλίστας της Ζεντάγια, Λο Ρόουτς, άφησε να εννοηθεί πως οι δυο τους έχουν ήδη παντρευτεί.

Η φήμη γιγαντώθηκε στα πρόσφατα Όσκαρ, όπου η ηθοποιός εμφανίστηκε στο πλευρό του Ρόμπερτ Πάτινσον φορώντας ένα δαχτυλίδι που παρέπεμπε σε βέρα.

«Πραγματικά; Δεν έχω δει τίποτα από όλα αυτά!», απάντησε ειρωνικά στον Κίμελ, σχολιάζοντας τις διαστάσεις που πήρε το θέμα στο διαδίκτυο.

Ένα μεγάλο μέρος της σύγχυσης προκλήθηκε από φωτογραφίες που δημιούργησε η τεχνητή νοημοσύνη (AI), οι οποίες παρουσίαζαν το ζευγάρι σε μια ονειρική γαμήλια τελετή.

Η Ζεντάγια αποκάλυψε πως ακόμα και άνθρωποι από το στενό της περιβάλλον έπεσαν θύματα της απάτης, εκφράζοντας παράπονα που δεν προσκλήθηκαν.

«Ήμουν έξω στον πραγματικό κόσμο και οι άνθρωποι μου έλεγαν: «Θεέ μου, οι γαμήλιες φωτογραφίες σου είναι υπέροχες». Κι εγώ τους έλεγα: «Αγάπη μου, είναι AI. Δεν είναι αληθινές»», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας τη δύναμη της ψηφιακής παραπλάνησης.

Για να «ξεκαθαρίσει την κατάσταση» διασκεδάζοντας τις φήμες, η Ζεντάγια παραχώρησε στην εκπομπή μια αποκλειστικότητα.

Σε κλιπ από τη νέα της ταινία The Drama το κεφάλι του Τομ Χόλαντ έχει αντικαταστήσει το κεφάλι του συμπρωταγωνιστή της Ρόμπερτ Πάτινσον δημιουργώντας μια ξεκαρδιστική εικόνα.

Παρά το προφανές του μοντάζ, η ηθοποιός επέμεινε με σοβαρότητα: «Όχι… αυτό ήταν αληθινό υλικό. Ήμουν εκεί».

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 3 Απριλίου.