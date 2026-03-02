Τρολάρισμα ή αλήθεια: Οι φήμες θέλουν τους Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ να έχουν παντρευτεί στα κρυφά

Ήταν Ιούνιος του 2016 όταν οι δύο τους βρέθηκαν για πρώτη φορά ο ένας δίπλα στον άλλον για τα γυρίσματα του Spider-Man: Homecoming. Σχεδόν από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησαν και οι φήμες ότι κάτι τρέχει μεταξύ της Ζεντάγια και του Τομ Χόλαντ.

Οι δύο 19χρονοι ηθοποιοί με την πρώτη ματιά έδειχναν πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους, ωστόσο η χημεία ανάμεσά τους έμοιαζε μοναδική. Άνθρωποι που βρίσκονταν στα γυρίσματα έλεγαν ότι η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ είχαν έρθει πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, ωστόσο και οι δύο τόνιζαν ότι είναι απλά φίλοι.

Τελικά έπρεπε να περάσουν πέντε χρόνια και να διαρρεύσει η φωτογραφία ενός παπαράτσι, που τους έδειχνε να φιλιούνται σε ένα αμάξι, για να παραδεχθούν ότι είναι ζευγάρι. Από τότε έως σήμερα οι φήμες οργιάζουν για την κατάσταση της σχέσης τους.

Μάλιστα, το καλοκαίρι του 2025, όταν ένας δημοσιογράφος μιλώντας με τον Χόλαντ, αποκάλεσε τη Ζεντάγια «σύντροφο», εκείνος τον διόρθωσε λέγοντας «αρραβωνιαστικιά μου».

Και το βράδυ της Κυριακής, ο επί χρόνια στυλίστας της 29χρονης σταρ του Χόλιγουντ Λο Ρόουτς, ενεργοποίησε τη βόμβα.

Όταν περνούσε από το κόκκινο χαλί στα SAG Awards και ρωτήθηκε για τους δύο ηθοποιούς, απάντησε: «Ο γάμος έχει γίνει ήδη. Τον χάσατε» προκαλώντας έκπληξη σε όλους.

Μάλιστα όταν του ζήτησαν να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά του, απάντησε χαμογελώντας: «Είναι αλήθεια».

Η Daily Mail επικοινώνησε με τους εκπροσώπους της Ζεντάγια και του Τομ Χόλαντ, αλλά δεν πήρε απάντηση.