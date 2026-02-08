Η Ζεντάγια πρωταγωνιστεί στην καμπάνια της Louis Vuitton για τα 130 χρόνια του Monogram

Δεν θα χρειαστεί να περιμένετε μέχρι την κυκλοφορία του ρομαντικού δράματος «The Drama» για να δείτε την Ζεντάγια σε πρωταγωνιστικό ρόλο (στο πλευρό του Ρόμπερτ Πάτινσον, ουρλίαξτε ελεύθερα!), καθώς η Louis Vuitton μας επιφύλασσε μια έκπληξη.

Ο οίκος μόδας κυκλοφόρησε ένα fashion βίντεο με την ηθοποιό, σε μια νέα καμπάνια για τον εορτασμό των 130 χρόνων του ανεξίτηλου Monogram.

Το μοτίβο

Ένα πάρτι με καλεσμένους δημοσιογράφους, influencer και στυλοβάτες της βιομηχανίας της μόδας, ίσως να μην ήταν αρκετό για να τιμήσει την κληρονομιά του εμβληματικού μοτίβου, οπότε, «ο γαλλικός οίκος πήρε την απόφαση να παρουσιάσει καμπάνιες με επίκεντρο το Monogram, απεικονίζοντας πώς αυτό μεταφράζεται στις τσάντες του», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος Meguire Hennes σε άρθρο της στο Marie Claire.

Η Ζεντάγια ηγείται της ομάδας, με τον Γκλεν Λάχφορντ να βρίσκεται πίσω από το φακό, ενόσω η ηθοποιός κρατά σχεδόν ευλαβικά την τσάντα Speedy Bag.

Από τον περασμένο αιώνα μέχρι και σήμερα

Ο στόχος της καμπάνιας, όπως ανέφερε η μάρκα σε δελτίο τύπου, είναι να «αναδείξει τις προσωπικές ιστορίες παγκόσμιων διασημοτήτων» που σχετίζονται με το Monogram, το οποίο παραμένει σήμερα ένα σύμβολο κοινωνικού κύρους, όπως και τον περασμένο αιώνα.

Η Speedy έκανε το ντεμπούτο της τη δεκαετία του 1930 ως βαλίτσα, αλλά δεν απέκτησε το μοτίβο Monogram μέχρι το 1959. Η Louis Vuitton περιγράφει «την ευέλικτη φόρμα, το φαρδύ φερμουάρ και τις χαρακτηριστικές λαβές της Speedy» ως διαχρονικά στοιχεία.

Η Ζεντάγια είναι παλιά γνώριμη της Louis Vuitton.

Τον Δεκέμβριο του 2024, έγινε το πρόσωπο της συνεργασίας Louis Vuitton x Takashi Murakami και φωτογραφήθηκε με τις εμβληματικές τσάντες Keepall, Venice και Speedy, οι οποίες «επαναπροσέγγισαν και ανανέωσαν» την εκδοχή του ιαπωνικού καλλιτέχνη για το Monogram με το ουράνιο τόξο της δεκαετίας του 2000.

Μέχρι τον Μάιο του 2025, η Louis Vuitton επέλεξε την Ζεντάγια για μια άλλη καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη Speedy, αυτή τη φορά για το τρίτο κεφάλαιο της συνεργασίας με τον Murakami. Η Speedy 30 ήταν διακοσμημένη με κόκκινα κεράσια τα οποία «χαϊδεύαν» το σχεδόν ασθενές γκρίζο Monogram της Louis Vuitton.

Η τελευταία καμπάνια της ηθοποιού δεν επικεντρώνεται τόσο στην ιστορία του Monogram, όσο στον τρόπο με τον οποίο αυτό υπάρχει στον κόσμο και στον ρόλο που παίζει στη ζωή των ανθρώπων.

Στο βίντεο που συνόδευσε τη νέα καμπάνια, σε σκηνοθεσία του Ρόμαν Κόπολα, η Ζεντάγια εμφανίζεται ως μια σύγχρονη μούσα της μόδας.

Παρουσιάζει έναν ζωντανό μονόλογο στο «Speedy» της, λέγοντας: «Μαζί σου, νιώθω κάτι οικείο — σαν μια αντανάκλαση του δικού μου ενστίκτου για ταχύτητα. Ίσως αυτή είναι η έλξη, η κοινή σύνδεση της ταχύτητας, το να μην περιμένουμε, αλλά να τρέχουμε μαζί προς το επόμενο βήμα».

*Με πληροφορίες από: Marie Claire