Πόσο Drama χωράει μέσα σε δύο λεπτά; Οι Ζεντάγια και Ρόμπερτ Πάτινσον είναι το πιο εκρηκτικό ζευγάρι του 2026

Το τέλειο ζευγάρι ή το τέλειο ψέμα; Ή συνδυασμός και των δύο; Το νέο trailer της ταινίας «The Drama» μας βάζει στη σχέση της Ζεντάγια και του Ρόμπερτ Πάτινσον, η οποία δοκιμάζεται λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τον γάμο.

Η αποκάλυψη ενός καλά κρυμμένου μυστικού από το παρελθόν της ηρωίδας πυροδοτεί μια σειρά ανεξέλεγκτων καταστάσεων, απειλώντας τα σχέδια του γάμου αλλά και την αμοιβαία εμπιστοσύνη τους.

Οι λεπτομέρειες για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ήρθαν στο φως μέσω μιας «εικονικής» αναγγελίας αρραβώνων στην εφημερίδα Boston Globe, στο πλαίσιο της προωθητικής καμπάνιας της ταινίας. Η Έμα είναι υπάλληλος βιβλιοπωλείου στη Λουιζιάνα και πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Βοστώνης. Ο Τσάρλι είναι διευθυντής του Μουσείου Τέχνης του Κέιμπριτζ με διδακτορικό στην Ιστορία της Τέχνης από το Πανεπιστήμιο Tufts.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Μαμούντου Άθι, Αλάνα Χαΐμ και Χέιλι Γκέιτς, ενώ η Ζόι Γουίντερς γνωστή από το Succession υποδύεται την φωτογράφο γάμου.

Ο Κρίστοφερ Μπόργκλι επιστρέφει στην A24 μετά την μαύρη κωμωδία «Dream Scenario» (2023), η οποία χάρισε στον Νίκολας Κέιτζ μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Η ταινία The Drama αποτελεί την τέταρτη σκηνοθετική του δουλειά, με την παραγωγή να φέρει τις υπογραφές των Άρι Άστερ, Λαρς Κνούντσεν και Τάιλερ Κάμπελοουν.

Σύμφωνα με το Variety, η παραγωγή πραγματοποίησε εκτεταμένα γυρίσματα στη Μασαχουσέτη, συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής Newbury Street στη Βοστώνη και της Πινακοθήκης Αμερικανικής Τέχνης Addison στο Άντοβερ καθώς και στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 3 Απριλίου.