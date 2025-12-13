Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι υπερβολικά νευρικοί στο τρέιλερ της ταινίας «The Drama» – Τι συμβαίνει;

Λοιπόν, έχουμε ευχάριστα νέα: στις 3 Απριλίου 2026 κυκλοφορεί η ταινία «The Drama» με πρωταγωνιστές τους Ζεντάγια και Ρόμπερτ Πάτινσον ωστόσο, μπορείτε από τώρα να πάρετε μια γέυση του τι θα δούμε στις οθόνες μας, καθώς η A24 κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ.

Σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Μπόργκλι, η πλοκή περιστρέφεται γύρω από τους Ζεντάγια και Πάτινσον, ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι, του οποίου η ευτυχία δοκιμάζεται, όταν η εβδομάδα του γάμου τους «παίρνει την κάτω βόλτα», λόγω ενός απροσδόκητου γεγονότος.

«Να θυμάστε ότι γνωρίζεστε πολύ καλά»

Το τρέιλερ ξεκινά με την αμήχανη Emma Harwood (Ζεντάγια) και τον Charlie Thompson (Ρόμπερτ Πάτινσον) να ποζάρουν για φωτογραφίες πριν από το γάμο τους.

H φωτογράφος αντιλαμβάνεται την «νευρικότητα» τους και τους ζητά να ποζάρουν δίπλα-δίπλα μπροστά από ένα γκρι φόντο, ζητώντας τους να χαμογελάσουν με φυσικό τρόπο.

Καθώς η φωτογράφος λέει στο ζευγάρι να απαριθμήσουν τα στοιχεία του χαρακτήρα που αγαπούν στον σύντροφο τους, μια σειρά από στιγμιότυπα της καθημερινής τους ζωής εμφανίζεται στην οθόνη, με τον Charlie να λέει ότι η Emma είναι «όμορφη» και «αστεία».

Η Emma, με τη σειρά της, λέει ότι ο Charlie είναι «φροντιστικός, κατανοητικός και ανοιχτόμυαλος», με την τελευταία λέξη να ακούγεται κατά τη διάρκεια μιας σκηνής όπου η Emma χαστουκίζει τον σύντροφό της στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια του σεξ.

«Να θυμάστε ότι γνωρίζεστε πολύ καλά», λέει η φωτογράφος. Ο Μάμουντου Άτσεϊ κάνει τότε μια πρόποση στο γάμο τους, ένας συναγερμός ηχεί σε μια σκοτεινή είσοδο, ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Πάτινσον πετάει μια καρέκλα και στη συνέχεια τον βλέπουμε να λέει «θέλω λίγο δράμα».

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Μάμουντου Άτσεϊ, Αλάνα Χάιμ και Χέιλι Γκέιτς.

Τι μπορεί να πάει τόσο λάθος;

Η A24 δημοσίευσε στο Instagram ένα φύλλο της εφημερίδας Boston Globe, στο οποίο ανακοινώνεται ο «γάμος της χρονιάς».

View this post on Instagram A post shared by A24 (@a24)

Στην προαγγελία γάμου αναφέρεται ότι ο πατέρας της Emma, «διακεκριμένος βετεράνος του στρατού», είναι περήφανος που μοιράζεται τα νέα του αρραβώνα τους.

Οι γονείς της Emma ζουν στη Λουιζιάνα και η Emma σπούδασε αγγλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Ο Charlie έχει διδακτορικό στην ιστορία της τέχνης από το Πανεπιστήμιο Tufts και είναι διευθυντής του Μουσείου Τέχνης του Κέιμπριτζ.

*Με πληροφορίες από: Deadline