Μου έκαψε και το τελευταίο εγκεφαλικό κύτταρο – Ο Ρόμπερτ Πάτινσον για τα γυρίσματα του Dune: Part Three

Τι κι αν το τρίτο (και τελευταίο) μέρος της space opera Dune θέλει ακόμα 13 μήνες για να κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες; Εδώ και μήνες κάνουν τις εμφάνισή τους διάφορες δηλώσεις από τους συντελεστές, που μιλάνε για μια επική ταινία που έρχεται. Ωστόσο, ο Ρόμπερτ Πάτινσον δεν ανήκει σε αυτούς.

Μην παρεξηγηθούμε, ο 39χρονος σταρ του Χόλιγουντ δεν έθαψε το επερχόμενο φιλμ, απλά προτίμησε να εστιάσει αλλού όταν ρωτήθηκε για το Dune: Part Three.

Μιλώντας στο IndieWire, ο Ρόμπερτ Πάτινσον είπε πως τα γυρίσματα στην έρημο ήταν απελπιστικά πολλές φορές, με τη ζέστη να είναι τόσο έντονη που ένιωθε ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει το μυαλό του.

«Όταν έκανα τα γυρίσματα του Dune η ζέστη ήταν τόσο έντονη που ένιωθα ότι το μυαλό μου δεν λειτουργούσε καν. Δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα» τόνισε ο γνωστός ηθοποιός.

Ωστόσο αυτό δεν φάνηκε να τον ενοχλεί και ιδιαίτερα – μάλλον το αντίθετο. «Ήταν πολύ χαλαρωτικό. Ένιωθα ότι καεί και το τελευταίο εγκεφαλικό μου κύτταρο. Απλά άκουγα τον Ντενί και ότι μου έλεγε του απαντούσα ‘κάνω ότι θέλεις’» συμπλήρωσε ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Μάλιστα, κατά την διάρκεια της συνέντευξης αποκάλυψε ότι θα υποδυθεί έναν από τους κακούς στο Dune – έως τώρα ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει γνωστά για τον ρόλο του.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ένα από νέα πρόσωπα του έπους του Ντενί Βιλνέβ, μαζί με τον Νακόα Γουλφ Μομόα (ναι, ο γιος του Τζέισον Μομόα) και την Ίντα Μπρουκ.