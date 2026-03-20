Το trailer του Spider-Man: Brand New Day έσπασε όλα τα ρεκόρ σε 24 ώρες

Ήταν το 2021 όταν ο Τομ Χόλαντ φόρεσε για τελευταία φορά τη στολή του Spider-Man και «έσωσε» προσωρινά το σύμπαν της Marvel, που έβλεπε τους υπερήρωές της να μην μπορούν να κυριαρχήσουν στο box office μετά το τέλος των Avengers.

Το No Way Home πλησίασε σε εισπράξεις τα δύο δισ. δολάρια με τον 29χρονο ηθοποιό να δίνει μια ανάσα στο MCU. Από τότε πέρασαν πέντε χρόνια, η Marvel είδε τα περισσότερα projects της να ακολουθούν από μια μέτρια έως αδιάφορη πορεία στις σκοτεινές αίθουσες και όπως φαίνεται το 2026 είναι η στιγμή της μεγάλης επιστροφής.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στους Avengers, με το Doomsday που κυκλοφορεί στις 18 Δεκεμβρίου να είναι το μεγάλο στοίχημα του στούντιο. Ωστόσο η αρχή θα γίνει από τον Spider-Man.

Το Brand New Day θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Ιουλίου, ωστόσο ήδη έχει δημιουργήσει μια μικρή φρενίτιδα στους fans. Πριν από δύο ημέρες κυκλοφόρησε το πρώτο trailer του φιλμ και ήδη έχει γράψει τη δική του ιστορία.

“Spider-Man: Brand New Day” has become the biggest movie trailer launch in history with 718.6M views in 24 hours. • The trailer broke the previous record held by “Deadpool and Wolverine,” which had 365M views.https://t.co/C9xybqXrz2 pic.twitter.com/55ziovbTt4 — Variety (@Variety) March 19, 2026

Μέσα σε 24 ώρες είχε 718.6 εκατομμύρια θεάσεις, διαλύοντας το προηγούμενο ρεκόρ (το είχε το Deadpool & Wolverine με 365 εκατ.) και πήγε στην κορυφή της λίστας των trailer με τα περισσότερα views όλων των εποχών. Μάλιστα δεν χρειάστηκε καν μια μέρα για να το καταφέρει αυτό, καθώς στις πρώτες 12 ώρες το είχαν ήδη δει 373 άνθρωποι.

Τι ξέρουμε για το Spider-Man: Brand New Day

Σύμφωνα με τους δημιουργούς της ταινίας, έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τα γεγονότα του No Way Home και ο Peter Parker είναι πλέον ένας ενήλικας που ζει εντελώς μόνος, έχοντας επιλέξει να διαγράψει τον εαυτό του από τις ζωές και τις αναμνήσεις των αγαπημένων του προσώπων