Αφγανοί αναζητούν τους αγαπημένους τους στα συντρίμμια του κέντρου απεξάρτησης που χτυπήθηκε από το Πακιστάν

Οι οικογένειες και οι φίλοι των ατόμων που νοσηλεύονταν σε κέντρο αποκατάστασης από τα ναρκωτικά στην Καμπούλ συνεχίζουν να αναζητούν τους αγαπημένους τους δύο ημέρες μετά τη βομβιστική επίθεση από το Πακιστάν, στην πιο θανατηφόρα επίθεση μέχρι στιγμής στην πολύμηνη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.

Η αφγανική κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανέφερε ότι περισσότεροι από 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 265 άλλοι τραυματίστηκαν στην αεροπορική επιδρομή, η οποία έλαβε χώρα τη Δευτέρα το βράδυ, ενώ οι άνθρωποι και το προσωπικό του κέντρου προσεύχονταν λίγες ημέρες πριν από το τέλος του ιερού μήνα του Ραμαζανιού.

Το Πακιστάν απέρριψε τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι είχε «στοχεύσει με ακρίβεια στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές υποστήριξης τρομοκρατών» – μια απότομη κλιμάκωση που έχει επιδεινώσει τις σχέσεις μεταξύ των ισλαμικών γειτόνων, σε μια εποχή που ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν αποσταθεροποιεί ήδη την περιοχή.

Αβεβαιότητα για τους επιζώντες

Την Τετάρτη, συγγενείς ασθενών του κέντρου συγκεντρώθηκαν στον χώρο αναζητώντας τους αγαπημένους τους, σύμφωνα με τον Guardian.

Πολλοί δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν αν οι συγγενείς τους ήταν ζωντανοί ή νεκροί, ή αν είχαν μεταφερθεί αλλού.

«Ήρθαμε εδώ αναζητώντας τον ασθενή μας, αγνοείται», είπε ο Μαζάρ, 50 ετών, ο οποίος έδωσε μόνο το μικρό του όνομα. «Ήρθαμε για να μάθουμε αν είναι καλά, αν είναι ζωντανός ή τι του έχει συμβεί».

Ο Μαζάρ είπε ότι ο συγγενής του είχε εισαχθεί στο κέντρο για δεύτερη φορά και δεν υπήρχαν πληροφορίες για αυτόν.

«Ελέγξαμε τους καταλόγους, αλλά το όνομά του δεν ήταν στον κατάλογο των ζωντανών. Ίσως έχει τραυματιστεί ή έχει σκοτωθεί», είπε.

Ένας άλλος άνδρας, είπε ότι είχε έρθει να ψάξει τον συγγενή του την Τρίτη, αλλά δεν του είχε επιτραπεί να εισέλθει στο κέντρο.

«Δεν βρήκαμε το πτώμα του, ούτε ήταν μεταξύ των τραυματιών, και το όνομά του δεν είναι στη λίστα των επιζώντων», είπε.

Ένας μάρτυρας στο σημείο είπε στο Reuters ότι είδε καπνό να βγαίνει ακόμα από τμήματα του συγκροτήματος, καθώς οι πυροσβέστες συνέχιζαν να σβήνουν μικρές φωτιές περίπου 36 ώρες μετά τη βομβιστική επίθεση. Κομμάτια επίπλων, στρώματα και ρούχα ήταν σκορπισμένα ανάμεσα στα συντρίμμια.

Κάποιες σοροί είναι μη αναγνωρίσιμες

Το αφγανικό υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι οι κηδείες ορισμένων από τους νεκρούς θα γίνουν αργότερα την Τετάρτη.

«Ορισμένα από τα πτώματα δεν ήταν αναγνωρίσιμα και βρίσκονται επί του παρόντος στο τμήμα ιατροδικαστικής. Ορισμένα πτώματα ήταν άθικτα και παραδόθηκαν στις οικογένειές τους», δήλωσε ο Αμντούλ Ματίν Κανί, εκπρόσωπος του υπουργείου. «Άλλα ήταν εντελώς κατεστραμμένα, και συλλέχθηκαν σχεδόν σαν κομμάτια σάρκας.»

Ο Νατζιμπουλά Φαρούκι, επικεφαλής της Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής του Αφγανιστάν, δήλωσε ότι πτώματα εξακολουθούσαν να ανασύρονται από τα συντρίμμια μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης και παραδίδονταν στις οικογένειες.

«Ορισμένα πτώματα παραδόθηκαν αφού επιβεβαιώθηκε η ταυτότητά τους. Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός πτωμάτων παραμένει ακόμη στα χέρια μας», είπε.

Απαγορευμένος στόχος

Το Αφγανιστάν και το Πακιστάν διαφωνούν ως προς τον στόχο της αεροπορικής επιδρομής.

Οι αφγανικές αρχές δήλωσαν ότι η επίθεση είχε σαφώς ως στόχο ένα γνωστό κέντρο αποκατάστασης, μια πρώην στρατιωτική βάση του ΝΑΤΟ με την ονομασία Camp Phoenix, η οποία είχε μετατραπεί σε πολιτική εγκατάσταση πριν από περίπου μια δεκαετία.

Το Πακιστάν δήλωσε ότι χτύπησε αυτό που περιγράφει ως «στρατιωτική αποθήκη πυρομαχικών και εξοπλισμού τρομοκρατών». Πρόσθεσε ότι οι δευτερεύουσες εκρήξεις που ήταν ορατές μετά τις επιθέσεις έδειχναν σαφώς την παρουσία μεγάλων αποθηκών πυρομαχικών εκεί.

Η ΕΕ, οι οργανισμοί του ΟΗΕ και οι διεθνείς οργανώσεις βοήθειας δήλωσαν ότι οι πολιτικές και ιατρικές εγκαταστάσεις δεν πρέπει να αποτελούν στόχο κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης και ζήτησαν άμεση αποκλιμάκωση.

Η σύγκρουση ξεκίνησε πέρυσι, αφού το Ισλαμαμπάντ κατηγόρησε την Καμπούλ ότι προσφέρει καταφύγιο και υποστηρίζει μαχητές που πραγματοποιούν επιθέσεις σε ολόκληρο το Πακιστάν, μια κατηγορία που αρνείται η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν.