Συμπαίκτες στην Εθνική, αντίπαλοι στην Premier League: O Γκιόκερες συνεχάρη τον Ίσακ για τη μεταγραφή-ρεκόρ (vid)

Ο Αλεξάντερ Ίσακ εμφανίστηκε χαμογελαστός στις προπονήσεις της εθνικής Σουηδίας, μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι και λίγες μέρες αφού ολοκήρωσε την ιστορική μεταγραφή του στη Λίβερπουλ, η οποία ξεπέρασε τα 145 εκατ. ευρω και έγινε η ακριβότερη όλων των εποχών στην Premier League,

Ο στενός του φίλος και συμπαίκτης στην εθνική, Βίκτορ Γιοκέρες, μίλησε για τη μεταγραφή, λέγοντας πως συνεχάρη και στηρίζει την απόφασή του. Ο Γιοκέρες τόνισε ότι δεν γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες πίσω από τη συμφωνία με τη Νιούκαστλ, αλλά κατανοεί ότι η κίνηση ήταν σημαντική για την καριέρα του Ίσακ.

Το βίντεο με τα χαμόγελα στην προπόνηση της εθνικής Σουηδίας:

Alexander Isak all smiles in Sweden training as Viktor Gyokeres reacts to British-record Liverpool transfer 🎥 pic.twitter.com/BZdJrClePz — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 2, 2025

Οι δύο παίκτες θα είναι αντίπαλοι πλέον στο Αγγλικό πρωτάθλημα. Πριν από αυτό όμως θα αγωνιστούν μαζί στην εθνική με την Σουηδίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου κυπελου 2026, με την ομάδα του Νταλ Τόμασον να αντιμετοπίζει στις 5/9 την Σλοβενία και στις 8/9 το Κόσοβο.