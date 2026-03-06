Αγρίνιο: Διαρρήκτης σκαρφαλώνει σε τέντα και κλέβει εστιατόριο – Βίντεο ντοκουμέντο

Κάμερα ασφαλείας κεντρικού καφέ στο Αγρίνιο κατέγραψε τις κινήσεις διαρρήκτη ο οποίος μέσα σε λίγες ημέρες έκλεψε δύο φορές το ίδιο κατάστημα.

Και στις δυο περιπτώσεις χρησιμοποιεί τέντα καφετέριας για μπει στο διπλανό κατάστημα εστίασης και να αδειάσει το ταμείο.

Σκαρφάλωνε από την τέντα

Σύμφωνα με το agriniopress.gr σήμερα τα ξημερώματα επιχείρησε να ανέβει πάλι από την τέντα της καφετέριας, ωστόσο την έσπασε με αποτέλεσμα να μην συνεχίσει και να αποχωρήσει άπραγος.

Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες μπήκε τελικά στο κατάστημα από την είσοδο και προχώρησε σε κλοπή.

Την Δευτέρα, περίπου στη μια μετά τα μεσάνυχτα, η κάμερα τον κατέγραψε ενώ έχει κάνει την κλοπή και επιχειρεί να κατέβει από την τέντα της καφετέριας.

Η προσγείωση του είναι ανώμαλη μιας και βρίσκεται στο έδαφος και του πέφτουν κάποια κέρματα τα οποία μαζεύει και στη συνέχεια αποχωρεί.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο

Επαγγελματίες ζητούν την τιμωρία του δράστη μιας και φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί, παρόλα αυτά όμως, όπως λένε, κυκλοφορεί ελεύθερος. Ζητούν ακόμη πιο συχνές περιπολίες και ελέγχους στο κέντρο, καταγγέλλοντας συνεχή κρούσματα παραβατικότητας με απόπειρες, διαρρήξεις και κλοπές, που έχουν ως συνέπεια την απώλεια χρημάτων, περιουσιακών στοιχείων αλλά και καταστροφές.