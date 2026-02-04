Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρηκτών που «άδειαζαν» σπίτια σε Χερσόνησο και Μαλεβίζι

Είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος σε Χερσόνησο και Μαλεβίζι. Ο λόγος για δύο διαρρήκτες που είχαν καταφέρει να ανοίξουν δεκάδες σπίτια αφαιρώντας από μέσα ότι πολύτιμο έβρισκαν.

Οι δύο άνδρες είχαν… αδυναμία στα χρυσαφικά και τιμαλφή, με τις αστυνομικές πηγές να κάνουν λόγο ότι είχαν κλέψει συνολικά 19.400 ευρώ σε μετρητά ενώ τα κοσμήματα ήταν συνολικής αξίας 43.900 ευρώ.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο οι δύο άνδρες βγαίνουν από τα διαμερίσματα του ξενοδοχείου που έχουν «μπουκάρει». Στη συνέχεια κλείνουν τις πόρτες για να μην γίνει αντιληπτή η διάρρηξη.

Τα πρόσωπα τους είναι καλυμμένα με κασκόλ ενώ φοράνε και καπέλο προκειμένου να μην καταγραφούν τα χαρακτηριστικά τους από τις κάμερες ασφαλείας. Έκαναν όμως το μοιραίο λάθος.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Patris.gr, το βίντεο που είχε η αστυνομία στη διάθεση της και παρουσιάζει το patris στάθηκε η αφορμή να αναγνωριστεί ο ένας εκ των δύο δραστών ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης σε άλλο βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. αναγνωρίζεται και ο δεύτερος διαρρήκτης.

Ήρεμοι και χωρίς κανένα άγχος πηδούν την περίφραξη και απομακρύνονται προς άγνωστη κατεύθυνση.

Μετά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες των θυμάτων οι αστυνομικοί ερεύνησαν την υπόθεση και βρέθηκαν στα ίχνη των δύο κλεφτών με αποτέλεσμα χθες να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στα σπίτια και τα αυτοκίνητά τους βρέθηκε μεγάλο μέρος των χρυσαφικών που αποδόθηκαν στα θύματα. Παράλληλα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 730 ευρώ σε μετρητά, ένα αεροβόλο όπλο, σφαίρα και πλήθος διαρρηκτικών εργαλειών. Επίσης, κατασχέθηκαν τρία αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.