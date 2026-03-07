Χανιά: Διαρρήκτης εισβάλει σε ιατρείο από τρύπα 20 εκατοστών
Ο δράστης αναζητείται από την αστυνομία στα Χανιά, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για άγνωστο πρόσωπο.
Διάρρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, σε ιατρείο στα Χανιά, με τον δράστη να καταφέρνει να παραβιάζει πόρτα και να εισέρχεται στον χώρο, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση προτού φύγει με τα κλοπιμαία.
Ο δράστης πλησίασε την είσοδο του κτηρίου και καταφέρνοντας να διαρρήξει μέρος από την πόρτα, πέρασε στον εσωτερικό χώρο από άνοιγμα όχι μεγαλύτερο των 20 εκατοστών.
Τις κινήσεις του διαρρήκτη κατέγραψε κάμερα ασφαλείας που ήταν τοποθετημένη στην είσοδο του ιατρείου.
Δείτε το βίντεο της διάρρηξης:
Ο δράστης προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στον εσωτερικό χώρο του ιατρείου, ανοίγοντας ντουλάπια και ριχνοντας έγγραφα και αντικείμενα στο πάτωμα, στην αναζήτησή του για αντικείμενα αξίας.
Τελικά κατάφερε να εντοπίσει και να αφαιρέσει από το ιατρείο ένα λάπτοπ, ένα δαχτυλίδι οικονομικής αλλά και συναισθηματικής αξίας, αφού πρόκειται για οικογενειακό κειμήλιο καθώς και μία τιμητική πλακέτα από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Στη συνέχεια, ο άνδρας τράπηκε σε φυγή.
Το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου, καθώς η γραμματέας του ιατρείου έμπαινε στον χώρο, αντιλήφθηκε τι είχε γίνει ειδοποιήθηκαν οι αρχές.
Ο δράστης αναζητείται από την αστυνομία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για άγνωστο, για τις αρχές, πρόσωπο.
