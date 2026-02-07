Βίντεο-ντοκουμέντο από κινηματογραφική διάρρηξη που σημειώθηκε στο Αίγιο έρχεται στο φως της δημοσιότητας, με τους θρασύτατους δράστες να μη φαίνεται να πτοούνται από την αλεξίσφαιρη πρόσοψη του κοσμηματοπωλείου που έβαλαν στο στόχαστρό τους.

Οι θρασύτατοι διαρρήκτες αφού κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να σπάσουν ή να κόψουν τον τζάμι, χρησιμοποίησαν το αγροτικό αυτοκίνητο για να διαλύσουν την πρόσοψη του καταστήματος και να αφαιρέσουν τα κοσμήματα.

Οι άγνωστοι χτύπησαν την επιχείρηση στο Αίγιο τα ξημερώματα της Παρασκευής (06/02). Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος περίπου στις 3:15 το πρωί στο κέντρο της πόλης, στη διασταύρωση των οδών Ανδρέου Λόντου και Μητροπόλεως.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο κοσμηματοπωλείο είναι εκτεταμένες – Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν

Επαναλαμβανόμενα σφοδρά χτυπήματα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, οι δράστες επέβαιναν σε κλεμμένο αγροτικό, με το οποίο εμβόλισαν επανειλημμένα και με μεγάλη σφοδρότητα την αλεξίσφαιρη πρόσοψη του κοσμηματοπωλείου.

Αφού κατάφεραν να την διαλύσουν, στη συνέχεια αφαίρεσαν άγνωστη ποσότητα κοσμημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων. Μετά επιβιβάστηκαν σε δεύτερο όχημα και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Ασφάλεια Αιγίου έχει αναλάβει την προανάκριση, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και το υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο του καταστήματος όσο και της ευρύτερης περιοχής. Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο κοσμηματοπωλείο είναι εκτεταμένες.