Αττική: Σύλληψη ζευγαριού για κλοπές σε κοσμηματοπωλεία με τη μέθοδο της απασχόλησης

Συνελήφθησαν από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ένας άνδρας και μια γυναίκα, ως μέλη εγκληματικής ομάδας, για κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης σε κοσμηματοπωλεία στην Αττική.

Για την πιστοποίηση της εγκληματικής δράσης των κατηγορουμένων προηγήθηκε προανακριτική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν και αναλύθηκαν ευρήματα και βιντεοληπτικό υλικό από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της ΔΕΕ με αποτέλεσμα τη συσχέτιση και εξιχνίαση των υποθέσεων.

Ο τρόπος δράστης τους στα κοσμηματοπωλεία

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι είναι ήδη έγκλειστοι σε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών της χώρας, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επέλεγαν τη χώρα στην οποία θα δραστηριοποιούνταν, μετέβαιναν αεροπορικώς ή οδικώς και εγκαθίσταντο για σύντομο χρονικό διάστημα, με σκοπό την τέλεση κλοπών.

Στην Ελλάδα εισήλθαν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τουλάχιστον προ τριμήνου και δρούσαν κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, στοχεύοντας κοσμηματοπωλεία, στα οποία εισέρχονταν προσποιούμενοι τους πελάτες, με -κατά περίπτωση- εναλλασσόμενη σύνθεση, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας της κλοπής.

Μάλιστα, για να πετύχουν το σκοπό τους, επέλεγαν καταστήματα με αυξημένο συνωστισμό ή απασχολούσαν τους υπαλλήλους με τη συνδρομή άγνωστων συνεργών τους, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη «κάλυψη» για την αφαίρεση κοσμημάτων.

Κοσμήματα αξίας 63.000 ευρώ

Επισημαίνεται ότι τον κεντρικό πυρήνα της εγκληματικής ομάδας αποτελούσαν οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι συμμετείχαν σε κάθε περίπτωση κλοπής, ενώ ήταν αυτοί που άνοιγαν τις βιτρίνες και αφαιρούσαν τα κοσμήματα.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των κλοπών, επιδείκνυαν επαγγελματισμό και προσαρμοστικότητα, ήταν ιδιαίτερα παρατηρητικοί, μεριμνούσαν για την καθοδήγηση των υπόλοιπων μελών και λάμβαναν μέτρα για την αποφυγή αποκάλυψης της δραστηριότητάς τους.

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της Αστυνομίας, έχουν εξιχνιασθεί 9 περιπτώσεις κλοπών, από περιοχές της Αθήνας και του Αμαρουσίου, κατά τις οποίες έχουν αφαιρεθεί κοσμήματα και τηλεφωνικές συσκευές, με συνολικό όφελος που ξεπερνά τις 63.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας.