Αναβιώνει στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, η θανατηφόρα παράσυρση της 21χρονης Έμμας Καρυωτάκη, που συνέβη τον Νοέμβριο του 2022.

Μετά την καταδίκη του οδηγού που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη φοιτήτρια, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, οι δικαστικές αρχές παραπέμπουν σε δίκη και τη συνοδηγό του οχήματος, κατηγορώντας την για υπόθαλψη εγκληματία.

Η εκδίκαση της υπόθεσης, σύμφωνα με το patris.gr ορίστηκε για τις 7 Ιανουαρίου.

Το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας της 21χρονης Έμμας

«Θα σε δικαιώσω ακόμα κι αν είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω .. αρχής γενομένης 7-1-2026 και ώρα 9:00΄ στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης

Στο υπόσχομαι…»