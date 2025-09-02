Τα άγρια πάρτι, η επιτυχία που δεν του άξιζε και η συγχώρεση: Ο Τσάρλι Σιν πιο νηφάλιος από ποτέ

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει ταλέντο – είναι ένας ηθοποιός που μπορεί να παίξει με την ίδια ευκολία τόσο κωμικούς όσο και δραματικούς ρόλους. Ωστόσο στο μυαλό όλων μας ο Τσάρλι Σιν δεν θα μείνει ως ένας μεγάλος ηθοποιός, αλλά ως ένα ακούραστο party animal.

Ένας άνθρωπος που πρώτα γεύτηκε την επιτυχία και στη συνέχεια αποφάσισε να γευτεί όλα τα άλλα: ατελείωτες γυναίκες, αλκοόλ και ναρκωτικά. Για δεκαετίες η ζωή του ήταν μια μεγάλη θολούρα. Αλλά όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν.

Στις 3 Σεπτεμβρίου γίνεται 60 χρονών και εκτός από τα γενέθλιά του, ο Τσάρλι Σιν θα γιορτάσει και την νηφάλια εποχή του. «Έχω περισσότερες μέρες πίσω μου, παρά μπροστά μου. Αλλά είμαι εντάξει με αυτό» είπε στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό People, που είχε πολύ εύστοχα το χτύπημα στο εξώφυλλο «Είνα θαύμα που είμαι ζωντανός».

«Νιώθω πολύ καλά. Οι περισσότεροι στην ηλικία μου έχουν πόνους στη μέση ή στα γόνατα αλλά ευτυχώς κατάφερα να γλιτώσω από αυτά» δήλωσε, μη θυμίζοντας σε τίποτα τον άνθρωπο που πριν από δύο δεκαετίες γέμιζε τα tabloid με σκάνδαλα.

«Ο στόχος μου δεν είναι να διορθώσω όλα τα λάθη του παρελθόντος μου. Άλλωστε πέρασα τα προηγούμενα χρόνια ζητώντας συγγνώμη από όσους πλήγωσα» τόνισε ο Τσάρλι Σιν, που μέσα στις επόμενες ημέρες κυκλοφορεί το βιβλίο «The Book of Sheen» και το ντοκιμαντέρ Charlie Sheen στο Netflix.

«Δεν ήθελα να το παίξω θύμα, ούτε και ήμουν. Ξέρω τι έχω κάνει. Είμαι απλά εγώ, που επιτέλους λέω τις ιστορίες μου όπως έγιναν. Ή τουλάχιστον τις ιστορίες που θυμάμαι» θα συμπληρώσει.

Για τα άγρια χρόνια του, ο Τσάρλι Σιν θα πει ότι «υπήρχε μια φωνή πάντα μέσα μου, που μου έλεγε ότι όλο αυτό θα τελειώσει κάποια στιγμή. Έτσι αποφάσισα να το ζήσω όσο πιο έντονα γινόταν».

Αυτές τις σκέψεις του τις επιβεβαίωσε και ο συμπρωταγωνιστής του στη σειρά Two and a Half Man, που στο ντοκιμαντέρ λέει ότι «ο Τσάρλι ποτέ δεν πίστευε ότι του άξιζε η επιτυχία». Ωστόσο η επιτυχία ήταν εκεί, συνεχιζόταν και με αυτή μεγάλωνε η αγάπη του για το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

Ωστόσο από το 2017 και μετά από ουκ ολίγες επισκέψεις σε κέντρα αποτοξίνωσης, ο Τσάρλι Σιν δηλώνει πλέον καθαρός. «Είτε είναι αλήθεια είτε όχι, θέλω να σκέφτομαι ότι η επόμενη δόση θα με σκοτώσει».

Άλλωστε, αυτή την περίοδο έχει αφοσιωθεί στη συγχώρεση του εαυτού του «η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Όταν σκέφτομαι τι έχω κάνει, με πιάνει ακόμα ντροπή».