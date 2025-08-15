Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα

Οι υπερβολές, οι καταχρήσεις, τα happy stories, οι άσχημες πτώσεις και οι τρελές ιστορίες δεν είναι κάτι καινούργιο στον χώρο του θεάματος. Το Χόλιγουντ είναι ο κόσμος που μπορείς να βρεις εκατοντάδες τέτοια παραδείγματα. Ωστόσο, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον άλλον σαν τον Τσάρλι Σιν.

Ο 59χρονος σταρ μπορεί να πει ότι τα έχει κάνει, δει και ζήσει τα πάντα. Γεύτηκε την επιτυχία και τη δόξα σε νεαρή ηλικία. Ήταν ένας από τα ωραία και «κακά» παιδιά της 7ης Τέχνης. Έζησε έρωτες, αφέθηκε στις καταχρήσεις, ενώ είδε την πτώση του να προκαλεί μεγάλο θόρυβο.

Και τώρα, επτά χρόνια νηφάλιος και έχοντας βάλει τη ζωή, αλλά και την καριέρα του πίσω στον σωστό δρόμο, ο Τσάρλι Σιν έρχεται να μιλήσει για την αλήθεια του. Το δύο επεισοδίων ντοκιμαντέρ Charlie Sheen θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 10 Σεπτεμβρίου και θα πιάσει τη ζωή του γνωστού ηθοποιού από τα παιδικά του χρόνια, τις σχέσεις και τους γάμους του, τις τρέλες και τις φιλίες του – μέχρι και τον επί χρόνια πρώην ντίλερ του Μάρκο.

«Οι πιο εξωφρενικές στιγμές της ζωής του Τσάρλι Σιν ζωντανεύουν ξανά μέσα από μια διαφορετική οπτική, σκιαγραφώντας το πορτραίτο ενός άντρα με ελαττώματα και αυτοκαταστροφικές τάσεις, που ωστόσο δεν συγκρίνονται με την αγάπη του για τους δικούς του ανθρώπους» αναφέρει το Netflix στην ανακοίνωσή του.

Μάλιστα, το ντοκιμαντέρ αναμένεται να βγει στις μικρές οθόνες μια μέρα μετά την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του The Book of Sheen.

«Από όλα τα κακά παιδιά του Χόλιγουντ, ο Τσάρλι Σιν ήταν ο ‘χειρότερος’ από όλους. Τώρα, περίπου 8 χρόνια νηφάλιος, γράφει για την ξέφρενη πορεία του. Είμαστε περήφανοι που λέμε την ιστορία του» ανέφερε η εκδότρια Τζένιφερ Μπέργκστρομ.

«Οι ιστορίες μου έχουν ειπωθεί πολλές φορές μέσα από τα μάτια και τις πένες άλλων. Πιστεύω ότι συμφωνείτε πως ήρθε ο καιρός να τις διαβάσετε από τον άνθρωπο που τις έζησε» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Τσάρλι Σιν.