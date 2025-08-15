Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα
Τα έχει ζήσει όλα. Τα έχει κάνει όλα. Από την κορυφή βρέθηκε στον πάτο. Και τώρα είναι έτοιμος να πει την αλήθεια του. Αυτό είναι το ντοκιμαντέρ για τον Τσάρλι Σιν.
- Νέα αποτυχία στις διαπραγματεύσεις για την πλαστική ρύπανση – Φόβοι ότι δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία
- Στίβος, ποδόσφαιρο και πάλη στους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ
- Πάνω από τον μέσο όρο 20ετίας οι καμένες εκτάσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές
- Στο νοσοκομείο παιδί έπειτα από τσίμπημα θαλάσσιας ανεμώνης
Οι υπερβολές, οι καταχρήσεις, τα happy stories, οι άσχημες πτώσεις και οι τρελές ιστορίες δεν είναι κάτι καινούργιο στον χώρο του θεάματος. Το Χόλιγουντ είναι ο κόσμος που μπορείς να βρεις εκατοντάδες τέτοια παραδείγματα. Ωστόσο, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον άλλον σαν τον Τσάρλι Σιν.
Ο 59χρονος σταρ μπορεί να πει ότι τα έχει κάνει, δει και ζήσει τα πάντα. Γεύτηκε την επιτυχία και τη δόξα σε νεαρή ηλικία. Ήταν ένας από τα ωραία και «κακά» παιδιά της 7ης Τέχνης. Έζησε έρωτες, αφέθηκε στις καταχρήσεις, ενώ είδε την πτώση του να προκαλεί μεγάλο θόρυβο.
Και τώρα, επτά χρόνια νηφάλιος και έχοντας βάλει τη ζωή, αλλά και την καριέρα του πίσω στον σωστό δρόμο, ο Τσάρλι Σιν έρχεται να μιλήσει για την αλήθεια του. Το δύο επεισοδίων ντοκιμαντέρ Charlie Sheen θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 10 Σεπτεμβρίου και θα πιάσει τη ζωή του γνωστού ηθοποιού από τα παιδικά του χρόνια, τις σχέσεις και τους γάμους του, τις τρέλες και τις φιλίες του – μέχρι και τον επί χρόνια πρώην ντίλερ του Μάρκο.
View this post on Instagram
«Οι πιο εξωφρενικές στιγμές της ζωής του Τσάρλι Σιν ζωντανεύουν ξανά μέσα από μια διαφορετική οπτική, σκιαγραφώντας το πορτραίτο ενός άντρα με ελαττώματα και αυτοκαταστροφικές τάσεις, που ωστόσο δεν συγκρίνονται με την αγάπη του για τους δικούς του ανθρώπους» αναφέρει το Netflix στην ανακοίνωσή του.
Μάλιστα, το ντοκιμαντέρ αναμένεται να βγει στις μικρές οθόνες μια μέρα μετά την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του The Book of Sheen.
View this post on Instagram
«Από όλα τα κακά παιδιά του Χόλιγουντ, ο Τσάρλι Σιν ήταν ο ‘χειρότερος’ από όλους. Τώρα, περίπου 8 χρόνια νηφάλιος, γράφει για την ξέφρενη πορεία του. Είμαστε περήφανοι που λέμε την ιστορία του» ανέφερε η εκδότρια Τζένιφερ Μπέργκστρομ.
«Οι ιστορίες μου έχουν ειπωθεί πολλές φορές μέσα από τα μάτια και τις πένες άλλων. Πιστεύω ότι συμφωνείτε πως ήρθε ο καιρός να τις διαβάσετε από τον άνθρωπο που τις έζησε» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Τσάρλι Σιν.
- Hellenic Train: Τεχνικό πρόβλημα σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Αναχώρησε με καθυστέρηση
- Ίντερ – Ολυμπιακός: Όταν ο Κίβου έχασε από Πνευμονίδη, Μουζακίτη και Λιατσικούρα (vid)
- WSJ: Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια – Η μισή αλήθεια για την ειρήνη: Τι δεν λέγεται στη συνάντηση Αλάσκας
- Στίβος, ποδόσφαιρο και πάλη στους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ
- Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Άντονι Άρμς
- Ρέθυμνο: Συνελήφθη 53χρονος για διέγερση πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων με αφορμή τις φωτιές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις