«Είναι απελευθερωτικό!»: Ο Τσάρλι Σιν για το σεξ με άνδρες – Το AIDS, o εκβιασμός, η κάθαρση

Το άλλοτε «κακό παιδί» του Χόλιγουντ, Τσάρλι Σιν, σπάει τη σιωπή του και αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της πολυτάραχης ζωής του, μιλώντας για πρώτη φορά ανοιχτά για τις σεξουαλικές του εμπειρίες με άνδρες.

Οι αποκαλύψεις αποτελούν μέρος ενός διπλού πρότζεκτ: της αυτοβιογραφίας του, The Book of Sheen [Το Βιβλίο του Σιν], που κυκλοφορεί στις 9 Σεπτεμβρίου, και του ντοκιμαντέρ του Netflix, aka Charlie Sheen, το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 10 Σεπτεμβρίου.

Σε συνέντευξή του στο People ο ηθοποιός επιβεβαιώνει πως όταν ήταν τοξικοεξαρτημένος «γύρισε το μενού ανάποδα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Οι εμπειρίες του με άνδρες, όπως δηλώνει, «γεννήθηκαν εκείνη την περίοδο, όταν έκανα χρήση ναρκωτικών, αλλά ποτέ δεν το έκρυψα».

«Είναι απελευθερωτικό», δηλώνει στο ντοκιμαντέρ, όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται που μιλά για πρώτη φορά ανοιχτά για το θέμα. «Είναι απλά απελευθερωτικό. Κανείς δεν με πυροβόλησε, δεν γκρεμίστηκε κάποιος φούρνος. Προσπάθησα να το επεξεργαστώ. Αναρωτιόμουν “από πού προήλθε; Γιατί συνέβη;” Και στο τέλος απλά είπα: “Και λοιπόν;” Κάποια από αυτά ήταν παράξενα, αλλά πολλά από αυτά ήταν απίστευτα διασκεδαστικά, και η ζωή συνεχίζεται» είπε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gallery Books Group (@gallerybooks)

ΑIDS και εκβιασμός

Η περίοδος που έκανε χρήση ναρκωτικών είχε καταστροφικές συνέπειες για τη ζωή του, καθώς ο Σιν διαγνώστηκε με τον ιό του AIDS.

Όπως αποκαλύπτει, προσπάθησε να κρατήσει μυστική την κατάσταση της υγείας του, ωστόσο αναγκάστηκε να πληρώσει υπέρογκα ποσά σε διάφορα άτομα που τον εκβίαζαν, καθώς είχαν φωτογραφίσει τα φάρμακά του.

Τελικά, αποφάσισε να αποκαλύψει ο ίδιος τη διάγνωσή του το 2015, σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή, και να βάλει τέλος στους εκβιασμούς.

«Ξέρω με βεβαιότητα ότι δεν το μετάδωσα ποτέ σε κανέναν», σημειώνει.

Ο 58χρονος σήμερα ηθοποιός, που ζει μια πολύ πιο ήρεμη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για όλα τα λάθη του παρελθόντος.

«Δεν είμαι θύμα», τονίζει, προσθέτοντας ότι «χρειάζονται δύο για να χορέψει κανείς τανγκό».

Μετά από μια οκταετία, στην οποία προσπάθησε να επανορθώσει για τον πόνο που προκάλεσε, επισημαίνει ότι η μόνη του μετάνοια είναι η περιοδεία του Tiger Blood το 2011.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη People Magazine (@people)

«Εκείνη η περιοδεία δεν έπρεπε να συμβεί. Κάποιος έπρεπε να με σταματήσει και να μου πει: “Αυτή είναι μια κακή ιδέα”. Έχω ερευνήσει όλα τα εγχειρίδια ψυχικής υγείας και δεν έχω βρει ποτέ την “εκμετάλλευση” ως καλή μέθοδο θεραπείας».

Σήμερα, ο Τσάρλι Σιν δηλώνει ελεύθερος από τις σχέσεις, μετά από δύο επεισοδιακά διαζύγια.

«Η ρομαντική μου ζωή είναι όσο πιο ήρεμη γίνεται, και είναι έτσι εδώ και πολύ καιρό. Δεν ήταν καν επιλογή, αλλά τα κορίτσια [οι κόρες του με τη Ντενίζ Ρίτσαρντς] μετακόμισαν και, όταν έφυγαν, ήρθαν τα αγόρια [τα 16χρονα δίδυμα από τον γάμο του με την Μπρουκ Μίλερ] και δεν υπήρχε αρκετός χώρος στο αυτοκίνητο. Επιπλέον, αφιέρωσα τόσο πολύ χρόνο και ενέργεια στο κυνήγι αυτό για τόσο καιρό, που έπρεπε να φτάσω σε ένα σημείο όπου θα μπορούσα να είμαι μόνος, αλλά όχι μοναχικός», καταλήγει.

Ο Σιν δηλώνει ανοιχτός στον έρωτα αλλά ξεκαθαρίζει: «Πιθανότατα όχι στον γάμο!»