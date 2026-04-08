«Τη μέγιστη ποινή» σε βάρος της «Ketamine Queen» ζητά για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι η μητριά του

Η υπόθεση θανάτου του αγαπημένου ηθοποιού Μάθιου Πέρι επανέρχεται στο προσκήνιο, με τη μητριά του να ζητά από το δικαστήριο την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία για τη γυναίκα που του προμήθευσε τα ναρκωτικά, σύμφωνα με το BBC.

«Ανεπανόρθωτος πόνος» – Η έκκληση της οικογένειας

Σε γραπτή δήλωσή της προς το δικαστήριο της Καλιφόρνια, η Ντέμπι Πέρι περιγράφει τη ζημιά που προκάλεσε η Τζασβίν Σάνγκα – γνωστή και ως «Ketamine Queen» – ως «ανεπανόρθωτη», τονίζοντας ότι οι συνέπειες ξεπερνούν κατά πολύ την ίδια την οικογένεια.

«Ο πόνος που άφησες πίσω σου αγγίζει εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες ανθρώπους. Δεν υπάρχει πια χαρά… ούτε φως. Δεν θα επιστρέψουν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Σάνγκα, που έχει ήδη ομολογήσει πέντε κατηγορίες – ανάμεσά τους και διανομή κεταμίνης με αποτέλεσμα θάνατο ή βαριά σωματική βλάβη – κινδυνεύει να καταδικαστεί σε ποινή που μπορεί να ξεπεράσει τα 60 χρόνια κάθειρξης, με την απόφαση να αναμένεται την Τετάρτη.

Οι συνθήκες του θανάτου

Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο τζακούζι του σπιτιού του στο Λος Άντζελες το 2023. Οι ιατροδικαστικές αρχές κατέληξαν ότι ο θάνατός του ήταν ατύχημα, που προκλήθηκε από τις «οξείες επιδράσεις της κεταμίνης».

Η μητριά του Μάθιου Πέρι είναι κατηγορηματική για την ευθύνη: «Εσύ το προκάλεσες αυτό… Είχες την ικανότητα να πετύχεις επιχειρηματικά, αλλά διάλεξες έναν δρόμο που καταστρέφει ζωές».

Και προσθέτει: «Δώστε της τη μέγιστη ποινή, ώστε να μην υπάρξουν άλλες οικογένειες σαν τη δική μας».

Η συγγνώμη της κατηγορούμενης

Η Σάνγκα, που έχει αμερικανική και βρετανική υπηκοότητα και κρατείται από το 2024, φέρεται να έχει εκφράσει μεταμέλεια.

Σε δήλωσή της από τη φυλακή ανέφερε: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για ό,τι έκανα. Λυπάμαι βαθιά, ιδιαίτερα για τον πόνο που προκάλεσα στην οικογένεια του Μάθιου».

Το κύκλωμα και οι καταδίκες

Ο Μάθιου Πέρι, που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Τσάντλερ Μπινγκ στη σειρά Friends, είχε δώσει για χρόνια μάχη με τις εξαρτήσεις, ενώ λάμβανε κεταμίνη υπό ιατρική παρακολούθηση για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης.

Συνολικά πέντε άτομα έχουν καταδικαστεί για τον ρόλο τους στην υπόθεση.

Ανάμεσά τους, ο γιατρός Σαλβαδόρ Πλασένσια, που παραδέχθηκε ότι διέθετε κεταμίνη τις εβδομάδες πριν από τον θάνατο του ηθοποιού και καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκισης.

Ένας ακόμη γιατρός, ο Μαρκ Τσάβες, τιμωρήθηκε με οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό και τριετή επιτήρηση.

Πώς έφτασαν τα ναρκωτικά στον Πέρι

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο Πλασένσια προμηθευόταν την ουσία από τον Τσάβες και την πουλούσε στον Πέρι σε εξωφρενικές τιμές, έως και 2.000 δολάρια ανά φιαλίδιο.

Σε μήνυμα που κατατέθηκε ως στοιχείο, φέρεται να έγραφε: «Αναρωτιέμαι πόσα θα πληρώσει αυτός ο ηλίθιος».

Η Σάνγκα συνεργαζόταν με τον μεσάζοντα Έρικ Φλέμινγκ, μέσω του οποίου διοχετεύτηκαν 51 φιαλίδια κεταμίνης στον προσωπικό βοηθό του Πέρι, Κένεθ Ιουαμάσα.

Ο τελευταίος του έκανε επανειλημμένα ενέσεις, ακόμη και την ημέρα του θανάτου του, στις 28 Οκτωβρίου 2023, όταν του χορήγησε τουλάχιστον τρεις δόσεις που αποδείχθηκαν μοιραίες.

Οι επόμενες ποινές

Μετά τα γεγονότα, η Σάνγκα φέρεται να ζήτησε από τον Φλέμινγκ να διαγράψει κάθε επικοινωνία τους.

Οι ποινές για τον Ιουαμάσα και τον Φλέμινγκ αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα μέσα στον μήνα.