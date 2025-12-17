Υπόθεση Μάθιου Πέρι: Οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμός σε γιατρό για παράνομη διακίνηση κεταμίνης
Σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό καταδικάστηκε ο γιατρός Μαρκ Τσάβες για τον ρόλο του στην παράνομη διακίνηση κεταμίνης, υπόθεση που συνδέεται με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι το 2023
Σε οκτώ μήνες κατ’ οίκον περιορισμό καταδικάστηκε στις ΗΠΑ ο Μαρκ Τσάβες, ο δεύτερος από τους δύο γιατρούς που κρίθηκαν ένοχοι για τη συμμετοχή τους στην παράνομη διακίνηση κεταμίνης, στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης που συνδέεται με τον θάνατο του Μάθιου Πέρι.
Ο Τσάβες είναι ένας από τους πέντε κατηγορούμενους που εμπλέκονται στην υπόθεση της θανατηφόρας υπερδοσολογίας του 54χρονου ηθοποιού το 2023. Είχε δηλώσει ένοχος σε μία κατηγορία συνωμοσίας για διανομή κεταμίνης, παραδεχόμενος ότι προμήθευσε παράνομα το φάρμακο σε συνάδελφό του, ο οποίος στη συνέχεια το διέθεσε στον σταρ των Friends τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.
Το δικαστήριο επέβαλε επίσης τριετή επιτηρούμενη αποφυλάκιση και 300 ώρες κοινωνικής εργασίας. Οι εισαγγελικές αρχές είχαν επισημάνει ότι, αν και ο Τσάβες δεν παρείχε την κεταμίνη που τελικά οδήγησε στον θάνατο του Πέρι, γνώριζε το ιστορικό εξάρτησης του ηθοποιού και το γεγονός ότι η ουσία θα χορηγούνταν εκτός ιατρικής επίβλεψης.
Ακόμη τρία πρόσωπα στο εδώλιο
Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε αναίσθητος σε τζακούζι στο σπίτι του στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 2023. Η ιατροδικαστική έρευνα απέδωσε τον θάνατό του σε υπερβολική δόση κεταμίνης.
Οι συνήγοροι του Τσάβες υποστήριξαν ότι ο πελάτης τους είχε «περιφερειακό ρόλο» και ότι δεν είχε ποτέ προσωπική επαφή με τον ηθοποιό. Τόνισαν επίσης πως παραιτήθηκε οικειοθελώς από την ιατρική του άδεια και συνεργάστηκε με τις αρχές από τα πρώτα στάδια της έρευνας.
Ο δεύτερος γιατρός της υπόθεσης, Σαλβαδόρ Πλασένσια, έχει ήδη καταδικαστεί σε 30 μήνες φυλάκιση. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν εκείνος που ήρθε σε άμεση επαφή με τον Πέρι, του χορήγησε κεταμίνη στο σπίτι του και άφηνε ποσότητες της ουσίας στον προσωπικό του βοηθό για μετέπειτα χρήση.
Στο εδώλιο βρίσκονται ακόμη τρία πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο βοηθός του ηθοποιού και δύο φερόμενοι ως διακινητές κεταμίνης. Οι ποινές τους αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στο 2026, με ορισμένους από τους κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν πολυετείς καθείρξεις.
Με πληροφορίες από: ABC News
