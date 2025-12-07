magazin
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
07.12.2025 | 12:30
Αναστάτωση στο Χίθροου: Επίθεση με σπρέι πιπεριού, αναφορές για τραυματίες – Μια σύλληψη
Η διπλή ζωή της «Ketamine Queen»: Τι αποκαλύπτει το BBC για την Τζασβίν Σάνγκα και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι
Culture Live 07 Δεκεμβρίου 2025 | 11:45

Η διπλή ζωή της «Ketamine Queen»: Τι αποκαλύπτει το BBC για την Τζασβίν Σάνγκα και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Νέο ντοκιμαντέρ του BBC αποκαλύπτει τη διπλή ζωή της Τζασβίν Σάνγκα, της γυναίκας που συνδέθηκε με την υπόθεση κεταμίνης και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, μέσα από μαρτυρίες φίλων που μιλούν για πρώτη φορά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φαινόταν να ζει μια ζωή βγαλμένη από περιοδικό: προνομιούχα οικογένεια, ακριβές σπουδές στο εξωτερικό, φίλοι στην ελίτ του Λος Άντζελες και ταξίδια με ιδιωτικά τζετ. Κανείς από όσους βρίσκονταν γύρω της δεν έβλεπε κάτι πέρα από το χαμόγελο και τη διαρκή παρουσία της στη νυχτερινή ζωή της πόλης. Όμως η Τζασβίν Σάνγκα, η γυναίκα που σήμερα είναι γνωστή διεθνώς ως «Ketamine Queen», έκρυβε μια σκοτεινή πραγματικότητα που ακόμη και οι πιο στενοί της φίλοι δηλώνουν ότι δεν είχαν καν φανταστεί.

Η 46χρονη έχει ομολογήσει την ενοχή της για τον ρόλο της στη διακίνηση κεταμίνης η οποία κατέληξε στον ηθοποιό Μάθιου Πέρι, οδηγώντας στον θάνατό του το 2023. Μαζί της δήλωσαν ένοχοι ακόμη πέντε κατηγορούμενοι –ανάμεσά τους δύο γιατροί– για τη συμμετοχή τους στο υπόγειο δίκτυο παράνομης προμήθειας. Η Σάνγκα αναμένεται να καταδικαστεί τον Φεβρουάριο, αντιμετωπίζοντας ποινή έως 65 ετών.

Όμως το BBC φέρνει στο φως μια άλλη διάσταση αυτής της ιστορίας: στο πλαίσιο ενός επερχόμενου ντοκιμαντέρ για το iPlayer, φίλοι και γνωστοί της μιλούν για πρώτη φορά δημόσια και περιγράφουν μια γυναίκα που διήγε μια πλήρη διπλή ζωή — μερικές φορές κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια τους.

«Πηγαίναμε κάθε βράδυ έξω. Ποτέ δεν μου πρόσφερε τίποτα παράνομο. Δεν είχε συμπεριφορά ‘βαρόνου’»

YouTube thumbnail

«Δεν είχα ιδέα. Απολύτως καμία»

Ο Τζας Νεγκάντι, συμφοιτητής της Σάνγκα στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Ίρβαϊν, τη γνώριζε από το 2001. «Ήταν μέσα στη σκηνή της dance μουσικής. Της άρεσε να χορεύει και να περνά καλά», λέει.

Όταν έμαθε ότι η φίλη του κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών που συνδέονται με δύο θανάτους, σοκαρίστηκε: «Δεν ήξερα τίποτα. Απολύτως τίποτα. Δεν είχε μιλήσει ποτέ για κάτι τέτοιο.»

Την ίδια εικόνα μεταφέρει και ο Τόνι Μαρκεζ, ίσως ο πιο στενός της φίλος. Γνώριζε την οικογένειά της, επισκεπτόταν συχνά το σπίτι τους στο Λος Άντζελες — «ένα μεγάλο, όμορφο σπίτι», όπως το περιγράφει — και συμμετείχε μαζί της σε αμέτρητα πάρτι.

«Έχω γνωρίσει τους γονείς της. Οι άνθρωποι μας φέρονταν σαν δικά τους παιδιά», λέει.

Παρότι και ο ίδιος έχει καταδίκη για διακίνηση στο παρελθόν, επιμένει πως η Σάνγκα δεν έδινε ποτέ εικόνα ατόμου που εμπορεύεται ουσίες.

«Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι η Τζασβίν ήταν dealer. Ακόμη και τώρα δυσκολεύομαι να το πιστέψω.»

Η κοσμική ζωή των «Kitties»

Η Σάνγκα ήταν ενεργό μέλος μιας στενής γυναικείας παρέας, των «Kitties» — μια ομάδα που οργάνωνε θεματικά πάρτι, εκδρομές με DJs, βραδιές ηλεκτρονικής μουσικής και πολυήμερα events σε πολυτελείς κατοικίες στην Καλιφόρνια και την Αριζόνα.

«Πηγαίναμε στη λίμνη Χάβασου, νοικιάζαμε μια τεράστια έπαυλη και κάναμε λευκές βραδιές, glitter party, μέχρι και ‘shroom-shroom party’», θυμάται ο Μαρκεζ.

Η κεταμίνη υπήρχε σχεδόν πάντα στις εξόδους τους — όχι όμως η εντύπωση ότι η Σάνγκα ήταν προμηθεύτρια.

«Κανείς δεν την αποκαλούσε ποτέ ‘Ketamine Queen’. Αυτό το όνομα δεν ειπώθηκε ποτέ στον κύκλο μας.»

Ένας άλλος φίλος, που τη γνώριζε από το λύκειο και διασκέδαζε μαζί της για χρόνια, συμφωνεί.

«Πηγαίναμε κάθε βράδυ έξω. Ποτέ δεν μου πρόσφερε τίποτα παράνομο. Δεν είχε συμπεριφορά ‘βαρόνου’. Πάντα είχε μαζί της τον θείο της, τον Πολ Σινγκ — όλο αυτό δεν έμοιαζε με ζωή μεγαλέμπορου.»

«Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι η Τζασβίν ήταν dealer. Ακόμη και τώρα δυσκολεύομαι να το πιστέψω.»

YouTube thumbnail

Η μορφωμένη κληρονόμος που κανείς δεν υποψιαζόταν

Η οικογένεια της Σάνγκα διέθετε μεγάλη περιουσία στο Λονδίνο, ενώ η ίδια σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στη Hult International Business School, από όπου αποφοίτησε με MBA το 2010. Πρώην συμμαθητές της τη θυμούνται ως κομψή, ευγενική και κοινωνική, αλλά χωρίς στοιχεία «παρασκηνίου».

«Δεν έμοιαζε με βαποράκι», λέει ένας εξ αυτών.

Όταν επέστρεψε στις ΗΠΑ, ασχολήθηκε με μικρές επιχειρηματικές προσπάθειες και εξέφραζε φιλοδοξίες για μελλοντικές επενδύσεις. Αν η οικογένειά της αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα —όπως μια παλιά δικαστική διαμάχη με την KFC— το κρατούσε για τον εαυτό της.

«Οποιοσδήποτε άνθρωπος με μια στοιχειώδη ηθική θα είχε σταματήσει»

Instagram @jasveen_s

Τα σημάδια που δεν είδαν

Σύμφωνα με την έρευνα, η Σάνγκα είχε ήδη εμπλακεί στη διακίνηση από το 2019, όταν πούλησε κεταμίνη στον Κόντι ΜακΛόρι, ο οποίος πέθανε από υπερδοσολογία. Η αδελφή του την ειδοποίησε με μήνυμα ότι η ουσία που είχε δώσει στον αδελφό της τον σκότωσε — αλλά εκείνη δεν σταμάτησε.

«Οποιοσδήποτε άνθρωπος με μια στοιχειώδη ηθική θα είχε σταματήσει», δήλωσε ο πρώην εισαγγελέας Μάρτιν Εστράντα.

Παράλληλα, το BBC αποκαλύπτει ότι η Σάνγκα είχε μπει σε αποτοξίνωση και ήταν νηφάλια επί 17 μήνες.

Σε συνομιλίες της, μιλούσε για νέα αρχή — αλλά δεν ανέφερε σε κανέναν ότι είχε συλληφθεί ή ότι βρισκόταν στο επίκεντρο μιας μεγάλης ομοσπονδιακής έρευνας.

Το αναπάντητο ερώτημα

Η εικόνα της Τζασβίν Σάνγκα — κοινωνικής, περιποιητικής, πρόθυμης για διασκέδαση — συνυπήρχε με μια δεύτερη ζωή που κανείς δεν εντόπισε. Η ίδια, σύμφωνα με φίλους της, ενδεχομένως εθίστηκε όχι μόνο στην κεταμίνη αλλά και στο status που της έδινε η πρόσβαση στους διάσημους.

Τώρα, καθώς περιμένει την καταδίκη της, το ντοκιμαντέρ του BBC αναδεικνύει το κεντρικό ερώτημα: πώς μια γυναίκα με τόσα προνόμια διολίσθησε σε έναν κόσμο που συνδέεται με δύο θανάτους — και σε ένα από τα πιο ταραχώδη σκάνδαλα ναρκωτικών του Χόλιγουντ.

*Με πληροφορίες από: BBC , Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @jasveen_s

