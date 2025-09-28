Βρετανία: Ανεργία, εσωκομματικές έριδες στο Εργατικό Κόμμα, ρεκόρ αντιδημοτικότητας

newspaper
Αντιμέτωπος με σειρά προβλημάτων είναι ο Κιρ Στάρμερ, μόλις 15 μήνες από τότε που κέρδισε τις εκλογές στη Βρετανία, ενώ έχει ανοιχτό μέτωπο με την ακροδεξιά.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, υποσχέθηκε να δώσει «μάχη» κατά της ακροδεξιάς, κατά την έναρξη του ετήσιου συνεδρίου των Εργατικών στο Λίβερπουλ.

Το συνέδριο, που πραγματοποιείται 15 μήνες μετά τη σαρωτική νίκη των Εργατικών στις βουλευτικές εκλογές, που βρίσκει τον Βρετανό πρωθυπουργό σε νέο ρεκόρ αντιδημοτικότητας και απέναντι σε εσωκομματικές επικρίσεις.

Επιπλέον, ο Κιρ Στάρμερ έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα: επιβράδυνση της οικονομίας, ανεργία στο υψηλότερο ποσοστό εδώ και τέσσερα χρόνια. Επιπλέον, η παράτυπη μετανάστευση σπάει ρεκόρ και ο πληθωρισμός παραμένει υψηλότερος από οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη.

REUTERS/Phil Noble

Ταυτόχρονα, το ακροδεξιό κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ, Reform UK, συνεχίζει να αυξάνει τα ποσοστά του. Σε δημοσκόπηση της Ipsos, ξεπερνάει τους Εργατικούς κατά 12%, κεφαλοποιώντας τη δυσαρέσκεια μέρους της βρετανικής κοινωνίας απέναντι στη μετανάστευση.

Μάχη κατά του Φάρατζ

«Έχουμε μπροστά μας τη μάχη της ζωής μας, πρέπει να δώσουμε μάχη κατά του Reform, πρέπει να τους νικήσουμε», δήλωσε o Κιρ Στάρμερ στο BBC. «Θέλουν να διαλύσουν αυτή τη χώρα», είπε, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο του ακροδεξιού κόμματος να αντικαταστήσει τις μόνιμες άδειες παραμονής για μετανάστες εκτός ΕΕ με βίζες που πρέπει να ανανεώνονται τακτικά «ρατσιστικό» και «ανήθικο».

Ο Κιρ Στάρμερ θα απευθυνθεί σε μέλη του κόμματος την Τρίτη. Σκοπεύει να παρουσιάσει τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, που έχουν προγραμματιστεί για το 2029, ως μια επιλογή μεταξύ της «πατριωτικής ανανέωσης» που ο ίδιος στηρίζει και του «τοξικού διχασμού» που στηρίζει το Reform UK. Ωστόσο, πολλοί πιστεύουν ότι η καρέκλα του ήδη τρίζει.

Αποχωρήσεις και παραιτήσεις

Τα πλήγματα εναντίον του Κιρ Στάρμερ διαδέχονται το ένα το άλλο. Έχουν αποχωρήσει πολλοί σύμβουλοί του, ενώ η αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ παραιτήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες αφότου παραδέχτηκε ότι κατέβαλε χαμηλότερο φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας για την αγορά διαμερίσματος.

Η αποχώρησή της Ρέινερ ήταν η όγδοη και η πιο επιζήμια για την κυβέρνηση Στάρμερ. Κι αυτό διότι ο Βρετανός πρωθυπουργός της είχε προσφέρει την πλήρη υποστήριξή του όταν κατηγορήθηκε για πρώτη φορά ότι προσπάθησε σκόπιμα να αποφύγει την καταβολή του σωστού φορολογικού συντελεστή.

Επιπλέον, ο Βρετανός πρεσβευτής στις Ηνωμένες Πολιτείες Πίτερ Μάντελσον παύθηκε από τα καθήκοντά του εξαιτίας των σχέσεών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, φέρνοντας τον Κιρ Στάρμερ επίσης σε δύσκολη θέση.

Το συνέδριο στο Λίβερπουλ θα αποτελέσει μια ευκαιρία για μέλη του κόμματος «να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους» κατά του πρωθυπουργού, σύμφωνα με τον καθηγητή πολιτικών επιστημών Στίβεν Φίλντινγκ. «Έχει το κόμμα και τη χώρα εναντίον του», πρόσθεσε.

Δημοτικότητα 13%

Ο Κιρ Στάρμερ κατέγραψε τη χαμηλότερη βαθμολογία δημοτικότητας για Βρετανό πρωθυπουργό από το 1977: 13%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Ipsos.

REUTERS/Phil Noble

«Το να είσαι κυβερνών κόμμα σημαίνει να αντιμετωπίζεις την αβεβαιότητα, την πολυπλοκότητα… να παίρνεις και να αναλαμβάνεις ευθύνες για δύσκολες αποφάσεις», δήλωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζε, παρόν στο συνέδριο, στηρίζοντάς τον «φίλο» του, Στάρμερ.

Ανατρέποντας τα δεδομένα

Από την άλλη πλευρά, ο Κιρ Στάρμερ έχει σημειώσει αναμφισβήτητες επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο. Η καλή σχέση που έχει αναπτύξει με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο συντονισμός της ευρωπαϊκής προσπάθειας για την υποστήριξη της Ουκρανίας και η προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία η κυβέρνησή του θέλει να ενισχύσει περαιτέρω με συμφωνία για την κινητικότητα των νέων. Αλλά στο εσωτερικό δεν τα πάει τόσο καλά.

Η μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους την άνοιξη, η οποία τελικά ματαιώθηκε μετά από μια εξέγερση εντός του κόμματός του, και το πάγωμα των επιδοτήσεων θέρμανσης για τους συνταξιούχους, τροφοδότησαν την οργή των Βρετανών και της αριστερής πτέρυγας των Εργατικών.

Επιπλέον, στο ζήτημα της μετανάστευσης, η σκληρή πολιτική και ρητορική των Εργατικών δεν φαίνεται να πείθει τους Βρετανούς. Σύμφωνα με τον Φίλντινγκ, «κάνει πολλά μέλη του κόμματός του να αισθάνονται άβολα».

Υπάρχει και δελφίνος…

Η ομιλία του Στάρμερ στη συνέδριο του Εργατικού Κόμματος την Τρίτη «δεν θα είναι μια ομιλία τελευταίας ευκαιρίας», σύμφωνα με τον Πάτρικ Ντάιαμοντ. Ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου μίλησε για «μια κρίσιμη στιγμή» για να «καθορίσει με σαφήνεια το όραμά του για το μέλλον».

Άλλωστε, υπάρχουν πολλές εικασίες σχετικά με τις φιλοδοξίες του δημάρχου του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να αναλάβει τα ηνία του κόμματος. Ο Μπέρναμ καλεί τον Στάρμερ να υιοθετήσει μια πιο αριστερή γραμμή και ισχυρίστηκε ότι έχει λάβει εκκλήσεις από βουλευτές να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος.

Ο πρωθυπουργός δεν φαίνεται να απειλείται άμεσα, χάρη στην ισχυρή πλειοψηφία που διαθέτει και τους κανονισμούς που ισχύουν στο Εργατικό Κόμμα.

«Έχει ακόμα χρόνο να αλλάξει τα πράγματα», δήλωσε ο Ντάιαμοντ. Τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες τοπικές εκλογές, που έχουν προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2026.

Εκτός αν τα μέλη των Εργατικών εκλέξουν τη Λούσι Πάουελ, η οποία πρόσφατα εκδιώχθηκε από την κυβέρνηση, ως δεύτερη στην ιεραρχία του κόμματος τον Οκτώβριο, έναντι της υπουργού Παιδείας Μπρίτζετ Φίλιπσον, η οποία είναι γνωστό ότι πρόσκειται στον πρωθυπουργό. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί «ως ψήφος δυσπιστίας κατά του Στάρμερ», προειδοποιεί ο Φίλντινγκ.

