Βρετανία: Σάλος για κρυφές δωρεές στενού συνεργάτη του Στάρμερ – Το email που τον καίει
Το email σχετικά με τις μη δηλωμένες δωρεές στενού συνεργάτη του Στάρμερ αναζωπύρωσε την πολιτική αντιπαράθεση στη Βρετανία
Σάλος έχει προκληθεί στη Βρετανία, για κρυφές δωρεές ύψους 740.000 λιρών στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Email που διέρρευσε αποκαλύπτει ότι κορυφαίος νομικός του Εργατικού Κόμματος συμβούλευσε τον διευθυντή του γραφείου του, Μόργκαν ΜακΣουίνι, να χαρακτηρίσει ως «διοικητικό λάθος» τις κρυφές δωρεές και να μην επιμείνει στον ισχυρισμό ότι δεν είχαν δηλωθεί εγκαίρως.
Η υπόθεση αφορά το think tank Labour Together, το οποίο είχε δεχθεί δεκάδες δωρεές την περίοδο 2018-2020 χωρίς να τις καταγράψει έγκαιρα. Το 2021 η Εκλογική Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 14.250 λιρών στην Labour Together για πάνω από 20 παραβάσεις νόμων περί χρηματοδότησης πολιτικών οργανώσεων
Βρετανία: Τι έλεγε το email που καίει συνεργάτη του Στάρμερ
Το email από τον δικηγόρο συμβούλευε τον κ. McSweeney να αποσύρει την αβάσιμη αξίωσή του ότι δεν χρειάστηκε να δηλωθούν δωρεές συνολικού ύψους £739.492 στο Labour Together. Τον προειδοποίησε ότι αν δεν μπορούσε να υποστηρίξει τον ισχυρισμό του με αποδεικτικά στοιχεία, υπήρχε κίνδυνος να προκαλέσει την αντίδραση της Εκλογικής Επιτροπής, η οποία διερευνούσε το σκάνδαλο.
Η διαρροή του email έχει αναζωπυρώσει την πολιτική αντιπαράθεση. Οι Συντηρητικοί (Tories) ζητούν νέα έρευνα από την Electoral Commission. Σύμφωνα με την ΕΡΤ κατηγορούν τον ΜακΣουίνι ότι «έκρυψε» κρίσιμα ποσά που βοήθησαν στην εκλογή του Στάρμερ ως ηγέτη, ζητώντας παρέμβαση της αστυνομίας. H Ντάουνινγκ Στριτ, πάντως, δηλώνει ότι ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» στον στενό του συνεργάτη.
- Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά
- Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025
- Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος
- «Ο Σεφτσένκο βρήκε αντικαταστάτη του Ρεμπρόφ στην εθνική Ουκρανίας»
- Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις – Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο
- Ρωσία: Το υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις