Σάλος έχει προκληθεί στη Βρετανία, για κρυφές δωρεές ύψους 740.000 λιρών στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Email που διέρρευσε αποκαλύπτει ότι κορυφαίος νομικός του Εργατικού Κόμματος συμβούλευσε τον διευθυντή του γραφείου του, Μόργκαν ΜακΣουίνι, να χαρακτηρίσει ως «διοικητικό λάθος» τις κρυφές δωρεές και να μην επιμείνει στον ισχυρισμό ότι δεν είχαν δηλωθεί εγκαίρως.

Η υπόθεση αφορά το think tank Labour Together, το οποίο είχε δεχθεί δεκάδες δωρεές την περίοδο 2018-2020 χωρίς να τις καταγράψει έγκαιρα. Το 2021 η Εκλογική Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 14.250 λιρών στην Labour Together για πάνω από 20 παραβάσεις νόμων περί χρηματοδότησης πολιτικών οργανώσεων

Βρετανία: Τι έλεγε το email που καίει συνεργάτη του Στάρμερ

Το email από τον δικηγόρο συμβούλευε τον κ. McSweeney να αποσύρει την αβάσιμη αξίωσή του ότι δεν χρειάστηκε να δηλωθούν δωρεές συνολικού ύψους £739.492 στο Labour Together. Τον προειδοποίησε ότι αν δεν μπορούσε να υποστηρίξει τον ισχυρισμό του με αποδεικτικά στοιχεία, υπήρχε κίνδυνος να προκαλέσει την αντίδραση της Εκλογικής Επιτροπής, η οποία διερευνούσε το σκάνδαλο.

Η διαρροή του email έχει αναζωπυρώσει την πολιτική αντιπαράθεση. Οι Συντηρητικοί (Tories) ζητούν νέα έρευνα από την Electoral Commission. Σύμφωνα με την ΕΡΤ κατηγορούν τον ΜακΣουίνι ότι «έκρυψε» κρίσιμα ποσά που βοήθησαν στην εκλογή του Στάρμερ ως ηγέτη, ζητώντας παρέμβαση της αστυνομίας. H Ντάουνινγκ Στριτ, πάντως, δηλώνει ότι ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να έχει «πλήρη εμπιστοσύνη» στον στενό του συνεργάτη.