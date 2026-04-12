12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό
Διεθνής Οικονομία 12 Απριλίου 2026, 10:00

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό

Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα για τη φυγή και τον επαναπατρισμό - Οι οικονομικές συνθήκες που συντηρούν τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η μετακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού προς το εξωτερικό αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα και ανθεκτικά φαινόμενα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας.

Παρότι η αγορά εργασίας έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά σε σχέση με την περίοδο της οξείας οικονομικής ύφεσης, η διαρροή εξειδικευμένων εργαζομένων διατηρεί ισχυρή δυναμική. Το φαινόμενο δεν έχει πλέον τα χαρακτηριστικά της μαζικής, σχεδόν βίαιης εξόδου του παρελθόντος, αλλά έχει μετεξελιχθεί σε μια σταθερή, δομική συνιστώσα της οικονομίας.

Η μετάβαση από το brain drain στο brain gain δεν μπορεί να συντελεστεί αυτόματα, ούτε μέσω μεμονωμένων πρωτοβουλιών

Η ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων αναδεικνύει μια σαφή ασυμμετρία: η επιστροφή Ελλήνων από το εξωτερικό καταγράφεται μεν, ωστόσο υπολείπεται αισθητά σε σχέση με τους ρυθμούς εκείνων που εξακολουθούν να αναζητούν επαγγελματική διέξοδο εκτός συνόρων.

Η αποτύπωση των τάσεων μέσα από τα δεδομένα

Η δυναμική αυτής της ανισορροπίας αποτυπώνεται ευκρινώς στις πρόσφατες μετρήσεις.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το εισόδημα και τις δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών, το 10,9% των οικογενειών στην Ελλάδα αναφέρει ότι τουλάχιστον ένα μέλος τους έχει μεταναστεύσει στο εξωτερικό για λόγους εργασίας κατά την τελευταία πενταετία.

Το ποσοστό αυτό καταδεικνύει ότι η μετακίνηση αφορά ένα διόλου ευκαταφρόνητο τμήμα της κοινωνίας και παραμένει ενεργή επιλογή για σημαντικό αριθμό εργαζομένων.

Στον αντίποδα, η τάση επαναπατρισμού – το λεγόμενο brain gain – εμφανίζει μετρήσιμα, αλλά σαφώς πιο συγκρατημένα μεγέθη. Στην ίδια έρευνα, το ποσοστό των νοικοκυριών που δήλωσαν ότι κάποιο μέλος τους επέστρεψε από το εξωτερικό για να ενταχθεί στην εγχώρια αγορά εργασίας ανέρχεται στο 6,6%.

Η διαφορά μεταξύ των δύο ποσοστών υποδεικνύει ένα συνεχιζόμενο αρνητικό ισοζύγιο στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ποιοτική σύσταση αυτής της μετανάστευσης: τα ευρωπαϊκά στατιστικά καταγράφουν πως οι Έλληνες κάτοχοι τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης που εργάζονται σε χώρες της Ε.Ε. αυξάνονται, αντιπροσωπεύοντας πλέον πάνω από το 30% του συνόλου των Ελλήνων μεταναστών.

Ο ρόλος του κόστους ζωής και των μισθολογικών αποκλίσεων

Η διατήρηση αυτού του αρνητικού ισοζυγίου δεν οφείλεται στην έλλειψη θέσεων εργασίας, όπως συνέβαινε πριν από μία δεκαετία, αλλά στη διαφορά της αγοραστικής δύναμης και των συνθηκών διαβίωσης. Το σύγχρονο brain drain τροφοδοτείται κυρίως από τη συρρίκνωση του πραγματικού εισοδήματος στο εσωτερικό της χώρας.

Οι αυξητικές τάσεις στον πληθωρισμό, σε συνδυασμό με τη ραγδαία άνοδο του κόστους στέγασης στα μεγάλα αστικά κέντρα, ασκούν έντονη πίεση στη μεσαία τάξη και στους νέους επαγγελματίες.

Όταν η αναλογία μισθού και παγίων εξόδων (όπως το ενοίκιο και η ενέργεια) καθιστά την αποταμίευση ή τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό εξαιρετικά δυσχερή, η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας προβάλλει ως μια ορθολογική οικονομική επιλογή.

Ο εργαζόμενος υψηλής εξειδίκευσης σταθμίζει τις επιλογές του συγκρίνοντας τις αποδοχές του όχι μόνο σε απόλυτους αριθμούς, αλλά και σε σχέση με το βιοτικό επίπεδο που αυτές μπορούν να του εξασφαλίσουν.

Οι επιπτώσεις στην εγχώρια αγορά και την κοινωνία

Αυτή η παρατεταμένη εκροή εξειδικευμένου δυναμικού επιφέρει πολυεπίπεδες συνέπειες. Σε οικονομικό επίπεδο, δημιουργεί σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμους κλάδους αιχμής, όπως η τεχνολογία, η υγεία και η μηχανική, ανακόπτοντας τον ρυθμό παραγωγικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων που δυσκολεύονται να βρουν ή να διατηρήσουν καταρτισμένα στελέχη.

Το κράτος και οι οικογένειες επενδύουν πόρους στην εκπαίδευση επιστημόνων, η υπεραξία των οποίων τελικά κεφαλαιοποιείται από ισχυρότερες οικονομίες.

Σε κοινωνικό επίπεδο, η διατήρηση του φαινομένου διαμορφώνει μια σιωπηλή διαίρεση. Δημιουργείται μια συνθήκη δύο ταχυτήτων ανάμεσα σε όσους ενσωματώνονται σε οικονομίες με υψηλότερες παροχές και προοπτικές ανέλιξης, και σε όσους παραμένουν στην Ελλάδα, επιχειρώντας να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον εντονότερων οικονομικών πιέσεων.

Οι εμπειρίες, οι προσδοκίες και το επίπεδο διαβίωσης των δύο αυτών ομάδων τείνουν να αποκλίνουν όλο και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου.

Προϋποθέσεις για την ουσιαστική ανάσχεση

Η μετάβαση από το brain drain στο brain gain δεν μπορεί να συντελεστεί αυτόματα, ούτε μέσω μεμονωμένων πρωτοβουλιών. Η επιστροφή ενός εργαζομένου που έχει ήδη εδραιωθεί στο εξωτερικό προϋποθέτει ένα σταθερό και ανταγωνιστικό πλαίσιο υποδοχής.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι για να καταστεί η ελληνική αγορά εργασίας ελκυστική για το δικό της ανθρώπινο κεφάλαιο, απαιτείται δομική σύγκλιση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Αυτό περιλαμβάνει την ενίσχυση των πραγματικών μισθών, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και, κρισιμότερα, την υλοποίηση πολιτικών που θα αμβλύνουν το στεγαστικό κόστος.

Όσο οι παράγοντες αυτοί παραμένουν ανισομερείς, η μετακίνηση προς το εξωτερικό θα συνεχίσει να αποτελεί μια ρεαλιστική επιλογή σταδιοδρομίας, καθυστερώντας την επιστροφή των αριθμών –και κυρίως των ανθρώπων– σε ένα πραγματικά θετικό ισοζύγιο.

ΤτΕ: Γιατί η ρευστότητα δεν φτάνει στην αγορά – Τα επιτόκια και το Ταμείο Ανάκαμψης

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Κόσμος
«Θολό τοπίο» μετά το τελεσίγραφο και την αποχώρηση Βανς

«Θολό τοπίο» μετά το τελεσίγραφο και την αποχώρηση Βανς

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης
Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης

Η τηλεργασία γέννησε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο στο ψηφιακό φαίνεσθαι αντί για πραγματική παραγωγή

Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Πού στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;
Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Πού στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;

Μια νέα μελέτη που καλύπτει 160 χώρες συγκρίνει τα επίπεδα άγχους στην Ευρώπη με αυτά του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και των χωρών της ηπείρου μεταξύ τους. Και η Ελλάδα δυστυχώς παίρνει... το βραβείο

Στενά του Ορμούζ: Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση
Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ

Το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων δεν θα είναι αρκετό για να επιστρέψει η αγορά στην κανονικότητα - Γεωπολιτικοί κίνδυνοι και περιορισμοί τα μεγάλα αγκάθια

Εκλογές στην Ουγγαρία: «Οι Ούγγροι θα γράψουν ιστορία» λέει ο Μαγιάρ – «Είμαι εδώ για να νικήσω» δήλωσε ο Όρμπαν
Εκλογές στην Ουγγαρία: «Οι Ούγγροι θα γράψουν ιστορία» λέει ο Μαγιάρ – «Είμαι εδώ για να νικήσω» δήλωσε ο Όρμπαν

Οι περίπου 7,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι στην Ουγγαρία, όπως και οι πάνω από 500.000 άλλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό, έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε κόμματα

One in Ten Struggle With Focus, Greek Survey Finds
One in Ten Struggle With Focus, Greek Survey Finds

New national data reveal widespread chronic health conditions, lifestyle-related risks, and limited access to care, highlighting concerns over mental and physical wellbeing across age groups

Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος στη Θεσσαλονίκη – Ήταν καταζητούμενος από την Interpol Τουρκίας
Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος στη Θεσσαλονίκη – Ήταν καταζητούμενος από την Interpol Τουρκίας

Διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας για διάφορα αδικήματα του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα

Χωρίς συμφωνία αποχωρεί ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – Τι αναφέρει η ιρανική πλευρά
Χωρίς συμφωνία αποχωρεί ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – Τι αναφέρει η ιρανική πλευρά

Η Τεχεράνη σημείωσε σήμερα ότι «κανένας δεν περίμενε» ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα κατέληγαν σε συμφωνία στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν

Αϊτή: Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο – Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά
Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο της Αϊτής - Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά (βίντεο)

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο ιστορικό οχυρό Citadelle Laferrière στην Αϊτή, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου που ξαφνικά τράπηκε σε μαζική φυγή λόγω της έντονης βροχόπτωσης

Ο Ρόμπινσον στο στόχαστρο της Ζαλγκίρις και της… Euroleague
Ο Ρόμπινσον στο στόχαστρο της Ζαλγκίρις και της… Euroleague

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον είναι από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού, η Παρί θέλει να τον κρατήσει, όμως η Ζαλγκίρις έχει κάνει ήδη κίνηση και ο Αμερικανός εμπλέκεται και με τον Ολυμπιακό, αλλά και με άλλες ομάδες της Euroleague

ΗΠΑ: Γυναίκα που είχε εξαφανιστεί όταν ήταν 13 βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια μετά – Δεν ήταν απαγωγή
Εξαφανίστηκε στα 13, εντοπίστηκε 32 χρόνια μετά αλλά δεν ήταν απαγωγή - Τι συνέβη στην Christina Marie Plante;

Η Christina Marie Plante που εξαφανίστηκε το 1994 όταν ήταν μόλις 13 ετών, βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια αργότερα. Και όπως αποκάλυψε, δεν έπεσε ποτέ θύμα απαγωγής.

Με λαμπρότητα και κατάνυξη γιορτάστηκε η Ανάσταση σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας
Με λαμπρότητα και κατάνυξη γιορτάστηκε η Ανάσταση σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ακριβώς στις 12:00 τα μεσάνυχτα, οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα και το «Χριστός Ανέστη» αντήχησε παντού, με την Ανάσταση να συνοδεύεται από αγκαλιές, φιλιά και ανταλλαγή ευχών μεταξύ των πιστών

Ο πόλεμος στο Ιράν αλλάζει τις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία – Χαμηλώνει ο πήχης για τον ρυθμό ανάπτυξης
Ο πόλεμος στο Ιράν αλλάζει τις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία – Χαμηλώνει ο πήχης για τον ρυθμό ανάπτυξης

Ο ρυθμός ανάπτυξης που θα ανακοινωθεί για εφέτος στη χώρα μας εκτιμάται πλέον ότι θα διαμορφωθεί περί το 2% (από 2,2% το 2025) ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί ενδεχομένως στο 3% (από 2,6% το 2025), αντί να υποχωρήσει στο 2,2% όπως προέβλεπε το βασικό σενάριο

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

