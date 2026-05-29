Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη για τη δολοφονία άνδρα που είχε βρεθεί τεμαχισμένος στη θάλασσα το 2022
Τρεις ακόμη ομοεθνείς του θύματος αναζητούνται στο εξωτερικό
- Αγαπηδάκη: Χάνεται η αίσθηση του χρόνου και η κριτική σκέψη με το doomscrolling
- Βρέθηκε οβίδα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στο Μαρούσι
- Εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίσει σημάδια Αλτσχάιμερ δεκαετίες νωρίτερα - Τι έδειξε έρευνα
- Drone χτύπησε πολυκατοικία στην Ρουμανία – Τι αναφέρει το υπουργείο Άμυνας της χώρας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η δολοφονία ενός αλλοδαπού άνδρα, η σορός του οποίου είχε εντοπιστεί τεμαχισμένη τον Ιούνιο του 2022 σε θαλάσσια περιοχή της Θεσσαλονίκης, εξιχνιάστηκε από την Ελληνική Αστυνομία.
Οι κατηγορούμενοι απήγαγαν τον άντρα και τον μετέφεραν σε σημείο όπου τον δολοφόνησαν.
Μετά από πολυετή έρευνα, οι Αρχές ταυτοποίησαν τέσσερις ομοεθνείς του θύματος ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Ένας από αυτούς συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη στις 27 Μαΐου, ενώ οι υπόλοιποι φέρεται να εγκατέλειψαν τη χώρα μετά το έγκλημα.
Όπως προέκυψε, το θύμα είχε στοχοποιηθεί το 2020 από ομοεθνή του για προσωπική υπόθεση, δεχόμενο αρχικά διαδοχικές καταγγελίες σε βάρος του για τέλεση αδικημάτων καθώς και επίθεση από τον ομοεθνή του και 5 ακόμη άτομα.
Το θύμα εγκατέλειψε τότε τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο επέστρεψε στην πόλη τον Ιούνιο του 2022. Κατά την αστυνομική εκδοχή, οι κατηγορούμενοι τον απήγαγαν και τον μετέφεραν σε σημείο όπου τον δολοφόνησαν. Στη συνέχεια φέρονται να προσπάθησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη του εγκλήματος, πετώντας τη σορό στη θάλασσα με τη χρήση βαριδίων.
Η έρευνα οδήγησε επίσης στην εξιχνίαση υπόθεσης αρπαγής άλλου ομοεθνούς άνδρα, η οποία είχε σημειωθεί το 2020 και, σύμφωνα με τις Αρχές, συνδέεται άμεσα με τη δολοφονία. Για την υπόθεση αυτή φέρονται να εμπλέκονται τρία από τα πρόσωπα που κατηγορούνται και για την ανθρωποκτονία.
Κατά τις έρευνες σε σπίτι και επαγγελματικό χώρο του συλληφθέντα κατασχέθηκαν πλαστή άδεια οδήγησης, επτά μαχαίρια και ένας σουγιάς. Σε βάρος του σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή και πλαστογραφία.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.
- Πανελλαδικές 2026: «Διαβάζουμε δύο χρόνια, ήταν ζόρικα – Υπάρχει άγχος, αλλά αντέξαμε»
- Τσίπρας για Πανελλαδικές: Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των εξετάσεων
- Νίκολας Κέιτζ: «Άλλαξα επίσημα το όνομά μου, δεν θέλω να είμαι ο κλόουν ξάδερφος των Κόπολα»
- Βομβαρδισμοί, ασθένειες, υποσιτισμός, εκτοπισμός – Γάζα, ο εφιάλτης διαρκείας μιας ανθρωπιστικής καταστροφής
- ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Στέψη στο ΟΑΚΑ για τους «ερυθρόλευκους» ή… παράταση
- Emily in Paris: Το ξέφρενο πάρτι στη Μύκονο για το τέλος των γυρισμάτων
- Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη για τη δολοφονία άνδρα που είχε βρεθεί τεμαχισμένος στη θάλασσα το 2022
- «Κοντά στην απόκτηση του Σορτς η Χάποελ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις