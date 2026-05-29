Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η δολοφονία ενός αλλοδαπού άνδρα, η σορός του οποίου είχε εντοπιστεί τεμαχισμένη τον Ιούνιο του 2022 σε θαλάσσια περιοχή της Θεσσαλονίκης, εξιχνιάστηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Οι κατηγορούμενοι απήγαγαν τον άντρα και τον μετέφεραν σε σημείο όπου τον δολοφόνησαν.

Μετά από πολυετή έρευνα, οι Αρχές ταυτοποίησαν τέσσερις ομοεθνείς του θύματος ως εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Ένας από αυτούς συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη στις 27 Μαΐου, ενώ οι υπόλοιποι φέρεται να εγκατέλειψαν τη χώρα μετά το έγκλημα.

Όπως προέκυψε, το θύμα είχε στοχοποιηθεί το 2020 από ομοεθνή του για προσωπική υπόθεση, δεχόμενο αρχικά διαδοχικές καταγγελίες σε βάρος του για τέλεση αδικημάτων καθώς και επίθεση από τον ομοεθνή του και 5 ακόμη άτομα.

Το θύμα εγκατέλειψε τότε τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο επέστρεψε στην πόλη τον Ιούνιο του 2022. Κατά την αστυνομική εκδοχή, οι κατηγορούμενοι τον απήγαγαν και τον μετέφεραν σε σημείο όπου τον δολοφόνησαν. Στη συνέχεια φέρονται να προσπάθησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη του εγκλήματος, πετώντας τη σορό στη θάλασσα με τη χρήση βαριδίων.

Η έρευνα οδήγησε επίσης στην εξιχνίαση υπόθεσης αρπαγής άλλου ομοεθνούς άνδρα, η οποία είχε σημειωθεί το 2020 και, σύμφωνα με τις Αρχές, συνδέεται άμεσα με τη δολοφονία. Για την υπόθεση αυτή φέρονται να εμπλέκονται τρία από τα πρόσωπα που κατηγορούνται και για την ανθρωποκτονία.

Κατά τις έρευνες σε σπίτι και επαγγελματικό χώρο του συλληφθέντα κατασχέθηκαν πλαστή άδεια οδήγησης, επτά μαχαίρια και ένας σουγιάς. Σε βάρος του σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή και πλαστογραφία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.