Νύφη σε ελεύθερη πτώση: Η σφαλιάρα στο box office και τα λάθη που «σκότωσαν» το The Bride!

«Είναι ένα αριστούργημα, μια αληθινή πανκ φεμιστική όπερα» είχε γράψει πριν από λίγο καιρό στα social media η Τζέιμι Λι Κέρτις για το The Bride!. Η 67χρονη ηθοποιός μπορεί να μην παίζει στο φιλμ της Μάγκι Τζίλενχαλ αλλά ειναι η νονά της και δεν έχει κρύψει τον θαυμασμό της για το ταλέντο της βαφτιστήρα της.

Ωστόσο τα λόγια της δεν στάθηκαν αρκετά για το gothic remake της κλασικής ταινίας τρόμου του 1935 Bride of Frankenstein. Το The Bride! έκανε πρεμιέρα στις σκοτεινές αίθουσες το τριήμερο που μας πέρασε και το αποτέλεσμα ήταν το λιγότερο απογοητευτικό. Η ταινία της Τζίλενχαλ δεν ξεπέρασε τα 14 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, βάζοντας σε σκέψεις τη Warner Bros. που ξόδεψε 90 εκατ. για τη δημιουργία της.

Ούτε οι κριτικές του κοινού ήταν καλύτερες, με το φιλμ να συγκεντρώνει 59% στο Rotten Tomatoes, να μην καταφέρνει να διαφημιστεί από στόμα σε στόμα και τους ειδικούς να προβλέπουν γρήγορη έξοδο από τις σκοτεινές αίθουσες.

Μάλιστα, το Variety πήγε την ανάλυσή του ένα βήμα παραπέρα, εστιάζοντας στα λάθη που έγιναν και βοήθησαν στον καταποντισμό του The Bride! στο box office.

Λάθος ημερομηνία κυκλοφορίας

Αρχικά, το The Bride! ήταν να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2025 – καθώς είναι ο μήνας του Halloween και ταίριαζε περισσοτερο στην gothic λογική της ταινίας. Ωστόσο η Warner Bros. καθυστέρησε την κυκλοφορία της και ο Μάρτιος δεν βοήθησε ιδιαίτερα.

Πήξαμε στον Φρανκενστάιν

Πέντε μήνες έχουν περάσει από τότε που βγήκε σε επιλεγμένες σκοτεινές αίθουσες (και λίγο αργότερα στο Netflix) το Frankenstein του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, το οποίο όχι απλά αποθεώθηκε από κριτικούς και κοινό, αλλά είναι υποψήφιο για εννέα βραβεία Όσκαρ. Άρα, ο κόσμος είχε πάρει ήδη μια γερή δόση από Φρανκενστάιν.

Κακή προώθηση

Η Warner Bros. έκανε ότι μπορούσε για να προωθήσει το The Bride! – έβγαλε δημιουργούς και ηθοποιούς μπροστά, έδωσαν συνεντεύξεις στα μεγάλα μίντια και έκαναν βίντεο για τα social. Ωστόσο σε όλα αυτά η Μάγκι Τζίλενχαλ ασχολήθηκε περισσότερο με τα οικογενειακά της (και τη σχέση με τον αδερφό της Τζέικ), η Κρίστιαν Μπέιλ με τη μεταμόρφωσή του στο Τέρας, ενώ η Τζέσι Μπάκλεϊ με την οσκαρική της κούρσα για το Hamnet.

Το μπάτζετ ξέφυγε

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πρεμιέρα του The Bride! στις σκοτεινές αίθουσες δείχνει ακόμα χειρότερη εξαιτίας του μεγάλου μπάτζετ. Τα 90 εκατομμύρια δολάρια θεωρούνται πολλά για μια σκοτεινή πανκ όπερα, με τους αναλυτές να επιμένουν ότι η Warner Bros. δεν έμαθε από τα λάθη που έκανε τα προηγούμενα χρόνια, σε φιλμ όπως τα Joker: Folie à Deux και Mickey 17.