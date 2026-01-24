Μεγάλο φίδι βρέθηκε σε παραλία της Εύβοιας
Αναστάτωση προκάλεσε η εμφάνιση φιδιού στην παραθαλάσσια περιοχή Ρίφι, στο Αλιβέρι Ευβοίας, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.
Σύμφωνα με μαρτυρίες περαστικών, το φίδι ξεβράστηκε από τη θάλασσα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των εθελοντών της Ομάδας Διάσωσης Εύβοιας SAR 312.
Το μεγάλο φίδι
Όπως δήλωσε στο evima.gr ο πρόεδρος της ομάδας, Νίκος Αποστόλου, «οι εθελοντές ενημερώθηκαν από πολίτες για την ύπαρξη φιδιού που είχε βγει από τη θάλασσα στο Ρίφι, πιθανότατα εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων».
Άμεσα ειδοποιήθηκε το Λιμεναρχείο και, σε συνεργασία μαζί τους, το φίδι περισυνελέγη με ασφάλεια.
Στη συνέχεια, το ζώο απελευθερώθηκε στο Μεσονήσι, σε σημείο κατάλληλο για το φυσικό του περιβάλλον, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ούτε το ίδιο ούτε οι πολίτες.
