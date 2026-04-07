Με την πρώτη «κρυάδα» για την κυβέρνηση να είναι δημοσκοπική το Μαξίμου προσπαθεί να «αγοράσει» χρόνο βρισκόμενο υπό ασφυκτική πίεση από τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Το κουμπί «πανικού» έχει ενεργοποιηθεί για πολλοστή φορά προς αναζήτηση διεξόδου με όλα τα «χαρτιά» να βρίσκονται στο τραπέζι αλλά οι «πληγές» είναι βαθιές και τα «τραύματα» είναι δύσκολο να επουλωθούν.

Η κυβέρνηση, στριμωγμένη από τις αποκαλύψεις, υπόσχεται πάλι να πατάξει το «πελατειακό κράτος»

Μετά την έλευση και της τρίτης δικογραφίας στη Βουλή που περιλαμβάνει τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου (Λέσβο) και Τάσο Χατζηβασιλείου (Σέρρες) ο αριθμός των «γαλάζιων» πολιτικών προσώπων που ελέγχονται ανέρχεται πλέον στους 15 (11+2+2) με τους 11 (βουλευτές) να ζητούν ήδη άρση ασυλίας προκειμένου να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, δηλώνοντας παράλληλα αθώοι.

Η επιτροπή δεοντολογίας εισηγήθηκε ομόφωνα την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας με την διαδικασία να μεταφέρεται στην αίθουσα της Ολομέλειας μετά τις γιορτές η οποία και θα αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία.

Ο «θεσμικός» Κυριάκος Μητσοτάκης και τα… ρουσφέτια

Ο πρωθυπουργός, που θεωρεί σοβαρή εξέλιξη τον έλεγχο που ασκεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατά πάγια τακτική του, επιχείρησε φυγή προς τα μπρος μέσω «θεσμικών τομών» και τη χιλιοειπωμένη «καραμέλα» περί μάχης με το «βαθύ κράτος». Κάπως έτσι προσπάθησε να στρέψει το ενδιαφέρον μακριά από τους σοκαριστικούς διαλόγους που έχουν διαρρεύσει τα τελευταία 24ωρα μιλώντας γενικά και αόριστα περί επεξεργασίας μιας πρότασης ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του υπουργού και του βουλευτή που θα ενταχθεί στον διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προσπάθησε αφενός να υποβαθμίσει τις αποκαλύψεις για την εμπλοκή «γαλάζιων» βουλευτών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφετέρου να κατευνάσει τα πνεύματα στην ΚΟ της ΝΔ.

Ο κ. Μαρινάκης προσπάθησε να διαχωρίσει τα καλώς και κακώς εννοούμενα ρουσφέτια λέγοντας σε συνέντευξή του (ERTnews) ότι είναι διαφορετικό κάποιος πολίτης να ζητά από κάποιον βουλευτή κάτι παράνομο και διαφορετικό ο βουλευτής να μεσολαβεί για να επανορθωθεί μία αδικία.

Επανέλαβε την κυβερνητική γραμμή ότι το ρουσφέτι θα καταπολεμηθεί με την ψηφιοποίηση του κράτους και την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ και υποστήριξε ότι στην Ελλάδα έχει γιγαντωθεί, λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να κρεμιούνται άνθρωποι στα μανταλάκια.

Σε σχέση με το εάν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές, ο κ. Μαρινάκης έκανε αναφορά στο «τεκμήριο της αθωότητας» και εκτίμησε ότι εκτός των Καραμανλή και Παπακώστα, που έχουν πει ότι δεν θα είναι υποψήφιοι, για τους υπόλοιπους δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.

Το «βαρύ πυροβολικό» της κυβέρνησης

Στην έντονη αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης το «βαρύ πυροβολικό» του κυβερνώντος κόμματος, ο Άδωνις Γεωργιάδης, πήρε ξεκάθαρη θέση και πήγε το δημόσιο διάλογο… σε άλλη διάσταση.

Κόντρα στο πρωθυπουργικό τηλεοπτικό μήνυμα που ξετυλίχτηκε μακριά από το «βαλκανικό ροκ» κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Λάουρα Κοβέσι ο υπουργός Υγείας πήρε το «όπλο» του αποδομώντας το μέγεθος των αποκαλύψεων, υποβαθμίζοντας το μέγεθος του σκανδάλου και βλέποντας στο βάθος «ευθεία πολιτική παρέμβαση».

Οι φάκελοι που έχουν έρθει στη Βουλή και για τους οποίους σήμερα γίνεται συζήτηση περί δεοντολογίας, «είναι ανοησίες» ανέφερε (ΣΚΑΪ) το κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος και συνέχισε λέγοντας: «είναι ντροπή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που τους έστειλε. Όποιος δικηγόρος έχει δει αυτό τον φάκελο, κλαίει από τα γέλια».

Το ίδιο κυβερνητικό στέλεχος, πασχίζοντας να να αθωώσει προκαταβολικά τους συναδέλφους του, χαρακτήρισε (ANT1) «αστεία» τα στοιχεία που εμπεριέχονται στις δικογραφίες που έφτασαν στη Βουλή.

Παραδεχόμενος μεν την ύπαρξη σκανδάλου έκρινε πως «εάν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 800.000 στα 3.400.000.000, δεν είναι “σπουδαίο” σκάνδαλο, τα σκάνδαλα κρίνονται από το ποσό». Προσέθεσε ότι το μικρό ποσοστό χρημάτων που διαχειρίστηκε λάθος είναι αξιέπαινο υπονοώντας πως οι εμπλεκόμενοι αξίζουν και επιβράβευση. «Μόνο 1% αστοχία, θα έπρεπε να τους πουν μπράβο», ανέφερε.

Μίλησε ξανά για λάθη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και πολιτικά παιχνίδια: «Χρειάστηκε ένα χρόνο η ευρωπαϊκή εισαγγελία για να κρίνει τις συνομιλίες του 2021 ; … Γίνονται διαρροές που επηρεάζουν το πολιτικό σύστημα και δημιουργούν πολιτική αναταραχή», ανέφερε.

Το σκάνδαλο όμως, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να το υποβαθμίσει, απασχολεί εντόνως τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές του in, η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου (CONT) έχει προγραμματίσει την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου διερευνητική αποστολή στην Αθήνα.

Η αποστολή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα απαρτίζεται από ευρωβουλευτές «πρώτης γραμμής» από όλες τις ευρωομάδες.

Στα «κάγκελα» η αντιπολίτευση με ΟΠΕΚΕΠΕ 2

Τα λεγόμενα του υπουργού Υγείας σχολιάστηκαν με σφοδρότητα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Λαγό» του πρωθυπουργού χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τον Άδωνι Γεωργιάδη, αναφορικά με τις απαξιωτικές δηλώσεις του υπουργού Υγείας για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Όσα δεν θέλει να πει δημόσια ο πρωθυπουργός βάζει τον υπουργό Υγείας να τα πει. Ο κ. Γεωργιάδης είναι ‘λαγός’ του κ. Μητσοτάκη και σε αυτήν την περίπτωση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη περί «μεθόδευσης» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με στόχο την κυβέρνηση «δείχνουν ότι οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Αυτή η στάση είναι πολιτικά ανήθικη και θεσμικά επικίνδυνη», σημειώνει το κόμμα της Κουμουνδούρου.

«Οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη αποτελούν ευθεία ομολογία πανικού μιας κυβέρνησης που βλέπει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να την περικυκλώνει», τονίζει η Νέα Αριστερά.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, ο υπουργός Υγείας, «καταφέρνοντας να ξεπεράσει ακόμη και τον εαυτό του, επιδόθηκε σε μία πρωτόγνωρη επίθεση εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (…) αποδεικνύοντας ότι ο σεβασμός της κυβέρνησης προς τη Δικαιοσύνη περιορίζεται μόνο σε αυτή εντός των συνόρων».