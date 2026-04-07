ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αγοράζει» χρόνο, ψάχνει διέξοδο από το σκάνδαλο – Τα τελευταία «χαρτιά» της κυβέρνησης στον «πόλεμο» φθοράς
Πολιτική Γραμματεία 07 Απριλίου 2026, 20:00

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αγοράζει» χρόνο, ψάχνει διέξοδο από το σκάνδαλο – Τα τελευταία «χαρτιά» της κυβέρνησης στον «πόλεμο» φθοράς

Η πρόταση του πρωθυπουργού περί ασυμβίβαστου άλλαξε πρόσκαιρα την ατζέντα και πρόσφερε χρόνο στην κυβέρνηση να ανασυνταχθεί μετά τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 11 «γαλάζιοι» βουλευτές δηλώνουν αθώοι και ζητούν άρση ασυλίας. Ο Άδωνις Γεωργιάδης «παίζει τα ρέστα του» μιλώντας για «πολιτική παρέμβαση στη χώρα».

Στράτος Ιωακείμ
Με την πρώτη «κρυάδα» για την κυβέρνηση να είναι δημοσκοπική το Μαξίμου προσπαθεί να «αγοράσει» χρόνο βρισκόμενο υπό ασφυκτική πίεση από τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Το κουμπί «πανικού» έχει ενεργοποιηθεί για πολλοστή φορά προς αναζήτηση διεξόδου με όλα τα «χαρτιά» να βρίσκονται στο τραπέζι αλλά οι «πληγές» είναι βαθιές και τα «τραύματα» είναι δύσκολο να επουλωθούν.

Η κυβέρνηση, στριμωγμένη από τις αποκαλύψεις, υπόσχεται πάλι να πατάξει το «πελατειακό κράτος»

Μετά την έλευση και της τρίτης δικογραφίας στη Βουλή που περιλαμβάνει τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου (Λέσβο) και Τάσο Χατζηβασιλείου (Σέρρες) ο αριθμός των «γαλάζιων» πολιτικών προσώπων που ελέγχονται ανέρχεται πλέον στους 15 (11+2+2) με τους 11 (βουλευτές) να ζητούν ήδη άρση ασυλίας προκειμένου να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, δηλώνοντας παράλληλα αθώοι.

Η επιτροπή δεοντολογίας εισηγήθηκε ομόφωνα την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας με την διαδικασία να μεταφέρεται στην αίθουσα της Ολομέλειας μετά τις γιορτές η οποία και θα αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία.

Ο «θεσμικός» Κυριάκος Μητσοτάκης και τα… ρουσφέτια

Ο πρωθυπουργός, που θεωρεί σοβαρή εξέλιξη τον έλεγχο που ασκεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατά πάγια τακτική του, επιχείρησε φυγή προς τα μπρος μέσω «θεσμικών τομών» και τη χιλιοειπωμένη «καραμέλα» περί μάχης με το «βαθύ κράτος». Κάπως έτσι προσπάθησε να στρέψει το ενδιαφέρον μακριά από τους σοκαριστικούς διαλόγους που έχουν διαρρεύσει τα τελευταία 24ωρα μιλώντας γενικά και αόριστα περί επεξεργασίας μιας πρότασης ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του υπουργού και του βουλευτή που θα ενταχθεί στον διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Σε δύσκολη θέση ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προσπάθησε αφενός να υποβαθμίσει τις αποκαλύψεις για την εμπλοκή «γαλάζιων» βουλευτών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφετέρου να κατευνάσει τα πνεύματα στην ΚΟ της ΝΔ.

Ο κ. Μαρινάκης προσπάθησε να διαχωρίσει τα καλώς και κακώς εννοούμενα ρουσφέτια λέγοντας σε συνέντευξή του (ERTnews) ότι είναι διαφορετικό κάποιος πολίτης να ζητά από κάποιον βουλευτή κάτι παράνομο και διαφορετικό ο βουλευτής να μεσολαβεί για να επανορθωθεί μία αδικία.

Επανέλαβε την κυβερνητική γραμμή ότι το ρουσφέτι θα καταπολεμηθεί με την ψηφιοποίηση του κράτους και την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ και υποστήριξε ότι στην Ελλάδα έχει γιγαντωθεί, λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να κρεμιούνται άνθρωποι στα μανταλάκια.

Σε σχέση με το εάν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές, ο κ. Μαρινάκης έκανε αναφορά στο «τεκμήριο της αθωότητας» και εκτίμησε ότι εκτός των Καραμανλή και Παπακώστα, που έχουν πει ότι δεν θα είναι υποψήφιοι, για τους υπόλοιπους δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.

Το «βαρύ πυροβολικό» της κυβέρνησης

Στην έντονη αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης το «βαρύ πυροβολικό» του κυβερνώντος κόμματος, ο Άδωνις Γεωργιάδης, πήρε ξεκάθαρη θέση και πήγε το δημόσιο διάλογο… σε άλλη διάσταση.

Κόντρα στο πρωθυπουργικό τηλεοπτικό μήνυμα που ξετυλίχτηκε μακριά από το «βαλκανικό ροκ» κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Λάουρα Κοβέσι  ο υπουργός Υγείας πήρε το «όπλο» του αποδομώντας το μέγεθος των αποκαλύψεων, υποβαθμίζοντας το μέγεθος του σκανδάλου και βλέποντας στο βάθος «ευθεία πολιτική παρέμβαση».

Οι φάκελοι που έχουν έρθει στη Βουλή και για τους οποίους σήμερα γίνεται συζήτηση περί δεοντολογίας, «είναι ανοησίες» ανέφερε (ΣΚΑΪ) το κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος και συνέχισε λέγοντας: «είναι ντροπή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που τους έστειλε. Όποιος δικηγόρος έχει δει αυτό τον φάκελο, κλαίει από τα γέλια».

Το ίδιο κυβερνητικό στέλεχος, πασχίζοντας να να αθωώσει προκαταβολικά τους συναδέλφους του, χαρακτήρισε (ANT1) «αστεία» τα στοιχεία που εμπεριέχονται στις δικογραφίες που έφτασαν στη Βουλή.

Παραδεχόμενος μεν την ύπαρξη σκανδάλου έκρινε πως «εάν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 800.000 στα 3.400.000.000, δεν είναι “σπουδαίο” σκάνδαλο, τα σκάνδαλα κρίνονται από το ποσό». Προσέθεσε ότι το μικρό ποσοστό χρημάτων που διαχειρίστηκε λάθος είναι αξιέπαινο υπονοώντας πως οι εμπλεκόμενοι αξίζουν και επιβράβευση. «Μόνο 1% αστοχία, θα έπρεπε να τους πουν μπράβο», ανέφερε.

Μίλησε ξανά για λάθη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και πολιτικά παιχνίδια: «Χρειάστηκε ένα χρόνο η ευρωπαϊκή εισαγγελία για να κρίνει τις συνομιλίες του 2021 ; … Γίνονται διαρροές που επηρεάζουν το πολιτικό σύστημα και δημιουργούν πολιτική αναταραχή», ανέφερε.

«Αστεία» τα στοιχεία που εμπεριέχονται στις δικογραφίες που έφτασαν στη Βουλή, λέει ο Αδ. Γεωργιάδης

Το σκάνδαλο όμως, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να το υποβαθμίσει, απασχολεί εντόνως τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές του in, η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου (CONT) έχει προγραμματίσει την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου διερευνητική αποστολή στην Αθήνα

Η αποστολή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα απαρτίζεται από ευρωβουλευτές «πρώτης γραμμής» από όλες τις ευρωομάδες.

Στα «κάγκελα» η αντιπολίτευση με ΟΠΕΚΕΠΕ 2

Τα λεγόμενα του υπουργού Υγείας σχολιάστηκαν με σφοδρότητα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Λαγό» του πρωθυπουργού χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τον Άδωνι Γεωργιάδη, αναφορικά με τις απαξιωτικές δηλώσεις του υπουργού Υγείας για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Όσα δεν θέλει να πει δημόσια ο πρωθυπουργός βάζει τον υπουργό Υγείας να τα πει. Ο κ. Γεωργιάδης είναι ‘λαγός’ του κ. Μητσοτάκη και σε αυτήν την περίπτωση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη περί «μεθόδευσης» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με στόχο την κυβέρνηση «δείχνουν ότι οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.  «Αυτή η στάση είναι πολιτικά ανήθικη και θεσμικά επικίνδυνη», σημειώνει το κόμμα της Κουμουνδούρου.

«Οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη αποτελούν ευθεία ομολογία πανικού μιας κυβέρνησης που βλέπει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να την περικυκλώνει», τονίζει η Νέα Αριστερά.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, ο υπουργός Υγείας, «καταφέρνοντας να ξεπεράσει ακόμη και τον εαυτό του, επιδόθηκε σε μία πρωτόγνωρη επίθεση εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (…) αποδεικνύοντας ότι ο σεβασμός της κυβέρνησης προς τη Δικαιοσύνη περιορίζεται μόνο σε αυτή εντός των συνόρων».

Εσωκομματικές βολές από Βλάχο για «διαχρονικές παθογένειες» και «ασυμβίβαστο» – Ζητά σύγκληση ΚΟ μετά το Πάσχα
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Εσωκομματικές βολές από Βλάχο για «διαχρονικές παθογένειες» και «ασυμβίβαστο» – Ζητά σύγκληση ΚΟ μετά το Πάσχα

Σφοδρή κριτική για την πρωθυπουργική γραμμή περί «διαχρονικών παθογενειών» άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, διατυπώνοντας την ανοιχτή διαφωνία του και με το περιεχόμενο της πρότασης Μητσοτάκη περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Αιχμές και για το DNA της παράταξης και το θέμα των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Αίτημα για σύγκληση της Κ.Ο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς
Επικαιρότητα 07.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς

«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις δικογραφίες με τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε – Επανέρχεται περσινή υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία
Εξηγήσεις 07.04.26

Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε – Επανέρχεται περσινή υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία

Ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, που παραιτήθηκε το 2025 από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανάρτησή του, αναφέρει ότι η δικογραφία περιλαμβάνει «αβάσιμες εικασίες» και ζητεί την άρση της ασυλίας του

Σύνταξη
Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει
Δήμος Αθηναίων 07.04.26

Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας έπειτα από 6 χρόνια εργασιών ανάπλασης με τον Χάρη Δούκα να επιχειρεί να καρπωθεί το έργο και τον Κώστα Μπακογιάννη να του υπενθυμίζει έγινε «όπως την ονειρευτήκαμε και την δρομολογήσαμε».

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
«Ομολογία πανικού» 07.04.26

Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Νέα Αριστερά «καλεί τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: Συμφωνεί με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του αντιπροέδρου του κόμματός του, που αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης;»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πάλι «λαγός» του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης – Επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απροκάλυπτα
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.04.26

Τσουκαλάς: Πάλι «λαγός» του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης – Επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απροκάλυπτα

«Είναι η πρώτη φορά που από τη θέση του ελεγχόμενου κάποιος ασκεί κριτική στον ελεγκτή του. Είναι η πρώτη φορά που εκείνοι οι οποίοι ομνύουν στη δικαιοσύνη, δεν τους αρέσει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, τους αρέσει μόνο η ελληνική, αλλά και η ελληνική α λα καρτ», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί
Επικαιρότητα 07.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί

«Αν δεν φέρει αποδείξεις ο κ. Λαζαρίδης είναι σαφές ότι προσπάθησε να παραπλανήσει μέσω του βιογραφικού του και έφτασε έως τη θέση του υπουργού με απάτη. Άριστος ως δεξί χέρι και αγαπημένο παιδί του κ. Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές
Opinion 07.04.26

Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές

«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μαρινάκης: Καλώς και κακώς εννοούμενα ρουσφέτια – Τι είπε για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια των ελεγχόμενων βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Τα καλώς και κακώς εννοούμενα ρουσφέτια κατά Μαρινάκη - Τι είπε για τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια των ελεγχόμενων βουλευτών

Σε ασκήσεις ισορροπίας επιδίδεται ο Παύλος Μαρινάκης καθώς το μήνυμα του πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ασυμβίβαστο βουλευτή - υπουργού προκαλεί γκρίνια στην ΚΟ της ΝΔ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη
Επικαιρότητα 07.04.26

ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη

«Τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με ελλείψεις προσωπικού, εξουθενωμένους εργαζόμενους και περιορισμένες δυνατότητες να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Φάμελλος: Είναι κυβέρνηση υποδίκων και Κοινοβουλευτική Ομάδα υποδίκων – Να φύγει το συντομότερο

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «είναι υπεύθυνος για όλα τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται καθημερινά» και κάλεσε σε ευρεία στήριξη της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.04.26

Στις 20 Απριλίου θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής θα συγκληθεί εκ νέου για τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τους βουλευτές της ΝΔ, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Σύνταξη
Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους
Βουλή 07.04.26

Επιτροπή Δεοντολογίας: Αθώοι δηλώνουν οι 11 του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζητούν την άρση ασυλίας για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους

Η διαδικασία μεταφέρεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής - Κόντρα Μηταράκη - Δουδωνή στην επιτροπή, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να αντιδρά έντονα στις αναφορές για... κοινοβουλευτική δραστηριότητα του βουλευτή Χίου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Βράζει με το Μαξίμου η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Σκληρή εσωκομματική κριτική στον πρωθυπουργό για το περιεχόμενο της δήλωσης περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Οργή για τους χειρισμούς του Μαξίμου σε σχέση με τους εμπλεκόμενους στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δυσαρέσκεια για τον μίνι ανασχηματισμό και αιτήματα για ευρείες αλλαγές που να αγγίζουν και τον στενό πυρήνα του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας τους ζήτησαν οι «11» στην Επιτροπή Δεοντολογίας – Ομόφωνη η απόφαση
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.04.26 Upd: 11:09

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας τους ζήτησαν οι «11» στην Επιτροπή Δεοντολογίας – Ομόφωνη η απόφαση

Παρόντες μόνο οι Μηταράκης και Τσιάρας - Οι υπόλοιποι εννέα «γαλάζιοι» βουλευτές που ελέγχονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπέβαλαν υπομνήματα.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης

Οσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες οικονομικές δυσκολίες, λέει σχετική έκθεση της Goldman Sachs

Σύνταξη
Τελικά, ποιος θα σκηνοθετήσει το νέο «Βασικό Ένστικτο»;
Θα μας πείτε; 07.04.26

Τελικά, κανείς δεν ξέρει ποιος θα σκηνοθετήσει το reboot της θρυλικής ταινίας « Βασικό Ένστικτο»

Φήμες ήθελαν την Έμεραλντ Φένελ να βρίσκεται πίσω από τη σκηνοθεσία του reboot της ταινίας «Το Βασικό Ένστικτο». Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει ο Τραμπ το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος
Κόσμος 07.04.26

Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει ο Τραμπ το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν πρότεινε την παράταση του τελεσίγραφου Τραμπ για δύο εβδομάδες και για το ίδιο διάστημα άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και κατάπαυση πυρός

Σύνταξη
Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ

Να «τρέχεις» Αρσεναλ, Ρεάλ, Λεβερκούζεν στο Champions League και να χάνεις μονομαχίες από την ΑΕΚ, δεν είναι θέμα προπόνησης, είναι θέμα θέλησης, νοοτροπίας και κινήτρου. Οι παίκτες δείχνουν να κινούνται σε μια επικίνδυνη... ζώνη άνεσης, αλλά έστω και τώρα, η αλλαγή είναι επιβεβλημένη.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ
Κόσμος 07.04.26

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ

«Φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζακ Ριντ. «Οι διανοητικές ικανότητες του προέδρου καταρρέουν», κατήγγειλε η προοδευτική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Σύνταξη
Εσωκομματικές βολές από Βλάχο για «διαχρονικές παθογένειες» και «ασυμβίβαστο» – Ζητά σύγκληση ΚΟ μετά το Πάσχα
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Εσωκομματικές βολές από Βλάχο για «διαχρονικές παθογένειες» και «ασυμβίβαστο» – Ζητά σύγκληση ΚΟ μετά το Πάσχα

Σφοδρή κριτική για την πρωθυπουργική γραμμή περί «διαχρονικών παθογενειών» άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, διατυπώνοντας την ανοιχτή διαφωνία του και με το περιεχόμενο της πρότασης Μητσοτάκη περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Αιχμές και για το DNA της παράταξης και το θέμα των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Αίτημα για σύγκληση της Κ.Ο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 07.04.26

Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ

τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και ζωτικής σημασίας αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό», ανέφερε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 07.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο
Απήχθη στη Βαγδάτη 07.04.26

Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο

Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον, η οποία είχε απαχθεί από την Καταΐμπ Χεζμπολάχ στο Ιράκ, φέρεται ότι έχει απελευθερωθεί, υπό τον όρο να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ
Champions League 07.04.26

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο – Στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ΕΕ
Εξελίξεις 07.04.26

Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ΕΕ

Η αρμόδια Επιτροπή (CONT) για τον έλεγχο του προϋπολογισμού και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ έρχεται στην Αθήνα για να αποκτήσει από πρώτο χέρι η Κομισιόν πληροφορίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως πληροφορούν το in πηγές στις Βρυξέλλες.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

