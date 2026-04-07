Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη αποτελούν ευθεία ομολογία πανικού μιας κυβέρνησης που βλέπει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να την περικυκλώνει», τονίζει η Νέα Αριστερά.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, ο υπουργός Υγείας, «καταφέρνοντας να ξεπεράσει ακόμη και τον εαυτό του, επιδόθηκε σε μία πρωτόγνωρη επίθεση εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατηγορώντας την για ‘πολιτικά παιχνίδια’, ότι είναι ‘ντροπή’ της που έστειλε τις δικογραφίες στη Βουλή, τις οποίες ‘όποιος δικηγόρος έχει δει κλαίει από τα γέλια’, αποδεικνύοντας ότι ο σεβασμός της κυβέρνησης προς τη Δικαιοσύνη περιορίζεται μόνο σε αυτή εντός των συνόρων».

Η Νέα Αριστερά «καλεί τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: Συμφωνεί με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του αντιπροέδρου του κόμματός του, που αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης;».