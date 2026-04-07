ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς
«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις δικογραφίες με τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη περί ‘μεθόδευσης’ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με στόχο την κυβέρνηση δείχνουν ότι οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης, που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας».
Όπως επισημαίνει η Κουμουνδούρου, «πώς αλλιώς να χαρακτηριστεί η κίνηση ενός υπουργού να αμφισβητήσει ανοιχτά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επειδή ερευνά δικογραφίες που αφορούν βουλευτές της ΝΔ, και απ’ ό,τι φαίνεται μόνο της ΝΔ;».
ΣΥΡΙΖΑ: Όποιος αναδεικνύει σκάνδαλα στοχοποιείται από το Μαξίμου και τους «λαγούς» του
«Η πραγματικότητα είναι απλή και αμείλικτη: η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά πιθανές απάτες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αναφορές ακόμη και σε πολιτικά πρόσωπα», τονίζει, προσθέτοντας πως «αντί η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις, επιλέγει να στοχοποιήσει τον θεσμό που ερευνά. Πέρα από τα υπόλοιπα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα».
Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι «η γραμμή πλέον είναι ξεκάθαρη: Όποιος ελέγχει την εξουσία, βαφτίζεται ‘συνωμότης’. Όποιος αναδεικνύει σκάνδαλα και ερευνά στοχοποιείται από το Μαξίμου και τους ‘λαγούς’ του», σχολιάζοντας ότι «αυτή η στάση είναι πολιτικά ανήθικη και θεσμικά επικίνδυνη».
«Η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει ένα σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων σε δήθεν ‘πολιτική δίωξη’, γιατί δεν μπορεί να απαντήσει στην ουσία: ποιοι διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα, με ποιους όρους και προς όφελος ποιων», τονίζει καταληκτικά.
