newspaper
Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς
Επικαιρότητα 07 Απριλίου 2026, 20:32

ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς

«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις δικογραφίες με τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

«Οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη περί ‘μεθόδευσης’ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με στόχο την κυβέρνηση δείχνουν ότι οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης, που λέει και ο θυμόσοφος λαός  μας».

Όπως επισημαίνει η Κουμουνδούρου, «πώς αλλιώς να χαρακτηριστεί η κίνηση ενός υπουργού να αμφισβητήσει ανοιχτά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επειδή ερευνά δικογραφίες που αφορούν βουλευτές της ΝΔ, και απ’ ό,τι φαίνεται μόνο της ΝΔ;».

ΣΥΡΙΖΑ: Όποιος αναδεικνύει σκάνδαλα στοχοποιείται από το Μαξίμου και τους «λαγούς» του

«Η πραγματικότητα είναι απλή και αμείλικτη: η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά πιθανές απάτες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αναφορές ακόμη και σε πολιτικά πρόσωπα», τονίζει, προσθέτοντας πως «αντί η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις, επιλέγει να στοχοποιήσει τον θεσμό που ερευνά. Πέρα από τα υπόλοιπα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι «η γραμμή πλέον είναι ξεκάθαρη: Όποιος ελέγχει την εξουσία, βαφτίζεται ‘συνωμότης’. Όποιος αναδεικνύει σκάνδαλα και ερευνά στοχοποιείται από το Μαξίμου και τους ‘λαγούς’ του», σχολιάζοντας ότι «αυτή η στάση είναι πολιτικά ανήθικη και θεσμικά επικίνδυνη».

«Η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει ένα σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων σε δήθεν ‘πολιτική δίωξη’, γιατί δεν μπορεί να απαντήσει στην ουσία: ποιοι διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα, με ποιους όρους και προς όφελος ποιων», τονίζει καταληκτικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Μικτά πρόσημα σε αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ

Wall Street: Μικτά πρόσημα σε αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Κόσμος
Λήγει η διορία Τραμπ – ΗΠΑ και Ιράν «εξετάζουν την πρόταση του Πακιστάν» για εκεχειρία

Λήγει η διορία Τραμπ – ΗΠΑ και Ιράν «εξετάζουν την πρόταση του Πακιστάν» για εκεχειρία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε – Επανέρχεται περσινή υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία
Εξηγήσεις 07.04.26

Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε – Επανέρχεται περσινή υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία

Ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, που παραιτήθηκε το 2025 από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανάρτησή του, αναφέρει ότι η δικογραφία περιλαμβάνει «αβάσιμες εικασίες» και ζητεί την άρση της ασυλίας του

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
«Ομολογία πανικού» 07.04.26

Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Νέα Αριστερά «καλεί τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: Συμφωνεί με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του αντιπροέδρου του κόμματός του, που αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης;»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί
Επικαιρότητα 07.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί

«Αν δεν φέρει αποδείξεις ο κ. Λαζαρίδης είναι σαφές ότι προσπάθησε να παραπλανήσει μέσω του βιογραφικού του και έφτασε έως τη θέση του υπουργού με απάτη. Άριστος ως δεξί χέρι και αγαπημένο παιδί του κ. Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη
Επικαιρότητα 07.04.26

ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη

«Τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με ελλείψεις προσωπικού, εξουθενωμένους εργαζόμενους και περιορισμένες δυνατότητες να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του
«Προκηρύξτε εκλογές» 06.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος. Όσο κι αν επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και να κρυφτεί πίσω από 'θεσμικές πρωτοβουλίες', το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησής του», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Άγρια κόντρα Πολάκη – Λαζαρίδη στη Βουλή: «Σκασμός, τώρα μιλάω γω, μην πετάγεσαι» – «Έτρωγες μαύρα και μιλάς;»
Επικαιρότητα 06.04.26

Άγρια κόντρα Πολάκη – Λαζαρίδη στη Βουλή: «Σκασμός, τώρα μιλάω γω, μην πετάγεσαι» – «Έτρωγες μαύρα και μιλάς;»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από την κυβέρνηση να παραιτηθεί και να προσφύγει σε εκλογές. «Είσαι εδώ χωρίς πτυχίο» τόνισε απευθυνόμενος στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Παύλος Πολάκης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ηλιόπουλος κατά Μητσοτάκη: Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Πολιτική 06.04.26

Ηλιόπουλος κατά Μητσοτάκη: Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Αναφορικά με τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτήθηκε ο κ. Ηλιόπουλος αν έχει κάνει τη δουλειά του ο κ. Μητσοτάκης και ζητάει από την ευρωπαϊκή εισαγγελία να επιταχύνει τη διαδικασία

Σύνταξη
«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς
Πολιτική 06.04.26

«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς

«Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης
Πολιτική 06.04.26

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

«Από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο» υπογραμμίζει ο βουλευτής της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

Σύνταξη
Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας
Δημοσκοπήσεις 06.04.26

Σενάρια ακυβερνησίας

Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 05.04.26

Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρωθυπουργός θα απευθύνει αύριο το πρωί τηλεοπτικό μήνυμα ενώ στις 13:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας»
Πολιτική 05.04.26

Ανδρουλάκης για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας»

«Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας, όσους θυσιάστηκαν και απέδειξαν ότι η δύναμη του λαού μας είναι η ενότητα, η αντοχή και οι αξίες μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης

Οσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες οικονομικές δυσκολίες, λέει σχετική έκθεση της Goldman Sachs

Σύνταξη
Τελικά, ποιος θα σκηνοθετήσει το νέο «Βασικό Ένστικτο»;
Θα μας πείτε; 07.04.26

Τελικά, κανείς δεν ξέρει ποιος θα σκηνοθετήσει το reboot της θρυλικής ταινίας « Βασικό Ένστικτο»

Φήμες ήθελαν την Έμεραλντ Φένελ να βρίσκεται πίσω από τη σκηνοθεσία του reboot της ταινίας «Το Βασικό Ένστικτο». Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει ο Τραμπ το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος
Κόσμος 07.04.26

Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει ο Τραμπ το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν πρότεινε την παράταση του τελεσίγραφου Τραμπ για δύο εβδομάδες και για το ίδιο διάστημα άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και κατάπαυση πυρός

Σύνταξη
Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ

Να «τρέχεις» Αρσεναλ, Ρεάλ, Λεβερκούζεν στο Champions League και να χάνεις μονομαχίες από την ΑΕΚ, δεν είναι θέμα προπόνησης, είναι θέμα θέλησης, νοοτροπίας και κινήτρου. Οι παίκτες δείχνουν να κινούνται σε μια επικίνδυνη... ζώνη άνεσης, αλλά έστω και τώρα, η αλλαγή είναι επιβεβλημένη.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ
Κόσμος 07.04.26

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ

«Φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζακ Ριντ. «Οι διανοητικές ικανότητες του προέδρου καταρρέουν», κατήγγειλε η προοδευτική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Σύνταξη
Εσωκομματικές βολές από Βλάχο για «διαχρονικές παθογένειες» και «ασυμβίβαστο» – Ζητά σύγκληση ΚΟ μετά το Πάσχα
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Εσωκομματικές βολές από Βλάχο για «διαχρονικές παθογένειες» και «ασυμβίβαστο» – Ζητά σύγκληση ΚΟ μετά το Πάσχα

Σφοδρή κριτική για την πρωθυπουργική γραμμή περί «διαχρονικών παθογενειών» άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, διατυπώνοντας την ανοιχτή διαφωνία του και με το περιεχόμενο της πρότασης Μητσοτάκη περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Αιχμές και για το DNA της παράταξης και το θέμα των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Αίτημα για σύγκληση της Κ.Ο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 07.04.26

Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ

τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και ζωτικής σημασίας αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό», ανέφερε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 07.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο
Απήχθη στη Βαγδάτη 07.04.26

Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο

Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον, η οποία είχε απαχθεί από την Καταΐμπ Χεζμπολάχ στο Ιράκ, φέρεται ότι έχει απελευθερωθεί, υπό τον όρο να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ
Champions League 07.04.26

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο – Στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ΕΕ
Εξελίξεις 07.04.26

Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ΕΕ

Η αρμόδια Επιτροπή (CONT) για τον έλεγχο του προϋπολογισμού και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ έρχεται στην Αθήνα για να αποκτήσει από πρώτο χέρι η Κομισιόν πληροφορίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως πληροφορούν το in πηγές στις Βρυξέλλες.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
Απόρρητο