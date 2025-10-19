Τραμπ: Προκλητικό και προσβλητικό βίντεο για τα εκατομμύρια που πήραν μέρος στις διαδηλώσεις «No Kings»
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε βίντεο AI στο οποίο αποτυπώνεται να ρίχνει με αεροπλάνο περιττώματα σε διαδηλωτές, φορώντας στέμμα
Ο Ντόναλντ Τραμπ «απασφάλισε» μετά τον ξεσηκωμό επτά εκατομμυρίων πολιτών στις ΗΠΑ που διαδήλωσαν ενάντια στις πολιτικές του, στον δεύτερο γύρο των κινητοποιήσεων «No Kings».
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε ένα βίντεο στο Truth Social, τη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο είχε δημιουργηθεί με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης και αποτύπωνε τον ίδιο να ρίχνει περιττώματα με πολεμικό αεροπλάνο κατά των διαδηλωτών.
Το βίντεο έσπευσε να αναρτήσει και ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου Rapid Response 47 που σχολιάζει άμεσα τις πολιτικές εξελίξεις.
Δείτε τη σχετική ανάρτηση στο Χ:
🤣🤣🤣 pic.twitter.com/4eb8BYsKyp
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 19, 2025
Πολλοί γνωστοί Ρεπουμπλικανοί επιτέθηκαν στους συμμετέχοντες στις μαζικές διαδηλώσεις στις ΗΠΑ, όπως γράφει ο Independent.
Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον και Ρεπουμπλικανοί του Κογκρέσου χαρακτήρισαν τις διαδηλώσεις ως συγκεντρώσεις «Μίσους για την Αμερική», ενώ ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι υπονόησε ότι οι συμμετέχοντες είναι υποστηρικτές της Χαμάς ή πληρωμένοι διαδηλωτές που ενεργούν για λογαριασμό της Antifa, την οποία η αμερικάνικη κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση.
