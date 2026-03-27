Δένδιας σε εφοπλιστές: Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται δωρεές, το υστέρημα του φορολογούμενου δεν καλύπτει τα πάντα

Το ζήτημα των δωρητών ανέδειξε κατά τα εγκαίνια του νέου αξονικού τομογράφου του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, καλώντας μάλιστα τους εφοπλιστές να δώσουν περισσότερα στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο Δένδιας ευχαρίστησε τον κύριο Αγγελάκο και την εταιρεία ANGELAKOS SA για τη δωρεά, σημειώνοντας πως οι δωρητές των Ενόπλων Δυνάμεων είναι πλέον πολλοί και το συνολικό ποσό στο τέλος του χρόνου θα υπερβεί τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Δένδιας προς εφοπλιστές

Αναφερόμενος ιδιαίτερα στους εφοπλιστές, ο Δένδιας άσκησε αυστηρή κριτική σε όσους επιλέγουν να μην προσφέρουν.

«Ο ελληνικός εφοπλισμός, παραδείγματος χάριν, διάγει λαμπρές ημέρες κερδών. Και χάρη στο νόμο 27 του ’75, η πατρίδα έχει αποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό την προνομία της φορολόγησης των κερδών της εφοπλιστικής δραστηριότητας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δένδιας.

Για να προσθέσει πως «πολλοί εκ των εφοπλιστών βοηθούν τις Ένοπλες Δυνάμεις, αρκετοί όμως δεν το πράττουν. Αναμένουμε εντίμως και από αυτούς. Τα πλοία μας, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι ανοιχτά από την Κύπρο, θα είναι αύριο το πρωί ο Θεός ξέρει πού, θα είναι πάντοτε εκεί, όμως, για να προστατεύουν και τα πλοία με ελληνική σημαία και τα ελληνόκτητα πλοία».

«Χρειαζόμαστε όμως κι εμείς τη δική τους συνεισφορά και τη δική τους βοήθεια, διότι το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου δεν μπορεί να καλύψει τα πάντα» τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Το προσωπικό

Ο Δένδιας αναφέρθηκε και στο προσωπικό τονίζοντας πως βρισκόμαστε «εν μέσω δυόμισι πολέμων και διαφόρων άλλων συγκρούσεων, να μπορούμε να παρέχουμε σε αυτό το προσωπικό και στις οικογένειες των στελεχών μας τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και την ευρύτερη δυνατή στήριξη. Θα σας είμαι ειλικρινής, δεν είμαστε ακόμη εκεί. Χρειάζεται πολύ, πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια».

Αναγνώρισε ότι στο υγειονομικό σύστημα των Ενόπλων Δυνάμεων υπάρχει εξαιρετικό προσωπικό και εξαιρετικές δυνατότητες, «απέχουμε όμως ακόμη πολύ από το να δημιουργήσουμε αυτό το σύστημα το οποίο θα θέλαμε».

Εάν δεν τα αλλάξουμε όλα δεν θα επιβιώσουμε

Αναφερόμενος στην γεωπολιτική κατάσταση ο Δένδιας σημείωσε ότι βρισκόμαστε εν μέσω «ίσως της μεγαλύτερης μεταπολεμικής κρίσης στον πλανήτη και της πλήρους και αδήριτης ανάγκης μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων» και επανέλαβε ότι «εάν δεν αλλάξουμε τα πάντα, δε θα καταστεί εφικτό να επιβιώσουμε. Ακούγεται ίσως έντονο το μήνυμα. Σας διαβεβαιώ ότι είναι απολύτως έτσι».

«Κοιτάχτε τον τρόπο που διεξάγονται οι συγκρούσεις πλέον στον κόσμο και σκεφτείτε πόσο απείχαμε από το να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες δυνατότητες. Και βεβαίως, ελπίζω να μην υπάρχει ούτε μια Ελληνίδα, ούτε ένας Έλληνας, ο οποίος να μην έχει πάντοτε στο μυαλό του ότι η χώρα αντιμετωπίζει ορατή απειλή. Και ελπίζω να μην υπάρχει ούτε μία Ελληνίδα, ούτε ένας Έλληνας που να πιστεύει ότι αν η χώρα δεν έχει η ίδια δύναμη αποτροπής, αυτή η απειλή δεν θα εκφραστεί έργω» έκλεισε ο Δένδιας.