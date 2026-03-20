Σημαντική είδηση:
20.03.2026 | 13:49
Δοκιμαστικές πτήσεις στην Αττική για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου
Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;
Διπλωματία 20 Μαρτίου 2026, 18:26

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;

Η συζήτηση περί εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν οξύνθηκε ιδιαίτερα μετά την είδηση κατάρριψης δύο βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν με στόχο την Σαουδική Αραβία από τους ελληνικούς Patriot.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Lâcher prise: Η τέχνη του να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν

Lâcher prise: Η τέχνη του να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν

Spotlight

«H ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε διυλιστήριά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Με αυτόν τον τρόπο, καταρχήν, η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλον αυτό τον καιρό, αλλά και ότι επίσης, έμμεσα αλλά σαφώς, προστατεύει το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών» με αυτή τη δήλωση ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης την κατάρριψη δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στη Σαουδική Αραβία από τις ελληνικές δυνάμεις που σταθμεύουν στη χώρα.

Την ίδια μέρα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση αν αυτό σημαίνει εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, υποστήριξε πως «δεν είναι θέμα εμπλοκής. Είναι μια αμυντική ενέργεια. Είναι μια ενέργεια αποτροπής».

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

Το γεγονός αυτό καθαυτό, αλλά και οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια προκάλεσαν σειρά αντιδράσεων από την αντιπολίτευση με σκληρούς χαρακτηρισμούς και εναντίον του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

«Η πραγματικότητα είναι μία: μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής (άμεσης ή έμμεσης) της Ελλάδας στον πόλεμο, θέση που εξαρχής υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ», δήλωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, σημειώνοντας ότι «προφανώς, η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο κ. πρωθυπουργός είχε αποκλείσει».

Για χυδαιότητα έκανε λόγο το ΚΚΕ, σημειώνοντας ότι «οι ωμές δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους για να προστατεύσει εγκαταστάσεις πετρελαίου, αποτελεί κυνική ομολογία της ενεργούς συμμετοχής της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και των μεγάλων κινδύνων για τους Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται εκτός συνόρων». Χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον Δένδια υπουργό της «κουλτούρας των φέρετρων».

Την ίδια στιγμή στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως «οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας κ.Δένδια για την κατάρριψη ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία συνιστά ωμή παραδοχή της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή» υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει άμεσα να ανακληθεί η πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιωτικοί στην πατρίδα μας».

«Η κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων από ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία που ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ και ‘περήφανα’ από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ένα πράγμα σημαίνει: Η Ελλάδα έχει ήδη εμπλακεί στον πόλεμο. Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί ‘μη εμπλοκής’ καταρρέουν στην πράξη. Την ίδια ώρα που τα ελληνικά οπλικά συστήματα συμμετέχουν σε ενεργό πεδίο σύγκρουσης, η χώρα δεν είναι ‘παρατηρητής’, είναι μέρος της σύρραξης» ανέφερε χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά.

Αμυντική ενέργεια λέει ο Μητσοτάκης

Η κυβέρνηση επιμένει ότι η χώρα δεν εμπλέκεται στον πόλεμο και εντάσσουν την αποστολή της συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία από το 2021 στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας με το Ριάντ, στο πλαίσιο και της αμυντικής διπλωματίας. Η οποία ενδεχομένως να έχει και οικονομικά οφέλη για τη χώρα.

Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες ο οποίος υποστήριξε ότι «οι Patriot βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΥΣΕΑ από το 2021, στα πλαίσια μιας ευρύτερης προσπάθειας να προστατευτούν κρίσιμες υποδομές, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της τροφοδοσίας καυσίμων. Και η σημερινή αναχαίτιση αποτελούσε μία αυστηρά αμυντική δράση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας την οποία έχουμε κάνει με τη Σαουδική Αραβία».

Έψεξε δε όσους αντιδρούν λέγοντας πως «δεν θα έπρεπε κανείς να βγάζει περισσότερα συμπεράσματα, παρά μόνο να αναγνωρίσει ότι και στην πράξη οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις απέδειξαν, σε μια πολυσύνθετη άσκηση, την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Τονίζω όμως, και πάλι, ότι ήταν μία αμιγώς αμυντική ενέργεια, στα πλαίσια μιας συμφωνίας η οποία έχει γίνει με τη Σαουδική Αραβία, η οποία εξάλλου αποτελεί και στρατηγικό εταίρο της χώρας μας εδώ και αρκετά χρόνια».

Η διπλωματία των Patriot

Οι αναλυτές που υπεραμύνονται της αποστολής των Patriot στη Σαουδική Αραβία σημειώνουν ότι η αντίδραση της στο πλαίσιο της συμφωνίας δεν αποτελεί συμμετοχή στον πόλεμο, βάζοντας ωστόσο και αυτοί τον αστερίσκο ότι το ερώτημα είναι πώς θα εκλάβει το Ιράν την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων από ελληνικές δυνάμεις.

Όσον αφορά την απόφαση για την αποστολή των Patriot στη Σαουδική Αραβία, αναλυτές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μία κατεξοχήν πετρελαιοπαραγωγό χώρα και αυτή η κίνηση πέραν των διπλωματικών σχέσεων, ενδέχεται να συμβάλει και στη διευκόλυνση επιχειρηματικού και εφοπλιστικού κεφαλαίου που αξιοποιώντας τις σχέσεις της χώρας με το Ριάντ μπορεί να αποκτήσει μία αυξημένη δυνατότητα πρόσβασης.

Ωστόσο η αντιπολίτευση αντιδρά και δηλώνει δημόσια την αντίθεση της στη συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων ακόμα και σε αμυντικές επιχειρήσεις κρατών που δέχονται επιθέσεις από το Ιράν, θεωρώντας τη ως συμμετοχή στον πόλεμο.

Η εμπλοκή στον πόλεμο

Στρατιωτικοί αναλυτές υποστηρίζουν μιλώντας στο in ότι η αποστολή της συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να μην συνιστά εμπλοκή της χώρας στις επιχειρήσεις εφόσον δεν συνοδευόταν από 100 και πλέον στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που όπως υπογραμμίζουν είναι αυτοί που χειρίζονται την πυροβολαρχία.

Όπως σημείωναν χαρακτηριστικά στο in το «κόκκινο κουμπί» της συστοιχίας στη Σαουδική Αραβία το χειρίζεται Έλληνας αξιωματικός, κάθε εντολή που παίρνουν μεταβιβάζεται στο Γενική Επιτελείο στην Ελλάδα για έγκριση και αν δεν μεταβιβάζεται σε κάθε περίπτωση ακολουθούν κανόνες εμπλοκής που έχουν λάβει και έχουν εγκριθεί από την Αθήνα. Προσθέτοντας πως όσοι κάνουν τέτοιες ενέργειες δεν τις ανακοινώνουν και μάλιστα τόσο εμφατικά.

Κάτι στο οποίο συνηγορούσαν και διπλωμάτες που σημείωναν πως αυτά μπορεί να γίνονται για την ενίσχυση διπλωματικών σχέσεων, ωστόσο δεν πρέπει να ανακοινώνονται με τόση ένταση, αλλά ακόμα και να καλύπτονται στο μέτρο του δυνατού για την προστασία της χώρας.

Τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους τους χτύπησαν Έλληνες σημειώνει η ίδια πηγή και αυτοί βρίσκονται στο στόχαστρο, γιατί το γνωρίζει όλος ο πλανήτης.

Δεν είναι τυχαίο ότι την προηγούμενη εβδομάδα και πριν το περιστατικό έγινε σχετική ερώτηση για την εμπλοκή της ελληνικής συστοιχίας Patriot στην Σαουδική Αραβία σε επιχειρήσεις αναχαίτισης πυρών από το Ιράν, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Άμυνας και Εξοπλιστικών στη Βουλή και στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Δημήτρη Χούπη.

Μπορεί το Ιράν να χτυπήσει την Ελλάδα;

Στο αν η Ελλάδα είναι αρκετά μακριά ώστε να μην αποτελεί επιλέξιμο στόχο από το Ιράν, οι στρατιωτικοί αναλυτές απαντούν αρνητικά και σημειώνουν πως κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος πως ένας βαλλιστικός πύραυλος που θα εκτοξευθεί από το Ιράν εναντίον της Σούδας για παράδειγμα, την οποία ορισμένοι στρατιωτικοί αναλυτές θεωρούν ως πιθανό στόχο, λόγω των διευκολύνσεων στις ΗΠΑ, θα αναχαιτιστεί από τις δυνάμεις που βρίσκονται ενδιάμεσα. Επισημαίνοντας ακόμα ότι ένας πύραυλος που εκτοξεύεται στο όριο του βεληνεκούς του δεν έχει την ευστοχία που επιθυμείς, όσον αφορά την επιλογή της τοποθεσίας.

Σημειώνουν δε ότι  πέρα από το Ιράν δεν πρέπει κανείς να παραβλέπει τους συμμάχους του, όπως η Χεζμπολάχ που είναι πολύ πιο κοντά και μπορεί επίσης να επιτεθεί όχι με βαλλιστικούς αλλά με άλλου τύπου πυραύλους, καθώς και το γεγονός ότι εκτοξευτές πυραύλων μπορεί να τοποθετηθούν ακόμα και σε κοντέινερ πλοίων.

Όπως τονίζουν όλες οι κινήσεις της Ελλάδας εντάσσονται στον σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, το οποίο δεν αναγνωρίζει εθνικούς χώρους αλλά επιχειρησιακούς που θέλει να προστατεύσει. Και αυτό όπως επισημαίνουν γίνεται με την επιλογή της διάταξης των ελληνικών αντιπυραυλικών δυνάμεων. Και επισημαίνουν με νόημα πως ΝΑΤΟικό έδαφος είναι και η Τουρκία…

Citigroup: Τα δύο σενάρια του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία

Citigroup: Τα δύο σενάρια του πολέμου για την παγκόσμια οικονομία

Lâcher prise: Η τέχνη του να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν

Lâcher prise: Η τέχνη του να αφήνεις τα πράγματα να κυλούν

Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο Boxer απέπλευσε για τη Μέση Ανατολή

Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο Boxer απέπλευσε για τη Μέση Ανατολή

Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Διπλωματία 20.03.26

Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωση του για τους επαναπατρισμούς από τις εμπόλεμες ζώνες έδωσε τα εύσημα στις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ και τις ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις συγκεκριμένες χώρες.

Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Διπλωματία 20.03.26

Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει

Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωματία 20.03.26

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου

Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία
Διπλωματία 19.03.26

Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία

Το ενδεχόμενο υποβάθμισης του ουκρανικού και αναβάθμισης της Ρωσίας ανησυχεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους καθώς και η προοπτική η Μόσχα να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στη Μέση Ανατολή, με τις ευλογίες Τραμπ.

Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα
Διπλωματία 19.03.26

Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα

Στη συζήτηση που είχε με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ στο 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο Δένδιας υπεραμύνθηκε του ρόλου των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία και υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς εκσυγχρονισμού της Άμυνας.

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν
Διπλωματία 19.03.26

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε το αξιόμαχο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των διυλιστηρίων για το επίπεδο ζωής Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε
Διπλωματία 19.03.26

Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε

Το θέμα του πολέμου με το Ιράν κυριάρχησε στις δηλώσεις Γεραπετρίτη - Βάντεφουλ, ωστόσο στο τραπέζι των δύο υπουργών μπήκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις σχέσεις Αθήνας - Βερολίνου.

«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας  
Πολιτική 17.03.26

«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας  

«Η Ελλάδα η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον ώστε οι οδοί επικοινωνίας στη θάλασσα να παραμένουν ανοιχτές και για λόγους και παράδοσης και αντίληψης και συμφερόντων όμοια αντίληψη έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο» σημείωσε ο κ. Δένδιας. 

Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας
Διπλωματία 16.03.26

Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας

Η Τουρκία διαθέτει «ένα διπλωματικό πλεονέκτημα που λίγες χώρες έχουν: να μιλά ταυτόχρονα με όλους χωρίς να ταυτίζεται πλήρως με κανέναν» σημειώνει στο in ο Αθανάσιος Πλατιάς.

Γεραπετρίτης: Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο – Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο
Μέση Ανατολή 16.03.26

«Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο - Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο», λέει ο Γεραπετρίτης

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην οποία όπως είπε συμμετέχουν μόνο δύο κράτη μέλη της Ένωσης

Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά
Διπλωματία 15.03.26

Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά

Ο Πέτρος Λιάκουρας απαντά στο in για την επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην Κύπρο στη σκιά του πολέμου με το Ιράν και το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει εξαγωγή της κρίσης στα ελληνοτουρκικά.

Το Global Media Center, τα fake news και το ενδεχόμενο «λογοκρισίας»
Πολιτική 13.03.26

Το Global Media Center, τα fake news και το ενδεχόμενο «λογοκρισίας»

Ειδική αναφορά στο Global Media Center, ως ένα εργαλείο που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των υβριδικών απειλών που στρέφονται κατά της χώρας αναφέρθηκε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ

Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους
Πολιτική 12.03.26

Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους

Το Υπουργείο Εξωτερικών επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να οργανωθεί ειδική πτήση που θα αλλάζει τους ισχύοντες κανόνες περί επαναπατρισμού, ώστε να επιτραπούν και τα κατοικίδια στα αεροσκάφη.

Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη
Διπλωματία 12.03.26

Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είπε ότι η χώρα μας εκφράζει την ανησυχία της για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και σημείωσε ότι η πλήρης εποπτεία των προγραμμάτων του είναι προϋπόθεση για σταθερότητα στην περιοχή.

Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας
El Mundo 20.03.26

Αμερικανική απόβαση στα Στενά του Ορμούζ; Μπορεί να αποδειχθεί αποστολή αυτοκτονίας

Αν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν απόβαση στα εδάφη στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να αποδειχθεί το χειρότερο λάθος του πολέμου. Οι αναλογίες με αυτές της μάχης της Καλλίπολης στο Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο δείχνουν λουτρό αίματος.

Κι όμως, η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία
Plot twist 20.03.26

Η Ούμα Θέρμαν δεν τρελένεται για βία, παρόλο που πρωταγωνίστησε στο «Kill Bill»

Παρά τη σύνδεσή του ονόματος της με τις ταινίες «Kill Bill: Volume 1» και «Kill Bill: Volume 2», η Ούμα Θέρμαν υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι η βία στην οθόνη δεν είναι το ατού της.

Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Νέα προειδοποίηση Αραγτσί: Αν οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν χτυπηθούν ξανά, δεν θα δείξουμε αυτοσυγκράτηση

Τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τα πολεμικά τους επιτεύγματα στο Ιράν με αυτόν που παρουσίαζαν τον πόλεμο του Βιετνάμ, συνέκρινε ο Αμπάς Αραγτσί, σχολιάζοντας ειρωνικά: «Διαφορετική δεκαετία, το ίδιο 'κερδίζουμε'»

Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ
Κόσμος 20.03.26

Θραύσματα πυραύλου έπεσαν κοντά στα τείχη της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ

«Η ιρανική επίθεση σε ιερούς τόπους, ιερούς για τρεις θρησκείες, αποκαλύπτει την παραφροσύνη του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι θρησκευτικό», έγραψε στο X ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Νέα Αριστερά: Για την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση – Σύμπνοια με Σακελλαρίδη – Στο επίκεντρο η κοινοβουλευτική ομάδα
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Για την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση – Σύμπνοια με Σακελλαρίδη – Στο επίκεντρο η κοινοβουλευτική ομάδα

Το ραντεβού του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση και του γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα, παραφωνίες για το μέλλον του κόμματος στη Βουλή. Τελικές αποφάσεις συντεταγμένα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου

Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων
Ισπανία 20.03.26

Σάντσεθ: Ανακοίνωσε 80 μέτρα 5 δισ. για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του πολέμου – Μείωση ΦΠΑ και πάγωμα ενοικίων

«Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες απαντήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πέδρο Σάντσεθ, μετά από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

UVEX 1/26: Η πρώτη άσκηση πειραματισμού και προώθησης της καινοτομίας του Πολεμικού Ναυτικού
Ελλάδα 20.03.26

UVEX 1/26: Η πρώτη άσκηση πειραματισμού και προώθησης της καινοτομίας του Πολεμικού Ναυτικού

Η UVEX 1/26 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων και προαγωγής της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής
Κόσμος 20.03.26

ΥΠΑΜ Ηνωμένου Βασιλείου: Κρίσιμος ο ρόλος των βάσεων στην Κύπρο για την ασφάλεια της περιοχής

Σε ρεπορτάζ του BBC σημειώνεται ότι ενδεχόμενη διαπραγμάτευση για τις βάσεις θα ήταν περίπλοκη, δεδομένου ότι στην ιδρυτική διακήρυξη για την ανεξαρτησία της Κύπρου συμμετείχαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Τουρκία και οι δύο κοινότητες του νησιού

ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σταδιακά ο Γιακουμάκης
Ποδόσφαιρο 20.03.26

ΠΑΟΚ: Επιστρέφει σταδιακά ο Γιακουμάκης

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Βόλο (22/3, 19:00), με τους Ζίβκοβιτς-Κένι να υποβάλλονται σε θεραπεία, ενώ ο Γιακουμάκης ακολούθησε μέρος του προγράμματος

Ραντεβού υπήρχαν, αλλά ο Αδωνις δεν τα βρήκε και εκτέθηκε δείχνοντας διαθεσιμότητες Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά
Το άσπρο - μαύρο 20.03.26

Ραντεβού υπήρχαν, αλλά ο Αδωνις δεν τα βρήκε και εκτέθηκε δείχνοντας διαθεσιμότητες Ιουνίου σε νοσοκομείο ως… σημερινά

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, έδειχνε στο κινητό του, on air, διαθέσιμα ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία για τις αρχές Ιουνίου, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για τη σημερινή μέρα, για να απαντήσει σε καταγγελίες ασθενών. Βιάστηκε και εκτέθηκε.

Συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης – Βρέθηκαν πλαστοί πίνακες μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 20.03.26

Συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης – Βρέθηκαν πλαστοί πίνακες μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομική έρευνα έγινε με αφορμή ένα βίντεο που ανέβασε ο Γιώργος Τσαγκαράκης πουλώντας ένα Ευαγγέλιο του 1745 - Έγινε έφοδος σε αποθήκη στο Ελληνικό όπου εντοπίστηκαν χρήματα και πάνω από 500 πίνακες

Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Τα Νέα της Αγοράς 20.03.26

Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά

Στο νέο επεισόδιο, η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου συναντά τους αθλητές του Περιστερίου Betsson, Βλάντο Γιάνκοβιτς και Σι Τζει Χάρις, σε μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

