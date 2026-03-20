Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;

«H ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε διυλιστήριά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Με αυτόν τον τρόπο, καταρχήν, η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλον αυτό τον καιρό, αλλά και ότι επίσης, έμμεσα αλλά σαφώς, προστατεύει το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών» με αυτή τη δήλωση ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης την κατάρριψη δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στη Σαουδική Αραβία από τις ελληνικές δυνάμεις που σταθμεύουν στη χώρα.

Την ίδια μέρα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση αν αυτό σημαίνει εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, υποστήριξε πως «δεν είναι θέμα εμπλοκής. Είναι μια αμυντική ενέργεια. Είναι μια ενέργεια αποτροπής».

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

Το γεγονός αυτό καθαυτό, αλλά και οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια προκάλεσαν σειρά αντιδράσεων από την αντιπολίτευση με σκληρούς χαρακτηρισμούς και εναντίον του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

«Η πραγματικότητα είναι μία: μαζί με τους 2 ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής (άμεσης ή έμμεσης) της Ελλάδας στον πόλεμο, θέση που εξαρχής υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ», δήλωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, σημειώνοντας ότι «προφανώς, η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό και πολύ περισσότερο η δήλωση του κ. Δένδια συνιστά εμπλοκή της Ελλάδας στην πολεμική σύρραξη, κάτι που ο κ. πρωθυπουργός είχε αποκλείσει».

Για χυδαιότητα έκανε λόγο το ΚΚΕ, σημειώνοντας ότι «οι ωμές δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους για να προστατεύσει εγκαταστάσεις πετρελαίου, αποτελεί κυνική ομολογία της ενεργούς συμμετοχής της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και των μεγάλων κινδύνων για τους Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται εκτός συνόρων». Χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον Δένδια υπουργό της «κουλτούρας των φέρετρων».

Την ίδια στιγμή στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως «οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας κ.Δένδια για την κατάρριψη ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία συνιστά ωμή παραδοχή της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή» υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει άμεσα να ανακληθεί η πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιωτικοί στην πατρίδα μας».

«Η κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων από ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία που ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ και ‘περήφανα’ από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ένα πράγμα σημαίνει: Η Ελλάδα έχει ήδη εμπλακεί στον πόλεμο. Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί ‘μη εμπλοκής’ καταρρέουν στην πράξη. Την ίδια ώρα που τα ελληνικά οπλικά συστήματα συμμετέχουν σε ενεργό πεδίο σύγκρουσης, η χώρα δεν είναι ‘παρατηρητής’, είναι μέρος της σύρραξης» ανέφερε χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά.

Αμυντική ενέργεια λέει ο Μητσοτάκης

Η κυβέρνηση επιμένει ότι η χώρα δεν εμπλέκεται στον πόλεμο και εντάσσουν την αποστολή της συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία από το 2021 στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας με το Ριάντ, στο πλαίσιο και της αμυντικής διπλωματίας. Η οποία ενδεχομένως να έχει και οικονομικά οφέλη για τη χώρα.

Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες ο οποίος υποστήριξε ότι «οι Patriot βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΥΣΕΑ από το 2021, στα πλαίσια μιας ευρύτερης προσπάθειας να προστατευτούν κρίσιμες υποδομές, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της τροφοδοσίας καυσίμων. Και η σημερινή αναχαίτιση αποτελούσε μία αυστηρά αμυντική δράση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας την οποία έχουμε κάνει με τη Σαουδική Αραβία».

Έψεξε δε όσους αντιδρούν λέγοντας πως «δεν θα έπρεπε κανείς να βγάζει περισσότερα συμπεράσματα, παρά μόνο να αναγνωρίσει ότι και στην πράξη οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις απέδειξαν, σε μια πολυσύνθετη άσκηση, την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Τονίζω όμως, και πάλι, ότι ήταν μία αμιγώς αμυντική ενέργεια, στα πλαίσια μιας συμφωνίας η οποία έχει γίνει με τη Σαουδική Αραβία, η οποία εξάλλου αποτελεί και στρατηγικό εταίρο της χώρας μας εδώ και αρκετά χρόνια».

Η διπλωματία των Patriot

Οι αναλυτές που υπεραμύνονται της αποστολής των Patriot στη Σαουδική Αραβία σημειώνουν ότι η αντίδραση της στο πλαίσιο της συμφωνίας δεν αποτελεί συμμετοχή στον πόλεμο, βάζοντας ωστόσο και αυτοί τον αστερίσκο ότι το ερώτημα είναι πώς θα εκλάβει το Ιράν την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων από ελληνικές δυνάμεις.

Όσον αφορά την απόφαση για την αποστολή των Patriot στη Σαουδική Αραβία, αναλυτές επισημαίνουν ότι πρόκειται για μία κατεξοχήν πετρελαιοπαραγωγό χώρα και αυτή η κίνηση πέραν των διπλωματικών σχέσεων, ενδέχεται να συμβάλει και στη διευκόλυνση επιχειρηματικού και εφοπλιστικού κεφαλαίου που αξιοποιώντας τις σχέσεις της χώρας με το Ριάντ μπορεί να αποκτήσει μία αυξημένη δυνατότητα πρόσβασης.

Ωστόσο η αντιπολίτευση αντιδρά και δηλώνει δημόσια την αντίθεση της στη συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων ακόμα και σε αμυντικές επιχειρήσεις κρατών που δέχονται επιθέσεις από το Ιράν, θεωρώντας τη ως συμμετοχή στον πόλεμο.

Η εμπλοκή στον πόλεμο

Στρατιωτικοί αναλυτές υποστηρίζουν μιλώντας στο in ότι η αποστολή της συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να μην συνιστά εμπλοκή της χώρας στις επιχειρήσεις εφόσον δεν συνοδευόταν από 100 και πλέον στελέχη των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που όπως υπογραμμίζουν είναι αυτοί που χειρίζονται την πυροβολαρχία.

Όπως σημείωναν χαρακτηριστικά στο in το «κόκκινο κουμπί» της συστοιχίας στη Σαουδική Αραβία το χειρίζεται Έλληνας αξιωματικός, κάθε εντολή που παίρνουν μεταβιβάζεται στο Γενική Επιτελείο στην Ελλάδα για έγκριση και αν δεν μεταβιβάζεται σε κάθε περίπτωση ακολουθούν κανόνες εμπλοκής που έχουν λάβει και έχουν εγκριθεί από την Αθήνα. Προσθέτοντας πως όσοι κάνουν τέτοιες ενέργειες δεν τις ανακοινώνουν και μάλιστα τόσο εμφατικά.

Κάτι στο οποίο συνηγορούσαν και διπλωμάτες που σημείωναν πως αυτά μπορεί να γίνονται για την ενίσχυση διπλωματικών σχέσεων, ωστόσο δεν πρέπει να ανακοινώνονται με τόση ένταση, αλλά ακόμα και να καλύπτονται στο μέτρο του δυνατού για την προστασία της χώρας.

Τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους τους χτύπησαν Έλληνες σημειώνει η ίδια πηγή και αυτοί βρίσκονται στο στόχαστρο, γιατί το γνωρίζει όλος ο πλανήτης.

Δεν είναι τυχαίο ότι την προηγούμενη εβδομάδα και πριν το περιστατικό έγινε σχετική ερώτηση για την εμπλοκή της ελληνικής συστοιχίας Patriot στην Σαουδική Αραβία σε επιχειρήσεις αναχαίτισης πυρών από το Ιράν, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Άμυνας και Εξοπλιστικών στη Βουλή και στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Δημήτρη Χούπη.

Μπορεί το Ιράν να χτυπήσει την Ελλάδα;

Στο αν η Ελλάδα είναι αρκετά μακριά ώστε να μην αποτελεί επιλέξιμο στόχο από το Ιράν, οι στρατιωτικοί αναλυτές απαντούν αρνητικά και σημειώνουν πως κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος πως ένας βαλλιστικός πύραυλος που θα εκτοξευθεί από το Ιράν εναντίον της Σούδας για παράδειγμα, την οποία ορισμένοι στρατιωτικοί αναλυτές θεωρούν ως πιθανό στόχο, λόγω των διευκολύνσεων στις ΗΠΑ, θα αναχαιτιστεί από τις δυνάμεις που βρίσκονται ενδιάμεσα. Επισημαίνοντας ακόμα ότι ένας πύραυλος που εκτοξεύεται στο όριο του βεληνεκούς του δεν έχει την ευστοχία που επιθυμείς, όσον αφορά την επιλογή της τοποθεσίας.

Σημειώνουν δε ότι πέρα από το Ιράν δεν πρέπει κανείς να παραβλέπει τους συμμάχους του, όπως η Χεζμπολάχ που είναι πολύ πιο κοντά και μπορεί επίσης να επιτεθεί όχι με βαλλιστικούς αλλά με άλλου τύπου πυραύλους, καθώς και το γεγονός ότι εκτοξευτές πυραύλων μπορεί να τοποθετηθούν ακόμα και σε κοντέινερ πλοίων.

Όπως τονίζουν όλες οι κινήσεις της Ελλάδας εντάσσονται στον σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, το οποίο δεν αναγνωρίζει εθνικούς χώρους αλλά επιχειρησιακούς που θέλει να προστατεύσει. Και αυτό όπως επισημαίνουν γίνεται με την επιλογή της διάταξης των ελληνικών αντιπυραυλικών δυνάμεων. Και επισημαίνουν με νόημα πως ΝΑΤΟικό έδαφος είναι και η Τουρκία…