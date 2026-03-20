Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Διπλωματία 20 Μαρτίου 2026, 13:49

Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωση του για τους επαναπατρισμούς από τις εμπόλεμες ζώνες έδωσε τα εύσημα στις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ και τις ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις συγκεκριμένες χώρες.

Ως μία επιχείρηση με εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία περιέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης την επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων από την εμπόλεμη ζώνη στην Μέση Ανατολή, μετά την έκρηξη του πολέμου Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν.

«Η Ελληνική Πολιτεία έπραξε το καθήκον της. Με επιμέλεια του Υπουργείου Εξωτερικών επέστρεψαν με ασφάλεια περισσότεροι από 2.000 Έλληνες πολίτες από την εμπόλεμη ζώνη. Από μια ζώνη, η οποία περιελάμβανε περισσότερες από 7 χώρες σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, ίσως τη δυσκολότερη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γεραπετρίτης.

Σημείωσε ότι η επιχείρηση αυτή συντελέστηκε «με κάθε δυνατό μέσο. Με χερσαία μέσα από το Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ, την Βηθλεέμ προς την Αίγυπτο. Με χερσαία μέσα, επίσης, από το Κουβέιτ, από το Μπαχρέιν, από το Κατάρ προς τη Σαουδική Αραβία. Αλλά και με μισθωμένα εναέρια μέσα. Με αεροσκάφη, τα οποία έφυγαν από πολλούς προορισμούς. Από το Ομάν, από τα Εμιράτα, από το Κατάρ, από τη Σαουδική Αραβία».

Ιδιαίτερα δύσκολη η επιχείρηση που περιλάμβανε τα κατοικίδια

Όπως είπε ο Γεραπετρίτης «ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η τελευταία μας επιχείρηση, η οποία περιελάμβανε ειδικούς όρους για τον επαναπατρισμό, έτσι ώστε να μπορούν στην πτήση να περιληφθούν και κατοικίδια ζώα συντροφιάς. Έτσι, με τους 100 και πλέον επιβάτες είχαμε 45 ζώα συντροφιάς, τα οποία επαναπατρίστηκαν και αυτά».

Και πρόσθεσε πως «είναι σημαντικό η Ελλάδα να είναι πρωτοπόρος στο σημείο αυτό. Η μοναδική πτήση, η οποία περιέλαβε τέτοιους ειδικούς όρους. Eίναι σημαντικό γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνοι ιδιοκτήτες του πλανήτη αυτού».

Εύσημα από το Γεραπετρίτη στις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ και τις διπλωματικές αποστολές

Στο πλαίσιο της δήλωσης του ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε «όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, και κατεξοχήν την Κρυπτογραφική Υπηρεσία και τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, τις τελευταίες 20 μέρες έχουν ήδη αποστείλει περισσότερα από 10.000 μηνύματα και έχουν κάνει ανάλογες κλήσεις. Επίσης, το δικό μου γραφείο στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπως επίσης και την Πολεμική Αεροπορία για τη συνδρομή της με 2 C-130».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γεραπετρίτης τέλος και στις ελληνικές διπλωματικές αποστολές στην εμπόλεμη ζώνη «τις Πρεσβείες και τα Προξενεία μας, τα οποία με τρόπο ακάματο λειτούργησαν έτσι ώστε να επιτελέσουν αυτό το εξαιρετικά δύσκολο έργο, σε μια πραγματικά πολεμική συνθήκη. Όπως επίσης και 7 άτομα από το Προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία έφυγαν από την Αθήνα για να κατευθυνθούν προς το Άμπου Ντάμπι μέσα στον πόλεμο για να ενισχύσουν την προσπάθεια της Πρεσβείας μας στο Άμπου Ντάμπι. Θα ήθελα οι Έλληνες πολίτες οπουδήποτε στη γη και με οποιεσδήποτε συνθήκες να αισθάνονται ασφάλεια ότι η πατρίδα θα στέκεται πάντοτε δίπλα τους».

Καύσιμα: Ποιοι Ευρωπαίοι μειώνουν τους φόρους – Ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση

Καύσιμα: Ποιοι Ευρωπαίοι μειώνουν τους φόρους – Ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση

Κόσμος
Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Νεκρός ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Διπλωματία 20.03.26

Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει

Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Διπλωματία 20.03.26

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου

Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία
Διπλωματία 19.03.26

Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία

Το ενδεχόμενο υποβάθμισης του ουκρανικού και αναβάθμισης της Ρωσίας ανησυχεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους καθώς και η προοπτική η Μόσχα να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στη Μέση Ανατολή, με τις ευλογίες Τραμπ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα
Διπλωματία 19.03.26

Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα

Στη συζήτηση που είχε με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ στο 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο Δένδιας υπεραμύνθηκε του ρόλου των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία και υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς εκσυγχρονισμού της Άμυνας.

Σύνταξη
Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν
Διπλωματία 19.03.26

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε το αξιόμαχο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των διυλιστηρίων για το επίπεδο ζωής Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Σύνταξη
Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε
Διπλωματία 19.03.26

Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε

Το θέμα του πολέμου με το Ιράν κυριάρχησε στις δηλώσεις Γεραπετρίτη - Βάντεφουλ, ωστόσο στο τραπέζι των δύο υπουργών μπήκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις σχέσεις Αθήνας - Βερολίνου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας  
Πολιτική 17.03.26

«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα στενά του Ορμούζ» λέει ο Δένδιας  

«Η Ελλάδα η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον ώστε οι οδοί επικοινωνίας στη θάλασσα να παραμένουν ανοιχτές και για λόγους και παράδοσης και αντίληψης και συμφερόντων όμοια αντίληψη έχει και το Ηνωμένο Βασίλειο» σημείωσε ο κ. Δένδιας. 

Σύνταξη
Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας
Διπλωματία 16.03.26

Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» των ΗΠΑ, η αντιπαλότητα Τουρκίας – Ισραήλ και οι γεωπολιτικοί στόχοι της Άγκυρας

Η Τουρκία διαθέτει «ένα διπλωματικό πλεονέκτημα που λίγες χώρες έχουν: να μιλά ταυτόχρονα με όλους χωρίς να ταυτίζεται πλήρως με κανέναν» σημειώνει στο in ο Αθανάσιος Πλατιάς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο – Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο
Μέση Ανατολή 16.03.26

«Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο - Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο», λέει ο Γεραπετρίτης

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην οποία όπως είπε συμμετέχουν μόνο δύο κράτη μέλη της Ένωσης

Σύνταξη
Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά
Διπλωματία 15.03.26

Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά

Ο Πέτρος Λιάκουρας απαντά στο in για την επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στην Κύπρο στη σκιά του πολέμου με το Ιράν και το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει εξαγωγή της κρίσης στα ελληνοτουρκικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το Global Media Center, τα fake news και το ενδεχόμενο «λογοκρισίας»
Πολιτική 13.03.26

Το Global Media Center, τα fake news και το ενδεχόμενο «λογοκρισίας»

Ειδική αναφορά στο Global Media Center, ως ένα εργαλείο που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των υβριδικών απειλών που στρέφονται κατά της χώρας αναφέρθηκε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους
Πολιτική 12.03.26

Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους

Το Υπουργείο Εξωτερικών επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να οργανωθεί ειδική πτήση που θα αλλάζει τους ισχύοντες κανόνες περί επαναπατρισμού, ώστε να επιτραπούν και τα κατοικίδια στα αεροσκάφη.

Σύνταξη
Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη
Διπλωματία 12.03.26

Ιράν: Μετεγκαταστάθηκε στο Μπακού η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ είπε ότι η χώρα μας εκφράζει την ανησυχία της για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και σημείωσε ότι η πλήρης εποπτεία των προγραμμάτων του είναι προϋπόθεση για σταθερότητα στην περιοχή.

Σύνταξη
Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία
Πολιτική 11.03.26

Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία

Στη Σόφια μεταβαίνει την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας, μετά την απόφαση μεταφοράς μίας συστοιχίας Patriot και ενός ζεύγους F-16 για την προστασία και της Βουλγαρίας στη βόρεια Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά
Στην οθόνη 20.03.26

Δήμος Αθηναίων: Όλος ο πολεοδομικός χάρτης της πόλης διαθέσιμος ψηφιακά

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας με αφορμή τον ψηφιακό πολεοδομικό χάρτη της πόλης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είναι στρατηγική μας προτεραιότητα να κάνουμε την πόλη πιο λειτουργική και φιλική προς τον πολίτη»

Σύνταξη
Στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων ο Κουτσούμπας – «Καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης»
Πολιτική Γραμματεία 20.03.26

Στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων ο Κουτσούμπας – «Καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης»

Μέτρα για τους συνταξιούχους, την υγεία, την περίθαλψη, την πρόνοια, ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι το ΚΚΕ στηρίζει όλα τα αιτήματά τους

Σύνταξη
Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό»
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις υπηρεσίες πληροφοριών να στοχοθετήσουν «εχθρούς στην πατρίδα και στο εξωτερικό»

H δήλωση αυτή έγινε μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χατίμπ, υπουργού αρμόδιου για τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα από πλήγμα

Σύνταξη
Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Ελλάδα 20.03.26

Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης

Το Δικαστήριο αποφάσισε η ποινή που επέβαλε στον Παναγιώτη Ψωμιάδη να εκτιθεί κατ' οίκον, αλλά η εκτέλεσή της ανεστάλη μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ένοχη σιωπή
Ο βασιλιάς είναι γυμνός 20.03.26

Υποκλοπές: Ένοχη σιωπή

Η κυβέρνηση και τα φιλικά της ΜΜΕ σιωπούν για τις υποκλοπές την ώρα που η κοινωνία απαιτεί διερεύνηση των ευθυνών πολιτικών προσώπων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Βρετανία: «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» – Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
Κόσμος 20.03.26

«Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» - Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ

Ο πατέρας της είπε ότι η 18χρονη κόρη του ήταν «σε καλή φυσική κατάσταση, υγιής και δυνατή» και είχε ολοκληρώσει την πρακτική αξιολόγηση για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δύο ημέρες πριν πεθάνει

Σύνταξη
Τέμπη: Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού» – «Φασιστική νοοτροπία»
Λάρισα 20.03.26

Τέμπη: Σκληρή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών για «το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού» – «Φασιστική νοοτροπία»

«Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα», λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

