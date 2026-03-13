Το χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ισραήλ στο Ιράν και η αντίδραση της Τεχεράνης που αυτή τη φορά δεν περιορίστηκε στη στοχοποίηση του Ισραήλ, αλλά επιχειρεί να βάλει στο κάδρο του πολέμου τις χώρες του Κόλπου και όχι μόνο, επιδιώκοντας να φέρει το χάος στην ευρύτερη περιοχή δημιούργησε και μία ακόμα ανάγκη. Αυτή των μαζικών επαναπατρισμών.

Χιλιάδες Έλληνες πολίτες που βρίσκονταν στις εμπόλεμες ζώνες είτε για διακοπές είτε για δουλειά, βρέθηκαν να αναζητούν τρόπο επιστροφής στη βάση.

Με τα αιτήματα να παίρνουν διαστάσεις χιονοστιβάδας για το Υπουργείο Εξωτερικών, που επιχείρησε να τα διαχειριστεί.

Τα μέτρα για τους επαναπατρισμούς

Ενεργοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία δεδομένων των συνθηκών υποχρεώθηκε να λειτουργεί επτά μέρες τη βδομάδα 24 ώρες το 24ωρο.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, στις ιστοσελίδες των Ελληνικών Αρχών στο εξωτερικό, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αναρτήθηκαν όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στα στοιχεία επικοινωνίας τόσο των Αρχών της Ελλάδας όσο και των γραμμών έκτακτης ανάγκης. 12 τηλεφωνικές γραμμές ενεργοποιήθηκαν επιπλέον, για την εξυπηρέτηση των Ελλήνων που έχουν ανάγκη και βρίσκονται στην περιοχή.

Βασικό ρόλο παίζουν – όπως είναι κατανοητό – οι πρεσβείες της Ελλάδας στις εμπόλεμες ζώνες.

Οι επαναπατρισμοί πραγματοποιούνται είτε με μισθωμένες πτήσεις είτε με στρατιωτικά αεροσκάφη.

Βάσει των στοιχείων που ήταν διαθέσιμα την Πέμπτη είχαν ήδη επαναπατριστεί περί τους 2.000 πολίτες και μέλη οικογενειών τους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ισραήλ, τα Ιεροσόλυμα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Ομάν.

Ενώ οι διπλωμάτες συνοδεύουν οι ίδιοι τους πολίτες από τις εμπόλεμες ζώνες σε ασφαλής περιοχές προκειμένου να μπορέσουν να φύγουν, όπου δεν είναι δυνατόν να γίνει πτήση.

Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σύνθετη και όπως λένε τα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η μεγαλύτερη που έχει ποτέ συντελεστεί από πολλαπλές εμπόλεμες ζώνες.

Με χιλιάδες ζωές να βρίσκονται σε κίνδυνο, τόσο Ελλήνων πολιτών, όσο και διπλωματικών υπαλλήλων.

Το μέγεθος τα παράπονα και οι δυσκολίες

Από την προσπάθεια σαφώς δεν λείπουν παράπονα, αστοχίες, καθυστερήσεις στην ανταπόκριση λόγω του πλήθους των αιτημάτων και σαφώς η ανησυχία όσων θέλουν να επιστρέψουν και αντιμετωπίζουν μία πρωτόγνωρη κατάσταση.

Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει όλα αυτά είναι ο εναέριος χώρος, ο οποίος παραμένει κλειστός στην πλειοψηφία των χωρών, όπως για παράδειγμα στο Ισραήλ, το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Στην Ιορδανία, τον Λίβανο, το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία είναι ανοιχτός. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι μερικώς ανοιχτός. Στο Κατάρ, κλειστός, πραγματοποιούνται κάποιες πτήσεις πάρα πολύ περιορισμένες. Στοιχεία που μεταβάλλονται διαρκώς, δεδομένων των συνθηκών.

Με αποτέλεσμα οι πτήσεις να επηρεάζονται, να σημειώνονται καθυστερήσεις πολλών ωρών, που εντείνουν τον εκνευρισμό, αλλά και ακυρώσεις, που κάνουν τους ανθρώπους που είναι σε αναμονή να διαμαρτύρονται.

Σε αυτή την κατάσταση προφανώς η συνέπεια των όσων καλούνται στα αεροδρόμια για να επιβιβαστούν σε πτήσεις επαναπατρισμού, είναι επίσης ένα ζητούμενο. Καθώς και η ενημέρωση των Αρχών εάν έχουν βρει άλλο τρόπο να αποχωρήσουν ή τελικά έχουν αλλάξει γνώμη.

Προκειμένου να μην χάνονται πολύτιμες θέσεις.

Τα κατοικίδια

«Θύματα» του πολέμου και τα κατοικίδια των ανθρώπων που βρέθηκαν στις εμπόλεμες ζώνες. Ένα ζήτημα που προκάλεσε κριτική και εντάσεις.

Με την πραγματικότητα και τις προτεραιότητες ωστόσο να είναι αμείλικτες.

Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντώντας στην κριτική, διευκρίνησε διά της εκπροσώπου του, Λάνας Ζωχιού «σχετικά με τη μεταφορά κατοικιδίων, τηρείται αυστηρά η πολιτική κάθε αεροπορικής εταιρείας αναφορικά με τους όρους ναύλωσης ειδικής πτήσης επαναπατρισμού. Η δυνατότητα αυτή αναφέρεται ρητά στους όρους βάσει των οποίων διεξάγονται οι ειδικές αυτές πτήσεις.

Ωστόσο όπως είπε εξετάζεται η δυνατότητα σε επόμενη πτήση επαναπατρισμού να διασφαλιστούν ειδικοί όροι σε ό,τι αφορά τα κατοικίδια, σύμφωνα πάντα και με τους περιορισμούς ασφαλείας που θέτει η νομοθεσία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η κατάσταση αναμονής και δυσκολιών που εμφανίζουν οι επαναπατρισμοί αναμένεται να εκτονωθεί όταν αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία.

