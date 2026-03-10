Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Ένα λάθος ή μία τεχνική αστοχία που είχε σαν αποτέλεσμα να σταλεί ένα ομαδικό e-mail σε 383 Έλληνες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έχουν δηλώσει επιθυμία επαναπατρισμού, λόγω του πολέμου με το Ιράν και τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα που βρίσκονται, είχε σαν αποτέλεσμα όλοι οι παραλήπτες να δουν στο μήνυμα που τους έλαβαν από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των άλλων παραληπτών στο οποίο απευθυνόταν.

Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το μήνυμα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αγαπητή κυρία / Αγαπητέ κύριε,

Σας ενημερώνουμε ότι έγινε προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μαζί σας στον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλωθεί στις οικείες πλατφόρμες αιτήσεων επαναπατρισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.

Παρακαλούμε όπως απαντήσετε στο παρόν μήνυμα (ηλεκτρονική διεύθυνση: kt@mfa.gr ) εάν εξακολουθείτε να επιθυμείτε τον επαναπατρισμό σας στην Ελλάδα, το αργότερο έως σήμερα 10/03/2026 και τοπική ώρα Ελλάδος 01:30.

Παρακαλούμε σημειώστε επιπρόσθετα εάν είστε μόνιμος κάτοικος ή επισκέπτης, καθώς και εάν ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες ή/και εάν είστε γονείς ή κηδεμόνες ανήλικων τέκνων.

Με εκτίμηση,

Κρυπτογραφική Υπηρεσία

Υπουργείο Εξωτερικών».

Το λάθος

Το λάθος είχε σαν αποτέλεσμα νομικοί να αναφέρονται στη δυνατότητα διεκδίκησης ακόμα και αποζημίωσης από τους παραλήπτες για την κοινοποίηση των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων χωρίς τη συγκατάθεση τους.

Σε ανακοίνωση του σχετικά με το θέμα το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει πως «η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και όλες οι διπλωματικές αρχές του εξωτερικού βρίσκονται από την πρώτη στιγμή της κρίσης σε διαρκή ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η επιχείρηση είναι πρωτόγνωρη και εξαιρετικά δύσκολη, η μεγαλύτερη που έχει ποτέ συντελεστεί από πολλαπλές εμπόλεμες ζώνες».

24 ώρες το 24ωρο επτά μέρες την εβδομάδα

Όπως επισημαίνεται «από την εκδήλωση του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, οι Υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών εργάζονται νυχθημερόν. Ιδίως η Κρυπτογραφική Υπηρεσία λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για να εξασφαλιστεί ο επαναπατρισμός και του τελευταίου Έλληνα που επιθυμεί να αποχωρήσει από την περιοχή της κρίσης. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, οι εργαζόμενοι στην Κρυπτογραφική Υπηρεσία πραγματοποίησαν περισσότερες από 3000 τηλεφωνικές κλήσεις και δέχτηκε άνω των 1500 ηλεκτρονικών μηνυμάτων».

Και σημειώνεται πως «μετά από καθημερινή εξαντλητική αξιολόγηση συνθηκών ασφαλείας και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός στη μεγάλη πλειονότητα των χωρών της περιοχής, προγραμματίζονται διαρκώς ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού. Η οργάνωση της κάθε μίας από αυτές διενεργείται κάτω από ασφυκτική πίεση, η οποία προκύπτει από τα χρονικά παράθυρα ασφαλούς διενέργειας πτήσεων και τις οδηγίες ξένων αρχών που διαρκώς προσαρμόζονται».

Γνωστοποιεί δε ότι «σε ένα από τα πλείστα εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την οργάνωση των επόμενων πτήσεων επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών».

Και υπογραμμίζει πως «καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων δεν υπήρξε».

Το Υπουργείο Εξωτερικών αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων

Καταλήγοντας το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι «αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διασφάλιση της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα προβεί στις δέουσες ενέργειες. Εντούτοις, η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο. Η μείζων διακύβευση ήταν και παραμένει η ασφαλής επιστροφή των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες».

Διπλωμάτες που μίλησαν στο in σημείωναν τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται αυτή η προσπάθεια και τόνιζαν πως δεν υπήρξε πρόθεση διαρροής στοιχείων, ούτε σκάνδαλο, που για να υπάρξει προϋποθέτει την πρόθεση αξιοποίησης τους.

Με σειρά ανθρώπων που γνωρίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνει χώρα η επιχείρηση επαναπατρισμού να μιλούν για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που γίνεται από τις κατά τόπους πρεσβείες αλλά και το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών για την υλοποίηση τους.