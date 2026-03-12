Επαναπατρισμοί από τη Μέση Ανατολή: Τι εμποδίζει την επιστροφή των πολιτών μαζί με τα κατοικίδια τους

Τι γίνεται με τα κατοικίδια των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις χώρες που πλήττονται από χτυπήματα της Τεχεράνης – μετά και τον πόλεμο που ξεκίνησε από τις επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν – και έχουν ζητήσει να επαναπατρισθούν;

Το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως επεσήμανε η εκπρόσωπος, Λάνα Ζωχιού βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα από την πρώτη στιγμή για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Τα κατοικίδια

Ωστόσο όπως τόνισε η εκπρόσωπος «σχετικά με τη μεταφορά κατοικιδίων, τηρείται αυστηρά η πολιτική κάθε αεροπορικής εταιρείας αναφορικά με τους όρους ναύλωσης ειδικής πτήσης επαναπατρισμού. Η δυνατότητα αυτή αναφέρεται ρητά στους όρους βάσει των οποίων διεξάγονται οι ειδικές αυτές πτήσεις».

Το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με την Λάνα Ζωχιού, εξετάζει τη δυνατότητα σε επόμενη πτήση επαναπατρισμού να διασφαλιστούν ειδικοί όροι σε ό,τι αφορά τα κατοικίδια, σύμφωνα πάντα και με τους περιορισμούς ασφαλείας που θέτει η νομοθεσία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

24 ώρες το 24ωρο επτά μέρες τη βδομάδα

Αναφερόμενη δε στο γενικότερο θέμα των επαναπατρισμών, κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών η Ζωχιού σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή, έχει ενεργοποιηθεί η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. «Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες. Επίσης, στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, στις ιστοσελίδες των Αρχών μας στο εξωτερικό, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης υπάρχουν όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στα στοιχεία επικοινωνίας τόσο των Αρχών μας όσο και του γραμμών έκτακτης ανάγκης. Έχουν ενεργοποιηθεί, ήδη, επιπλέον 12 τηλεφωνικές γραμμές για την όσο το δυνατόν ταχύτερη εξυπηρέτηση των Ελλήνων που έχουν ανάγκη και βρίσκονται στην περιοχή» όπως είπε.

Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού είναι σε εξέλιξη υπό τις οδηγίες του Υπουργού Εξωτερικών και τις συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργείου και των αρμόδιων Πρεσβειών στις εμπόλεμες ζώνες και στην πλειονότητα αυτές γίνονται με μισθωμένες πτήσεις και με στρατιωτικά αεροσκάφη.

Οι αριθμοί των επαναπατρισθέντων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η εκπρόσωπος «ήδη, έχουν επαναπατριστεί με ασφάλεια περί των 2.000 πολιτών και μελών οικογενειών τους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ισραήλ, τα Ιεροσόλυμα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Ομάν. Μόλις χθες επέστρεψαν στην Αθήνα 259 συμπολίτες μας που βρίσκονταν στο Κατάρ και 503 πολίτες από το Ντουμπάι με ειδικές πτήσεις. Τους υποδέχτηκε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβυς κα Τερέζα Αγγελάτου. Επίσης, τις τελευταίες ημέρες έχουν μεταφερθεί οδικώς Έλληνες πολίτες από τα Ιεροσόλυμα στη διάβαση της πόλης Τάμπα της Αιγύπτου, με επιμέλεια του Γενικού Προξένου στα Ιεροσόλυμα».

Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σύνθετη και είναι η μεγαλύτερη που έχει ποτέ συντελεστεί από πολλαπλές εμπόλεμες ζώνες. «Οι υπάλληλοι των Πρεσβειών μας και των Προξενικών Αρχών εργάζονται ακατάπαυστα, νυχθημερόν προκειμένου να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους. Και θέτοντας σε κίνδυνο, τόσο τη ζωή τους, όσο και την ασφάλεια των οικογενειών τους» όπως είπε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ.

Ενώ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στους διπλωμάτες τους επικεφαλής των Αρχών που είναι στις περιοχές που έχουν πληγεί λέγοντας «στο Ισραήλ είναι η Πρέσβης κ. Μαρία Σολωμού, στο Γενικό Προξενείο στα Ιεροσόλυμα, ο Πρέσβης κ. Δημήτριος Αγγελοσόπουλος, στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, ο Πρέσβης κ. Ιωάννης Πλώτας, στον Λίβανο, η Πρέσβης κα Δέσποινα Κουκουλοπούλου, στην Ιορδανία, η Πρέσβης, κ. Ειρήνη Ρήγα, στο Κατάρ, ο Πρέσβης κ. Χρήστος Καποδίστριας, στη Σαουδική Αραβία και το Ομάν, η Πρέσβης κα Αικατερίνη Βαρβαρήγου. Στο Ιράκ, ο κ. Γεώργιος Δημητρίου, ο Γενικός Πρόξενος στο Ερμπίλ, κ. Νικόλαος Στεργιούλας.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που έχουν αναλάβει το περισσότερο βάρος λόγω του μεγάλου όγκου των αιτημάτων και η Αρχή έχει ενισχυθεί με επτά επιπλέον διπλωματικούς υπαλλήλους, ο Πρέσβης μας κ. Στυλιανός Γαβριήλ.

Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ιράν. Επικεφαλής της Αρχής είναι ο κ. Κωνσταντίνος Τσενκελίδης».

Η πρεσβεία της Ελλάδας στην Τεχεράνη μεταφέρεται στο Μπακού

Σημείωσε δε ότι δεδομένης και της «επιδεινούμενης κατάστασης επί του εδάφους και εκτιμώντας τις συνθήκες ασφαλείας, ελήφθη η απόφαση μετεγκατάστασης της Πρεσβείας μας από την Τεχεράνη στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν».

Ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει τις δυσκολίες επαναπατρισμού είναι ότι ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός στην πλειοψηφία των χωρών. Συγκεκριμένα ο εναέριος χώρος στο Ισραήλ, το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν παραμένει κλειστός. Στην Ιορδανία, τον Λίβανο, το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία είναι ανοιχτός. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι μερικώς ανοιχτός. Στο Κατάρ, κλειστός, πραγματοποιούνται κάποιες πτήσεις πάρα πολύ περιορισμένες.