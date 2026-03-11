Ειδική πτήση επαναπατρισμού για Έλληνες πολίτες με κατοικίδια

Ειδική πτήση επαναπατρισμού για τους Έλληνες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή και θέλουν να πάρουν μαζί τους τα κατοικίδιά τους, προγραμματίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, έπειτα από πρωτοβουλία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, οι Έλληνες -περίπου 50 στον αριθμό- που διαμένουν στο Ντουμπάι και είχαν δηλώσει πως δεν θα εγκαταλείψουν τη χώρα χωρίς τα κατοικίδιά τους, θα μπορέσουν να το κάνουν.

Οι απαγορεύσεις των πτήσεων επαναπατρισμού

Υπενθυμίζεται ότι στις πτήσεις επαναπατρισμού που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τα ζώα συντροφιάς απαγορεύονται ρητά.

Ωστόσο, στις ελάχιστες εμπορικές πτήσεις που πραγματοποιούνται από τις χώρες της Μέσης Ανατολής προς την Ελλάδα μετά την έναρξη του πολέμου, επιτρέπονται μόλις τρία κατοικίδια ανά πτήση. Επίσης, το κόστος των εισιτηρίων είναι αρκετά υψηλό.

Για το λόγο αυτό, φιλοζωϊκές οργανώσεις έστειλαν έκκληση με κάθε τρόπο στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών, ώστε το αίτημα να πραγματοποιηθεί μια ειδική πτήση γι’ αυτό το σκοπό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 50 Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα επαναπατριστούν, μαζί με τα αγαπημένα τους ζώα συντροφιάς τις επόμενες ώρες.

Έκαναν ευθανασία ή τα εγκατέλειψαν

Τα προηγούμενα 24ωρα είχαν γίνει γνωστές εικόνες από τις χώρες της Μέσης Ανατολής για εγκατάλειψη ζώων ή ακόμα και ευθανασία, καθώς οι κηδεμόνες τους έπρεπε να εγκαταλείψουν τη χώρα και να γυρίσουν στην πατρίδα τους.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι αρκετοί κτηνίατροι στα ΗΑΕ ανέφεραν μεγάλη αύξηση σε ερωτήσεις σχετικά με την ευθανασία κατοικιδίων, καθώς χιλιάδες Βρετανοί που βρίσκονται παγιδευμένοι στην περιοχή προσπαθούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Όμως, η κίνηση του υπουργείου Εξωτερικών δίνει λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν δεκάδες Έλληνες του εξωτερικού.