Εγκαταλείπουν σκύλους και γάτες καθώς φεύγουν από το Ντουμπάι λόγω πολέμου

Άνθρωποι που εγκαταλείπουν το Ντουμπάι εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή αφήνουν πίσω τα κατοικίδιά τους καθώς σπεύδουν να εγκαταλείψουν την χώρα.

Ορισμένοι προσπαθούν να φύγουν μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε στόχους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), οι οποίες ακολούθησαν τους βομβαρδισμούς του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Παρά τις πτήσεις που οργανώνουν διάφορες χώρες για την επιστροφή των εγκλωβισμένων υπηκόων τους, ορισμένοι κάτοικοι των ΗΑΕ εγκαταλείπουν τα κατοικίδιά τους εξαιτίας ταξιδιωτικών περιορισμών ή του κόστους.

Κτηνίατροι στο Ντουμπάι λένε ότι βλέπουν μεγάλο αριθμό γατών και σκύλων να αφήνονται στους δρόμους καθώς οι ιδιοκτήτες τους φεύγουν. Άλλοι αναφέρουν ότι ιδιοκτήτες έχουν ρωτήσει ακόμη και για την ευθανασία των ζώων τους.

Η ομάδα επανένταξης σκύλων K9 Friends Dubai ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έχει «κατακλυστεί από κλήσεις για εγκαταλελειμμένα κουτάβια ή από ιδιοκτήτες που θέλουν να αφήσουν πίσω τα κατοικίδιά τους».

Η Aditi Gouri, ιδιοκτήτρια της υπηρεσίας φιλοξενίας ζώων The Barking Lot στο Ντουμπάι, δήλωσε στην Telegraph:

«Τα καταφύγια είναι αυτή τη στιγμή υπερπλήρη και κάνουν ό,τι μπορούν. Εμείς προσπαθούμε να παραμείνουμε όσο πιο ευέλικτοι γίνεται γιατί καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για δύσκολες στιγμές».

Εθελοντές σε κέντρα διάσωσης ζώων αναφέρουν εκατοντάδες περισσότερα εγκαταλελειμμένα κατοικίδια από το συνηθισμένο, κάτι που έχει φέρει τα καταφύγια στα όριά τους, με ορισμένα να μην μπορούν πλέον να φροντίσουν όλα τα ζώα.

Εγκαταλείπουν τα ζώα στην έρημο

Υπάρχουν επίσης αναφορές για ζώα που εγκαταλείπονται στην έρημο αφού κάτοικοι που προσπάθησαν να φύγουν μέσω Ομάν δεν μπόρεσαν να τα πάρουν μαζί τους περνώντας τα σύνορα των ΗΑΕ.

Μια κάτοικος στο Αλ Αΐν βρήκε μια γάτα και τέσσερα γατάκια μέσα σε ένα κλουβί έξω από την πόρτα της, μαζί με ένα σημείωμα από τον ιδιοκτήτη τους που εξηγούσε ότι δεν μπορούσε να τα πάρει μαζί του καθώς έφευγε.

Οι γάτες είναι σε καλή κατάσταση και τώρα αναζητούν προσωρινή φιλοξενία στην περιοχή.

Σε ολόκληρα τα ΗΑΕ, κέντρα διάσωσης ζώων και κτηνίατροι δημοσιεύουν φωτογραφίες από γεμάτα καταφύγια και εγκαταλελειμμένα ζώα.

Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο Facebook δείχνει έναν σκύλο δεμένο σε στύλο φωτισμού στην περιοχή Al-Nahda του Ντουμπάι, ο οποίος φέρεται να εγκαταλείφθηκε το Σάββατο, στην αρχή του πολέμου, χωρίς να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης του.

Η οργάνωση War Paws, που στηρίζει ζώα σε περιοχές συγκρούσεων, χαρακτήρισε αδιανόητο το γεγονός ότι μια πλούσια χώρα όπως τα ΗΑΕ μπορεί να εμφανίζει τέτοια επίπεδα εγκατάλειψης ζώων.

Η επικεφαλής της οργάνωσης, Louise Hastie, δήλωσε:

«Δεν είναι πρόβλημα μόνο εκεί, συμβαίνει επίσης στο Ιράκ και στην Ουκρανία… Μερικοί άνθρωποι απλώς δεν βλέπουν τα κατοικίδια όπως εμείς.

Το να εγκαταλείπεις ζώα στα σύνορα ή στους δρόμους, χωρίς καν να τα αφήσεις σε κτηνίατρο, πραγματικά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Το Ντουμπάι είναι μια πλούσια χώρα».

Η Hastie καλεί την κυβέρνηση των ΗΑΕ να κάνει περισσότερα για να προστατεύσει τα ζώα και να διασφαλίσει ότι τα κατοικίδια θα παραμείνουν ασφαλή καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης.