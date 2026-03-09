Τρόμος στο Ντουμπάι: Γιατί οι influencer σωπαίνουν μπροστά στις επιθέσεις με drones

Ο Μπεν Μος, ένας από τους πλέον δραστήριους Βρετανούς vloggers στo Ντουμπάι και τα Ηνωμένα Αραβιτά Εμιράτα αποκαλύπτει την ωμή πραγματικότητα πίσω από τις λαμπερές αναρτήσεις στη Daily Mail.

O δημιουργός περιεχομένου με έδρα στο Ντουμπάι παραδέχεται (κάπως σοκαριστικά) ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι συνάδελφοι του που έχουν μείνει πίσω, βρίσκουν «πολύ πιο τρομακτικές τις ποινές των αρχών για ανάρμοστο περιεχόμενο από τις απειλές της Τεχεράνης».

Η λάμψη του Ντουμπάι είναι πλέον «τραυματισμένη» από τον ήχο των εκρήξεων και τους αυστηρούς περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης και οι αρχές των Εμιράτων ξεκαθαρίζουν ότι η «εθνική ασφάλεια» προέχει της ψηφιακής δημιουργίας.

Οποιαδήποτε ανάρτηση θεωρηθεί προσβλητική για την κυβέρνηση ή προκαλέσει «πλήγμα στη φήμη» της χώρας μπορεί να επιφέρει εξοντωτικά πρόστιμα έως και 200.000 λιρών ή ποινές φυλάκισης που αγγίζουν τα πέντε έτη

Μιλώντας στη βρετανική ταμπλόιντ ο Μπεν Μος και η σύντροφός του Παρίσα, μιλάνε για την εύθραυστη καθημερινότητα των εκπατρισμένων που καλούνται να διατηρήσουν μια εικόνα απόλυτης θετικότητας, ενώ η αεράμυνα της χώρας αναχαιτίζει ιρανικά drones πάνω από τα πολυτελή ξενοδοχεία τους.

Για τους περίπου 50.000 influencer που εδρεύουν στο Ντουμπάι, οι κανόνες του παιχνιδιού είναι σαφείς και αδιαπραγμάτευτοι.

Ο Μπεν Μος, με καταγωγή από το Γουάντσγουορθ του Λονδίνου, εξηγεί ότι η αυτολογοκρισία είναι πλέον μέρος της δουλειάς του.

Παρά την εμπιστοσύνη του στην αεράμυνα των Εμιράτων, ο ίδιος είναι πιο ανήσυχος για τις αναρτήσεις του και τη «νομική συμμόρφωση» της δραστηριότητας του online.

«Αισθάνομαι εντελώς ασφαλής εδώ λόγω της αεράμυνας των Εμιράτων, αλλά οι νόμοι μερικές φορές με ανησυχούν» λέει. «Φοβάμαι πολύ περισσότερο μήπως μου επιβληθεί πρόστιμο ή φυλακιστώ επειδή δημοσίευσα λάθος περιεχόμενο παρά τους ιρανικούς πυραύλους και τα drones».

Όταν το πρώτο κύμα ιρανικών drones και πυραύλων κατευθύνθηκε προς τα Εμιράτα, ο Μπεν και η γεννημένη στο Ιράν σύντροφός του, Παρίσα, εγκατέλειψαν εσπευσμένα το διαμέρισμά τους στο Ρας Αλ Χαϊμά, το σημείο της χώρας που βρίσκεται πιο κοντά στο Ιράν.

Το ζευγάρι ταξίδεψε 70 μίλια προς την ενδοχώρα, στήνοντας σκηνή κοντά στα σύνορα με το Ομάν.

«Νιώσαμε ότι ήταν πολύ πιο ασφαλές να βρισκόμαστε στη Χάτα, μετακινούμενοι κάθε νύχτα. Ανησυχήσαμε πολύ στην αρχή και είχα κάνει επίσης το λάθος να δημοσιεύσω μια εικόνα του διαμερίσματός μου στο διαδίκτυο. Δεν μπορούσε να φύγει από το μυαλό μου η ιδέα πως η ανάρτηση θα μπορούσε να μας εκθέσει σε κίνδυνο» παραδέχεται ο Μος.

Η Παρίσα περιγράφει την αμηχανία που επικρατεί στα ξενοδοχεία όταν επιδεικνύει το ιρανικό της διαβατήριο. «Όταν κάνω check-in σε ένα ξενοδοχείο και τους δείχνω το ιρανικό μου διαβατήριο αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια απότομη έκπληξη» λέει.

Οι αρχές του Ντουμπάι δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών, στέλνοντας σαφή προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα όλων των πολιτών.

Η απαγόρευση φωτογράφισης στρατηγικών σημείων ή η αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών συνοδεύεται από αυστηρή υπενθύμιση.

«Η φωτογράφιση ή η κοινοποίηση τοποθεσιών ασφαλείας ή κρίσιμων σημείων, ή η αναδημοσίευση αναξιόπιστων πληροφοριών, μπορεί να οδηγήσει σε νομικές ενέργειες και να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και σταθερότητα. Η συμμόρφωση βοηθά στη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας της κοινότητας. Η Ασφάλειά σας είναι η Ευτυχία μας» γράφει το μήνυμα.

Ο Μος αντιλαμβάνεται αυτή την κατάσταση ως μια επαγγελματική ευκαιρία για όσους μείνουν στη χώρα μακροπρόθεσμα.

«Θα υπάρξουν πολλοί που θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους μετά από αυτά τα γεγονότα και αυτό μπορεί να είναι μια ευκαιρία για εμάς τους υπόλοιπους» λέει ο αφοσιωμένος στις αναρτήσεις του Μπος.

Ο ίδιος θεωρεί πως «η αγορά θα ανακάμψει μέσα σε 24 μήνες καθώς οι άνθρωποι θα θεωρούν πλέον τα Εμιράτα έναν ακόμη πιο ασφαλή τόπο διαμονής λόγω των αμυντικών τους δυνατοτήτων».