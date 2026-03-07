Καπνός υψώθηκε από πολυώροφο κτίριο στην περιοχή της Ντουμπάι Μαρίνα, μετά από αναφορές για ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης, προκαλώντας πανικό και αναστάτωση, αλλά και την εκκένωση κτιρίων.

Βίντεο που δημοσίευσε το ουκρανικό πρακτορείο Nexta δείχνει καπνούς να βγαίνουν από τον 88ο όροφο ουρανοξύστη κοντά στην περιοχή.

⚡ A powerful explosion was heard in Dubai — media reports The blast was reportedly heard in several parts of the city, including the Dubai Marina area, which is popular with tourists. It appears that an Iranian drone has crashed into the 23 Marina skyscraper in Dubai — smoke… pic.twitter.com/VNygE7C4XW — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2026

Σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι ανέφερε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό.

Η Μαρίνα είναι μία από τις πιο δημοφιλείς τουριστικές ζώνες του εμιράτου, βρίσκεται κοντά στο τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα και φιλοξενεί πολλά τουριστικά αξιοθέατα και θεσμούς της πόλης, μεταξύ των οποίων το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Ντουμπάι και το Dubai Marina Mall.

An Iranian drone reportedly struck the 23 Marina tower in Dubai, UAE. pic.twitter.com/jtIJFAwpGI — Clash Report (@clashreport) March 7, 2026

Την ίδια ώρα, κάτοικοι στο Ντουμπάι αλλά και στο Αμπού Ντάμπι έλαβαν προειδοποιήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα για εισερχόμενους πυραύλους, ενώ οι ήχοι από αναχαιτίσεις αντηχούσαν στην πόλη και ξεκίνησαν εκκενώσεις σε ορισμένα κτίρια.

Ο Πεζεσκιάν είχε υποσχεθεί ότι το Ιράν δεν θα χτυπήσει ξανά γειτονικά κράτη

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, είχε σημειώσει νωρίτερα ότι η Τεχεράνη δεν έχει πρόθεση να επιτεθεί σε γειτονικές χώρες και ότι πλήγματα θα πραγματοποιούνται μόνο εάν από το έδαφός τους εκδηλωθεί επίθεση εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η σχετική απόφαση εγκρίθηκε από το μεταβατικό ηγετικό συμβούλιο της χώρας.

Ο Ιρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης συγγνώμη από τα γειτονικά κράτη για ζημιές που ενδέχεται να προκλήθηκαν από τα πλήγματα των τελευταίων ημερών και κάλεσε τις χώρες της περιοχής να μην μετατραπούν σε «εργαλεία» του Ισραήλ ή των ΗΠΑ, αλλά να επιδιώξουν λύσεις μέσω της διπλωματίας.