Ανακουφισμένοι που κατάφεραν να φτάσουν στην πατρίδα εμφανίζονται όσοι Έλληνες έχουν επιστρέψει μέχρι στιγμής από χώρες της Μέσης Ανατολής, τη στιγμή που ο επαναπατρισμός και των υπολοίπων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Φτάνοντας στο «Ελ. Βενιζέλος», κάποιοι εξ αυτών περιγράφουν τι βίωσαν μετά τη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν και τη συνεπαγόμενη κλιμάκωση της σύρραξης, που είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στις χώρες όπου βρίσκονταν.

«Ακούγαμε αεροπλάνα και εκρήξεις μακρινές», λέει ένας άνδρας που είχε πάει για προσκύνημα στην Παλιά Ιερουσαλήμ και ο πόλεμος τον βρήκε εκεί. Ο Έλληνας προσκυνητής βρέθηκε στο Ισραήλ την περασμένη Πέμπτη και περιέγραψε στην κάμερα τι έζησε.

Στο Ισραήλ οι προειδοποιήσεις στα κινητά – αντίστοιχες με το ελληνικό «112» – ήταν συνεχείς

«Ακούγαμε σειρήνες, ακούγαμε αεροπλάνα, ακούγαμε κάποια πράγματα να περνάνε πάνω από την πόλη, ακούγαμε καμιά έκρηξη μακρινή, κυρίως από τα ισραηλινά πυρά που χτυπούσαν τα εισερχόμενα βλήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή οι προειδοποιήσεις στα κινητά τους, αντίστοιχες με το ελληνικό «112», ήταν συνεχείς. Με αυτές οι Αρχές τους ενημέρωναν για το πότε θα ηχήσουν οι σειρήνες και ποιες οδηγίες πρέπει να ακολουθήσουν.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η Παλιά Πόλη είναι ιερός τόπος, καταφύγιο από μόνη της, ενώ εξήρε τη δουλειά του ελληνικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ και της πρεσβείας στο Τελ Αβίβ για τη βοήθεια που τους παρείχαν. Ωστόσο, όπως είπε, ταλαιπωρήθηκαν κατά την επιστροφή μέσω Αιγύπτου, καθώς εκεί για μια διαδρομή τριών χιλιομέτρων έπρεπε να περάσουν τέσσερα checkpoints.

«Αεροπορικό χάος»

Το αεροπορικό χάος που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν περιέγραψε, από την πλευρά της, μια Ελληνίδα που επέστρεφε από τη Σιγκαπούρη μέσω Ντουμπάι. Όπως είπε, η πτήση της ακυρώθηκε, με αποτέλεσμα να φτάσει στην Αθήνα με δύο ημέρες καθυστέρηση μέσω Κωνσταντινούπολης.

«Υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται πολύ στο Ντουμπάι. Το ξέρω από γνωστούς μου που βρίσκονται εκεί και δυσκολεύονται να φύγουν», δήλωσε εκφράζοντας παράλληλα την ανακούφισή της που δεν βρέθηκε και η ίδια εγκλωβισμένη στον ενδιάμεσο σταθμό του Ντουμπάι, κάτι που θα καθιστούσε τον επαναπατρισμό της ακόμα πιο δύσκολο.