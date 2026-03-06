newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Καθημερινές πτήσεις για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή – Στις 2.500 οι αιτήσεις
06 Μαρτίου 2026, 12:53

Καθημερινές πτήσεις για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή – Στις 2.500 οι αιτήσεις

Το ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ειδική πτήση της Emirates από το Ντουμπάι προς την Αθήνα το Σάββατο 7 Μαρτίου

Σύνταξη
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, πρόκειται για μια από τις πιο απαιτητικές επιχειρήσεις που έχει κληθεί να διαχειριστεί η ελληνική διπλωματική υπηρεσία, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στα Εμιράτα και στο Κατάρ, όπου εκατοντάδες Έλληνες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Μόνο οι τουρίστες που παγιδεύτηκαν σε ενδιάμεσες πτήσεις στο Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι ανέρχονται σε περίπου 1.600 άτομα, ενώ συνολικά οι αιτήσεις επαναπατρισμού φτάνουν τις 2.500. Σε αυτούς προστίθενται και χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προτεραιότητα δίνεται σε παιδιά, ηλικιωμένους, ασθενείς και τουρίστες που δεν έχουν δυνατότητα παραμονής. Οι μόνιμοι κάτοικοι επαναπατρίζονται εφόσον το επιθυμούν.

Οι πτήσεις επαναπατρισμού πραγματοποιούνται καθημερινά, ανάλογα με την ασφάλεια του εναέριου χώρου, τις άδειες των τοπικών αρχών, τα παράθυρα ευκαιρίας που δημιουργούνται λόγω των πολεμικών εξελίξεων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν και στρατιωτικά μέσα, όπως το C‑130, το οποίο έχει ήδη εκτελέσει αποστολές και αναμένεται να συνεχίσει. Ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος εξήρε την προσπάθεια των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών και των πρεσβειών, ειδικά στο Άμπου Ντάμπι, όπου ελάχιστο προσωπικό διαχειρίστηκε τεράστιο όγκο αιτημάτων, παραμένοντας σε συνεχή επικοινωνία με τους εγκλωβισμένους.

Ο κ. Λοβέρδος διέψευσε κατηγορηματικά φήμες περί κινδύνου για τη βάση της Σούδας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη απειλής και ότι η Ελλάδα παραμένει μια από τις ασφαλέστερες χώρες της περιοχής.

Επαναπατρισμός Ελλήνων από Ντουμπάι

Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι εξασφαλίστηκε αεροσκάφος της Emirates για την πραγματοποίηση ειδικής πτήσης από το Ντουμπάι προς την Αθήνα, αύριο, Σάββατο 7 Μαρτίου 2026.

Το υπουργείο καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εξακολουθούν να επιθυμούν να επαναπατριστούν να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση sec.gen@mfa.gr τα στοιχεία τους —ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail— με την ένδειξη «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ EMIRATES» στο θέμα του μηνύματος.

Διευκρινίζεται, μάλιστα, ότι η αποστολή των στοιχείων είναι αναγκαία και για όσους έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα επαναπατρισμού της ελληνικής πρεσβείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ μετά την κατάρτιση του καταλόγου επιβατών θα ακολουθήσει ατομική ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου.

Ελληνική οικονομία: Στο 2,1% το ΑΕΠ το 2025

Ελληνική οικονομία: Στο 2,1% το ΑΕΠ το 2025

Κόσμος
Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Όσκαρ 2026: Πάλτροου, Mουρ, Ντάουνι Τζούνιορ αναλαμβάνουν δράση – Η ελίτ του Χόλιγουντ στη σκηνή
06.03.26

Όσκαρ 2026: Πάλτροου, Mουρ, Ντάουνι Τζούνιορ αναλαμβάνουν δράση – Η ελίτ του Χόλιγουντ στη σκηνή

Η αντίστροφη μέτρηση για την 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ έχει ξεκινήσει, με την Ακαδημία να ανακοινώνει μια νέα λίστα κορυφαίων ονομάτων που θα ανέβουν στη σκηνή ως παρουσιαστές

Σύνταξη
Επαρκείς και στοχευμένους πόρους για τις Περιφέρειες θέλει ο Νίκος Χαρδαλιάς
06.03.26

Επαρκείς και στοχευμένους πόρους για τις Περιφέρειες θέλει ο Νίκος Χαρδαλιάς

Νίκος Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων διεκδικώντας ισχυρότερο ρόλο στο νέο δημοσιονομικό τοπίο που διαμορφώνεται».

Σύνταξη
Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία
06.03.26

Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία

Αργές ερωτικές ιστορίες που προκάλεσαν δάκρυα, κωμικές σειρές που κουβαλούσαν γέλιο και συναίσθημα και σειρές κινούμενων σχεδίων που καθόρισαν την ποπ κουλτούρα -οι αναγνώστες του Guardian επιλέγουν τις απόλυτες τηλεοπτικές ρομαντικές ιστορίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δένδιας: Ρatriot και F-16 με στόχο την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας
06.03.26

Δένδιας: Ρatriot και F-16 με στόχο την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας

Ο κ. Δένδιας είπε ότι μεταφέρεται εντός των επόμενων ωρών, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας

Σύνταξη
Αλήθεια, δικαιοσύνη, Αμερική: Ο Λευκός Οίκος επιστρέφει με ακόμη ένα αμφιλεγόμενο βίντεο
06.03.26

Αλήθεια, δικαιοσύνη, Αμερική: Ο Λευκός Οίκος επιστρέφει με ακόμη ένα αμφιλεγόμενο βίντεο

Βίντεο του Λευκού Οίκου με σκηνές από Σούπερμαν, Marvel και γνωστές ταινίες του Χόλιγουντ προκαλεί συζητήσεις για κακόγουστη αισθητική και προπαγάνδα, την ώρα που μαίνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Μέσι χειροκροτεί τον Τραμπ για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν (vid)
06.03.26

Ο Μέσι χειροκροτεί τον Τραμπ για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν (vid)

Μέσι και Ίντερ Μαϊάμι συναντήθηκαν με τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Αργεντινός μύθος της μπάλας ακούει τα εξ αμάξης από όλο το ίντερνετ για την κίνησή του να χειροκροτήσει σε κομμάτι της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου για τους βομβαρδισμούς στο Ιράν.

Σύνταξη
