Καθημερινές πτήσεις για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή – Στις 2.500 οι αιτήσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο επαναπατρισμός Ελλήνων πολιτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, πρόκειται για μια από τις πιο απαιτητικές επιχειρήσεις που έχει κληθεί να διαχειριστεί η ελληνική διπλωματική υπηρεσία, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στα Εμιράτα και στο Κατάρ, όπου εκατοντάδες Έλληνες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι. Μόνο οι τουρίστες που παγιδεύτηκαν σε ενδιάμεσες πτήσεις στο Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι ανέρχονται σε περίπου 1.600 άτομα, ενώ συνολικά οι αιτήσεις επαναπατρισμού φτάνουν τις 2.500. Σε αυτούς προστίθενται και χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προτεραιότητα δίνεται σε παιδιά, ηλικιωμένους, ασθενείς και τουρίστες που δεν έχουν δυνατότητα παραμονής. Οι μόνιμοι κάτοικοι επαναπατρίζονται εφόσον το επιθυμούν.

Οι πτήσεις επαναπατρισμού πραγματοποιούνται καθημερινά, ανάλογα με την ασφάλεια του εναέριου χώρου, τις άδειες των τοπικών αρχών, τα παράθυρα ευκαιρίας που δημιουργούνται λόγω των πολεμικών εξελίξεων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν και στρατιωτικά μέσα, όπως το C‑130, το οποίο έχει ήδη εκτελέσει αποστολές και αναμένεται να συνεχίσει. Ο υφυπουργός Γιάννης Λοβέρδος εξήρε την προσπάθεια των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών και των πρεσβειών, ειδικά στο Άμπου Ντάμπι, όπου ελάχιστο προσωπικό διαχειρίστηκε τεράστιο όγκο αιτημάτων, παραμένοντας σε συνεχή επικοινωνία με τους εγκλωβισμένους.

Ο κ. Λοβέρδος διέψευσε κατηγορηματικά φήμες περί κινδύνου για τη βάση της Σούδας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη απειλής και ότι η Ελλάδα παραμένει μια από τις ασφαλέστερες χώρες της περιοχής.

Επαναπατρισμός Ελλήνων από Ντουμπάι

Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι εξασφαλίστηκε αεροσκάφος της Emirates για την πραγματοποίηση ειδικής πτήσης από το Ντουμπάι προς την Αθήνα, αύριο, Σάββατο 7 Μαρτίου 2026.

Το υπουργείο καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εξακολουθούν να επιθυμούν να επαναπατριστούν να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση sec.gen@mfa.gr τα στοιχεία τους —ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail— με την ένδειξη «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ EMIRATES» στο θέμα του μηνύματος.

Διευκρινίζεται, μάλιστα, ότι η αποστολή των στοιχείων είναι αναγκαία και για όσους έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα επαναπατρισμού της ελληνικής πρεσβείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ μετά την κατάρτιση του καταλόγου επιβατών θα ακολουθήσει ατομική ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου.