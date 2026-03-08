Συγκινητικές στιγμές τα μεσάνυχτα στο «Ελ. Βενιζέλος» – Επαναπατρίστηκαν 450 Έλληνες από το Ντουμπάι

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν λίγο πριν από τις 23:30, το βράδυ του Σαββάτου, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς το θηριώδες Airbus A388 της Emirates, εκτελώντας την ειδική πτήση EK2553 που προγραμμάτισε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, προσγειώθηκε μεταφέροντας περίπου 450 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι.

Ο χώρος των αφίξεων, ήδη από τις 21:30, είχε κατακλυστεί από δεκάδες συγγενείς και φίλους, οι οποίοι με έκδηλη ανακούφιση υποδέχθηκαν τους δικούς τους ανθρώπους που κατάφεραν να ξεφύγουν από την εμπόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής.

«Έντονη και περίεργη κατάσταση»

Οι επαναπατρισθέντες περιέγραψαν με λεπτομέρειες την κατάσταση που βίωσαν τις τελευταίες ημέρες, εστιάζοντας στις συνεχείς αναχαιτίσεις και τον ήχο των εκρήξεων. Ο πρώτος επιβάτης που μίλησε ανέφερε: «Τις πρώτες μέρες που είχε αρκετά έντονους, ναι, αρκετά έντονες αναχαιτίσεις ήτανε κάπως έντονο όλη η κατάσταση, αλλά ναι, ήταν λίγο περίεργα. Ακούγαμε συνέχεια μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ».

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η μαρτυρία μιας μητέρας, η οποία εστίασε στην αγωνία που προκαλεί ο πόλεμος όταν υπάρχουν μικρά παιδιά στην οικογένεια. «Καλά είμαστε. Ήταν πολύ καλή η δουλειά του κράτους, πολύ οργανωμένοι. Μας προστάτευαν καλά. Παρόλα αυτά είναι τρομακτικό να ακούς όσο και καλά να μας προστατεύουν» σημείωσε η ίδια.

Η ίδια περιέγραψε και την ψυχολογική πίεση από τους ασυνήθιστους ήχους: «Κάποιες στιγμές όταν ακούς τους ήχους αν και ξέρεις ότι δεν έρχεται κάτι, ότι θα το αντικρούσουν. Κι όμως, τουλάχιστον δεν ξέρω επειδή είμαι γυναίκα, επειδή έχω μικρά παιδιά; Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάποιες στιγμές ναι, νιώθεις μια ανασφάλεια. Εγώ δεν έχω τύχει να είναι κοντά μου χτύπημα, όχι, αλλά το ακούγαμε και οι ήχοι ήταν κάτι ασυνήθιστο για εμάς».

«Έγινε μια επίθεση στη μαρίνα, αλλά ο κόσμος είναι μια χαρά»

Μια τρίτη επιβάτιδα μετέφερε την εμπειρία της από την άμεση διαχείριση μιας απειλής, καθώς και την πρόθεσή της να επιστρέψει σύντομα στο Ντουμπάι όπου ζει μόνιμα. «Ήταν μια κατάσταση δύσκολη. Το ξέραμε. Έγινε μια επίθεση με ένα drone. Το κατέρριψαν και μας έβαλαν όλους, σε ένα δωμάτιο για να είμαστε ασφαλείς» τόνισε. Ανέφερε μάλιστα πως «έγινε μια πολύ μικρή επίθεση σήμερα το βράδυ στη μαρίνα, αλλά και πάλι ο κόσμος είναι μια χαρά. Εγώ τουλάχιστον θα επιστρέψω πίσω στο σπίτι μου σε δέκα μέρες».

Η επιχείρηση επαναπατρισμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ωστόσο η αγωνία παραμένει για όσους έχουν αφήσει πίσω τις περιουσίες και τις δουλειές τους -ή και δικούς τους ανθρώπους, ελπίζοντας σε μια σύντομη αποκλιμάκωση της κρίσης.