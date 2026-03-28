Νέος κύκλος επισκέψεων Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Οι δύσκολες ισορροπίες και οι στόχοι της Αθήνας

Στη δύσκολη άσκηση της Λιβύης επιστρέφει ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος το Σάββατο το πρωί αναχωρεί για Βεγγάζη και εν συνεχεία την 1η Απριλίου για Τρίπολη. Στόχος της Αθήνας είναι να διατηρήσει ζωντανή την επαφή και με τα δύο κέντρα εξουσίας της Λιβύης, ισορροπώντας ανάμεσα σε Τρίπολη και Βεγγάζη με στόχο τους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και την προσπάθεια για συνεννόηση σε μία σειρά θεμάτων.

Ο Γεραπετρίτης έχει στόχο να ακολουθήσει το πρότυπο των επισκέψεων που πραγματοποίησε το καλοκαίρι στη Λιβύη, ξεκινώντας από τη Βεγγάζη, όπου θα έχει συνάντηση με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Στρατάρχη, Χαλίφα Χαφτάρ.

Το μεταναστευτικό

Στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Χαφτάρ πρώτο θέμα αναμένεται να είναι το μεταναστευτικό, όπως αναφέρουν πληροφορίες του in, καθώς οι ροές από τη Λιβύη παρουσιάζουν αυξητική τάση και η ανάγκη διαχείρισης είναι επιτακτική.

Συζήτηση αναμένεται να γίνει και για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με το ζητούμενο για την Αθήνα να είναι να μην το αναγνωρίσει η Βεγγάζη, καθώς και για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Η σημασία που δίνει η Αθήνα στις σχέσεις της και τη διατήρηση των ισορροπιών στη Λιβύη φαίνεται και από το γεγονός ότι το Σάββατο θα πραγματοποιηθούν και τα εγκαίνια του ελληνικού προξενείου στη Βεγγάζη, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών. Γενικός πρόξενος θα είναι ο Αναστάσιος Αναστόπουλος.

Οι στόχοι στην Τρίπολη

Στο ταξίδι του στην Τρίπολη την 1η Απριλίου ο Γεραπετρίτης θα έχει συνάντηση με Λίβυους αξιωματούχους και αναμένεται επίσης να συζητήσει το θέμα του τουρκολιβυκού μνημονίου, ενώ υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί η δεύτερη συνάντηση των τεχνικών κλιμακίων Ελλάδας – Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Η πρώτη συνάντηση έλαβε χώρα στην Αθήνα κατά την επίσκεψη του ασκούντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, που εδρεύει στην Τρίπολη, Ταχέρ Σαλέμ αλ Μπαούρ, τον περασμένο Σεπτέμβρη.

Ερώτημα είναι αν η Τρίπολη θα θέσει ζήτημα Chevron μετά και τις υπογραφές της Ελλάδας με τη Chevron – HELLENiQ ENERGY που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία έχει καταδικάσει τις δραστηριότητες της Ελλάδας για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, χαρακτηρίζοντας τις «παράνομες», σε ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, σημειώνοντας ότι «παραβιάζουν» το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Να σημειωθεί ότι οι ανταλλαγές επισκέψεων και με τα δύο κέντρα εξουσίας της Λιβύης επιχειρείται να αποκτήσουν σταθερότητα, προκειμένου να διατηρηθεί ο διάλογος σε ένα επίπεδο που θα επιτρέπει τη συνεννόηση.

Σε αυτό το πλαίσιο σημειώνεται από αρμόδιες πηγές ως σημαντικό και το φόρουμ Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, Ελλάδας – Λιβύης, που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Ιανουαρίου στη Βεγγάζη, με επικεφαλής τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.

Το στοίχημα της Λιβύης για την Αθήνα παραμένει ωστόσο εξαιρετικά δύσκολο λόγω της ισχυρής επιρροής της Τουρκίας στη χώρα, με την ελληνική διπλωματία να εξακολουθεί να προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος.