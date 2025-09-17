Αθήνα και Τρίπολη ξεκινούν διάλογο για οριοθέτηση ΑΟΖ – Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – αλ Μπάουρ

Την έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, με την κατάληξη της σε συμφωνία να είναι ο μόνος δρόμος για να ακυρωθεί στην πράξη και από το ένα εκ των δύο υπογράφοντων μερών το παράνομο και ανυπόστατο για την Ελλάδα τουρκολιβυκό μνημόνιο κήρυξαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο ασκών χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, που εδρεύει στην Τρίπολη, Ταχέρ Σαλέμ αλ Μπάουρ κατά τη συνάντηση τους στην Αθήνα την Τετάρτη.

FM George Gerapetritis meets tdy @GreeceMFA the Acting FM of the Government of National Unity of Libya, Taher Salem Al Baour Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Taher Salem Al Baour pic.twitter.com/fCjiVHPukv — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 17, 2025

Η επίσκεψη αλ Μπάουρ πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επίσκεψης Γεραπετρίτη στη Λιβύη τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με σχετική δήλωση της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, την Τετάρτη «πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών. Συμφωνήθηκε η επόμενη συνάντηση να λάβει χώρα στην Τρίπολη».

Η σημασία του διεθνούς δικαίου

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο in για την Ελλάδα το σημαντικό είναι να αποδεχτεί η Λιβύη τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου που αναγνωρίζουν επήρρεια στα νησιά, αλλά και τη μέση γραμμή, όπως την αντιλαμβάνεται η Αθήνα, προκειμένου να μπορέσουν οι συνομιλίες να έχουν αίσιο τελος.

Με το Γεραπετρίτη να τονίζει κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Λίβυο ασκόντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών, την «ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και επανέλαβε την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση αναφορικά με το άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Οι ίδιες πηγές τόνιζαν τη σημασία για την Αθήνα να διατηρηθούν οι ισορροπίες ανάμεσα σε Τρίπολη και Βεγγάζη και η ελληνική διπλωματία να συνεχίσει να συνομιλεί και με τις δύο πλευρές της Λιβύης.

Με το στοίχημα για την Αθήνα να μην θεωρείται εύκολο, αφού στην εξίσωση μπαίνει σαφώς και η Τουρκία, η οποία ασκεί ισχυρή επιρροή στην πλευρά της Τρίπολης και επιδιώκει την ισχυροποίηση των δεσμών της και με την πλευρά του Χαλίφα Χαφτάρ, που ελέγχει την Ανατολική Λιβύη.

Ωστόσο ενδεχόμενη οριοθέτηση με τη Λιβύη στο φως και του ενδιαφέροντος ενεργειακών κολοσσών όπως η Chevron για έρευνες στην περιοχή θα μπορούσε να είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος της ελληνικής διπλωματίας. Ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να στείλει σαφές μήνυμα σταθερότητας και ενίσχυσης της νομιμότητας στην περιοχή, κλείνοντας ένα σημαντικό μέτωπο για την Ελλάδα.

Και το μεταναστευτικό στο τραπέζι των συνομιλιών Ελλάδας – Λιβύης

Στο τραπέζι των συνομιλιών Αθήνας – Τρίπολης ήταν και το μεταναστευτικό, αν και οι ροές που κατευθύνονται προς την Κρήτη ξεκινούν από την Ανατολική Λιβύη.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, στο τραπέζι μπήκε και η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης. Στο σημείο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεχίσει την παροχή εκπαίδευσης στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής.

Παράλληλα όπως επισημαίνεται «οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών και των κατασκευών».

Σε αυτό το πλαίσιο οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν και «την ετοιμότητά τους για έναρξη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Τρίπολης και συμφώνησαν στην πραγματοποίηση ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στην Τρίπολη, εντός του φθινοπώρου».

Ο Γεραπετρίτης, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην ουσιαστική συμβολή της Ελλάδας, ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις προσπάθειες για την επίτευξη πολιτικής λύσης, με γνώμονα την ενότητα, την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στη Λιβύη.